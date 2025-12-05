Mới nhất
Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻ

Thứ sáu, 12:26 05/12/2025 | Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda Vision đang được giảm mạnh tại đại lý, ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

Giá xe Honda Vision giảm mạnh tại đại lý , SH Mode không còn là đối thủ - Ảnh 1.Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.

Giá xe Honda Vision 2025 niêm yết

Giá xe Honda Vision giảm mạnh tại đại lý , SH Mode không còn là đối thủ - Ảnh 2.

Honda Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản

Trong tháng 12, xe ga Honda Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 12 không có sự thay đổi so với tháng 112025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.

Giá xe Honda Vision mới nhất đại lý

Honda Vision 2025 đang được đại lý bán ra thấp hơn nhiều so với giá đề xuất tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy vào thời điểm cuối năm.

Theo khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), bốn phiên bản Vision gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao đều giảm mạnh từ 1–3 triệu đồng, thậm chí bản Tiêu chuẩn còn thấp hơn giá đề xuất. Mức giá niêm yết vốn đã dễ chịu nay được giảm thêm khiến hiện tượng đội giá từng gây bức xúc trước đây gần như biến mất hoàn toàn.

Cụ thể, phiên bản Thể thao đang được bán khoảng 38 triệu đồng, bản Đặc biệt còn 36 triệu đồng và bản Cao cấp dao động quanh 34 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là bản Tiêu chuẩn chỉ còn 31 triệu đồng là mức giá được xem là "quen thuộc như thời 2020" khiến nhiều khách hàng lập tức xuống tiền vì lo sợ giá sẽ tăng trở lại sau khi nhu cầu mua sắm cuối năm bùng nổ.

Bảng giá xe Honda Vision

Phiên bảnMàu sắcGiá đề xuất (8% GTGT)Giá đại lý
Thể thao

- Đen

- Xám đen

36.613.00038.000.000
Đặc biệt- Nâu đen34.353.81836.000.000
Cao cấp

- Đỏ đen

- Xanh đen

32.797.27334.000.000
Tiêu chuẩn- Trắng đen31.310.18231.000.000

Đánh giá xe Honda Vision

Về thiết kế, Honda Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe của Vision mới gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật.

Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.

Giá xe Honda Vision giảm mạnh tại đại lý , SH Mode không còn là đối thủ - Ảnh 3.

Honda Vision 2025

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.


Giá xe Honda Vision giảm mạnh tại đại lý , SH Mode không còn là đối thủ - Ảnh 4.

Vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.

Giá xe Honda Vision giảm mạnh tại đại lý , SH Mode không còn là đối thủ - Ảnh 5.

Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu

Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao.

Đồng thời, Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.

Giá xe Honda Vision giảm mạnh tại đại lý , SH Mode không còn là đối thủ - Ảnh 6.

Chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

K.N (th)
