Hơn 800.000 tấn thịt 'ngoại' giá rẻ đổ bộ, giá lợn hơi chạm đáy 4 năm
Chỉ 10 tháng, các doanh nghiệp đã nhập về hơn 800.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tăng gần gấp đôi là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi lao dốc.
Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 811.300 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,62 tỷ USD (tương đương gần 52.000 đồng/kg), tăng 15,3% về lượng và tăng 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam trong 10 tháng đầu năm, chiếm 18,52% tổng lượng nhập khẩu nhóm mặt hàng này của cả nước, đạt 150,2 nghìn tấn, trị giá 535,52 triệu USD.
Ngoài ra, các doanh nghiệp ở nước ta cũng tăng cường nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ Nga, Mỹ, Brazil, Canada, Ba Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc...
Theo đó, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, chiếm 36,33% về lượng và chiếm 18,01% về giá trị.
Thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 16,95% về lượng và chiếm 30,67% về giá trị; thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 19,66% về lượng và chiếm 21,99% về giá trị; thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 3,79% về lượng và chiếm 13,35% về giá trị.
Ngoài ra, nhập khẩu phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,96% về lượng và chiếm 13,07% về giá trị.
Đáng chú ý, trong 10 tháng, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam lên đến 159.400 tấn, giá trị gần 358,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng thịt lợn tăng vọt 95,7% về lượng và tăng 90,8% về giá trị.
Giá nhập khẩu trung bình ở mức 2.240 USD/tấn (khoảng 58.300 đồng/kg), giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 25 thị trường. Trong đó, Nga, Brazil, Canada, Đức và Tây Ban Nha là 5 nhà cung cấp thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn lớn nhất cho nước ta trong 10 tháng.
Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận định, thị trường đang chịu áp lực kép từ nguồn cung trong nước dư thừa và lượng thịt nhập khẩu tăng đột biến trong bối cảnh sức tiêu thụ khá thấp. Thế nên, giá lợn hơi xuất chuồng giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng.
Ghi nhận từ thực tế, trong tháng 11 vừa qua, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm so với tháng 10, dao động trong khoảng 49.000-54.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm giá lợn hơi giảm còn 46.000 đồng/kg, mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.
Mức giá này, theo ông Đoán, hầu hết các hộ chăn nuôi đều thua lỗ khá nặng.
Những ngày gần đây, giá lợn hơi dần phục hồi, phổ biến ở mức 51.000-55.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giám đốc một doanh nghiệp chăn nuôi quy mô 12.000 con nhận xét nông dân vẫn chịu lỗ.
Ngay cả các doanh nghiệp chăn nuôi tự chủ được con giống cũng chỉ hòa vốn với điều kiện tỷ lệ chăn nuôi hao hụt ở mức thấp dưới 5%. Nếu tỷ lệ hao hụt cao, doanh nghiệp vẫn chịu thua lỗ khi xuất bán lợn ở thời điểm này.
