Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tháng 12/2025

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Khảo sát thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 12/2025 cho thấy, các thông tin cho thuê phòng trọ tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Bồ Đề.

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng phòng trọ cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Long Biên cũ. Giá phòng trọ cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 1,9 đến gần 7 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 20 m2 được trang bị đầy đủ tủ lạnh, máy giặt tại đường Ái Mộ, phường Bồ Đề hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 5,5 triệu đồng/tháng.

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ. Đây cũng là khu vực có lượng cho thuê phòng trọ khá sôi nổi. Giá phòng trọ cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 1,8-7 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ rộng 65m2 thiết kế 2 phòng ngủ, được trang bị đồ cơ bản như giường tủ tại đường Phố Trạm, phường Long Biên hiện đang được cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng.

Hai phường Việt Hưng và Phúc Lợi có lượng thông tin phòng trọ cho thuê khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá nhà trọ cho thuê cũng dao động từ 3-6 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 30m2 tại đường Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 6 triệu đồng/tháng. Căn phòng trọ khép kín rộng 25m2 tại đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, xu hướng hiện nay là nâng cao dịch vụ, hướng tới không gian sống an toàn và tiện nghi điều người thuê ngày càng quan tâm. Sự tiện ích này khiến cho không chỉ sinh viên, người đi làm, những người có thu nhập thấp lựa chọn, mà ngay cả những gia đình trẻ cũng ưu tiên chọn thuê nhà trọ hoặc chung cư mini.

