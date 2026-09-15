Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Vì sao người có tất cả vẫn ngoại tình? Tâm lý phía sau sự phản bội GĐXH - Có gia đình, công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn ngoại tình – vì sao? Đằng sau sự phản bội đôi khi không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là những khoảng trống tâm lý, cảm giác cô đơn và nhu cầu tìm kiếm sự mới mẻ trong một mối quan hệ.

Trước khi cưới, 3 điều càng rõ ràng càng giúp hôn nhân tránh rủi ro GĐXH - Kết hôn không chỉ là chuyện tình yêu mà còn là bước vào cuộc sống chung với nhiều trách nhiệm. Trước khi cưới, các cặp đôi nên thống nhất rõ về tài chính, quan điểm sống và ranh giới với gia đình hai bên để hạn chế mâu thuẫn về sau.