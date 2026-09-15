Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình - Ảnh 1.Vì sao người có tất cả vẫn ngoại tình? Tâm lý phía sau sự phản bội

GĐXH - Có gia đình, công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn ngoại tình – vì sao? Đằng sau sự phản bội đôi khi không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là những khoảng trống tâm lý, cảm giác cô đơn và nhu cầu tìm kiếm sự mới mẻ trong một mối quan hệ.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình - Ảnh 2.Trước khi cưới, 3 điều càng rõ ràng càng giúp hôn nhân tránh rủi ro

GĐXH - Kết hôn không chỉ là chuyện tình yêu mà còn là bước vào cuộc sống chung với nhiều trách nhiệm. Trước khi cưới, các cặp đôi nên thống nhất rõ về tài chính, quan điểm sống và ranh giới với gia đình hai bên để hạn chế mâu thuẫn về sau.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình - Ảnh 3.Vợ chồng lục đục vì một việc rất nhỏ: Nhiều người mắc mà không nhận ra

GĐXH - Việc nhà tưởng chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại có thể khiến vợ chồng tích tụ bực bội, trách móc và dần xa cách nhau.

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