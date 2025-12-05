Xe máy điện giá 15,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, tính năng thông minh rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, tính năng thông minh

DK EZ1

DK EZ1 là mẫu xe điện mà thương hiệu DKBike hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên từ 16 tuổi. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, xe gây ấn tượng bởi ngoại hình gọn gàng, mang tinh thần tối giản nhưng không hề "nhạt", toát lên phong cách trẻ trung, hiện đại.

Xe sở hữu kích thước 1.625 x 710 x 1.045 mm cùng chiều cao yên 730 mm, dễ điều khiển với cả bạn nữ. Khung thép hợp kim chắc chắn cùng trọng lượng chỉ từ 55 – 82 kg tùy loại bình ắc quy giúp EZ1 trở nên cực kỳ linh hoạt khi len lỏi qua ngõ nhỏ, đường đông hoặc khi cần dắt xe.

DK EZ1 còn được hoàn thiện với sàn để chân rộng

Yếu tố được lòng giới trẻ nhất chính là bộ sưu tập màu siêu đa dạng với hơn 15 tùy chọn: đen khói, xám pha lê, ghi bạc, trắng hồng, xanh mint, tím thiên thanh, hồng baby… Mỗi màu đều mang cá tính riêng, giúp người dùng dễ dàng chọn mẫu phù hợp gu thẩm mỹ của mình.

Không chỉ đẹp, DK EZ1 còn được hoàn thiện với sàn để chân rộng, yên xe dày phân tầng nhẹ và cốp chứa đồ 15 lít – đủ đựng mũ bảo hiểm, áo mưa hay đồ cá nhân hằng ngày. Đây là điểm cộng lớn với người dùng học sinh – sinh viên vốn cần sự tiện dụng tối đa.

Dù thuộc nhóm xe điện giá mềm, DK EZ1 vẫn sở hữu khả năng vận hành ổn định nhờ động cơ BLDC 3 pha một chiều không chổi than với công suất định danh 400 W và tối đa 1.000 W. Trong thực tế, xe có thể đạt vận tốc 38 – 43 km/h tùy phiên bản, phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm gần hoặc di chuyển trong đô thị.

DK EZ1 không chỉ là một chiếc xe điện giá rẻ mà còn mang tinh thần công nghệ đúng nghĩa.

Điểm đáng chú ý là khả năng di chuyển của xe đạt 65 km và tối đa 80 km trong điều kiện lý tưởng cho mỗi lần sạc đầy. Với nhu cầu đi lại thông thường, người dùng chỉ cần sạc khoảng 2 – 3 ngày một lần. Bình ắc quy chì 48V – 60V có thời gian sạc khoảng 5 – 7 tiếng, phù hợp để sạc qua đêm.

Khả năng leo dốc tốt, vận hành êm và độ ồn thấp là những đặc điểm giúp EZ1 trở nên thân thiện với các bạn trẻ. Xe còn có chế độ tái tạo năng lượng khi buông ga, giúp tối ưu hoá quãng đường di chuyển và tăng độ bền của hệ thống truyền động.

Hệ thống an toàn trên DK EZ1 cũng được chú trọng ở mức hợp lý. Phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau đảm bảo lực hãm ổn định, cùng với bộ giảm xóc trước ống lồng – sau lò xo giúp xe vận hành êm hơn trên đường xấu. Xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có thể đi dưới mưa hoặc qua đoạn đường ngập nhẹ.

DK EZ1 không chỉ là một chiếc xe điện giá rẻ mà còn mang tinh thần công nghệ đúng nghĩa. Xe được trang bị màn hình LCD rộng, hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ, dung lượng ắc quy, quãng đường đi, báo lỗi hay tín hiệu đèn. Giao diện được tối ưu giúp người dùng quan sát dễ dàng trong mọi điều kiện ánh sáng.

Điểm nổi bật của DK EZ1 nằm ở hệ thống khóa thông minh đa chế độ gồm khóa cơ, thẻ từ NFC và Smartkey từ xa. Người dùng có thể mở xe nhanh chóng chỉ bằng một chạm, tăng độ tiện lợi và an toàn. Xe cũng có chế độ khóa động cơ tự động sau 5 giây khi tắt khóa, hạn chế tối đa nguy cơ bị dắt trộm.

Ba chế độ lái – Eco, Normal và Sport mang đến trải nghiệm lái khác nhau tùy tình huống di chuyển. Eco phù hợp khi đi chậm trong khu dân cư hoặc tiết kiệm điện, Normal cho cảm giác cân bằng, trong khi Sport cho độ vọt mạnh mẽ hơn khi cần tăng tốc.

Bên cạnh đó, các tính năng hữu ích như chế độ đỗ xe (P), chế độ sửa chữa (S), cảnh báo lỗi trên màn hình hay tự ngắt điện khi pin đầy giúp chiếc xe trở nên thân thiện và an toàn hơn với người dùng trẻ.

Khung xe làm từ thép hợp kim cao cấp có khả năng chịu tải lên đến 180 kg, phù hợp với việc đi học, đi làm bán thời gian hoặc chở thêm bạn bè. Đây là điểm khiến EZ1 trở thành lựa chọn thực dụng và tiết kiệm so với nhiều mẫu xe xăng truyền thống.

Giá xe máy điện DK EZ1

Một trong những yếu tố giúp DK EZ1 bùng nổ trên thị trường chính là mức giá chỉ từ 15.790.000 đồng. Trong khi giá xăng ngày càng tăng và xe máy xăng có chi phí bảo dưỡng đắt đỏ, việc chuyển sang xe điện giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng hằng tháng.

Theo tính toán, chi phí sạc pin cho EZ1 chỉ mất vài nghìn đồng mỗi lần, mang lại lợi thế kinh tế vượt trội so với xe xăng. Đây cũng là lý do mẫu xe này đang trở thành lựa chọn "quốc dân" tại nhiều trường học và khu dân cư.

Với thiết kế đẹp, hiệu năng ổn định, tính năng thông minh và giá bán cạnh tranh, DK EZ1 được dự đoán sẽ là một trong những mẫu xe điện đáng chú ý nhất ở phân khúc dưới 20 triệu đồng trong năm 2025 – 2026.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.