Hồng Đào giận dữ và 'tác động vật lý' Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc Đãng

Phương Anh Đào gây thương nhớ với nhan sắc mong manh đời thường Không cần trang phục cầu kỳ, Phương Anh Đào vẫn thu hút nhờ vẻ đẹp giàu chất điện ảnh.

Trong first look dài 34 giây được công bố sáng 20/8, "Ngày con còn mẹ" tập trung vào cuộc đối đầu giữa bà Tím (Hồng Đào) và con gái Mây (Phương Anh Đào). Từ một khoảnh khắc đời thường, không khí giữa hai mẹ con nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Đáng chú ý, bà Tím bất ngờ tát Mây và nói những lời nặng nề. Mây bật khóc, cho rằng việc làm con của mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Phân cảnh ngắn không giải thích nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn nhưng cho thấy giữa hai nhân vật tồn tại những khúc mắc kéo dài.

Phương Anh Đào bị Hồng Đào tức giận, nặng lời.

Hồng Đào cho biết bà Tím trong cảnh này rơi vào trạng thái thất vọng và tức giận trước cách ứng xử của con gái. Theo nữ nghệ sĩ, sự giận dữ của nhân vật phần nào xuất phát từ cảm giác Mây không dành tình cảm và sự quan tâm cho gia đình.

Phân cảnh tát được thực hiện trong hai lần quay. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dành lời khen cho sự phối hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào trong những cảnh có tâm lý căng thẳng.

Phương Anh Đào cho biết cô tìm cảm xúc cho vai diễn từ những trải nghiệm trong mối quan hệ với cha mẹ. Nữ diễn viên từng nhận ra khi còn nhỏ, sự ít chia sẻ và khép kín của mình đôi khi khiến cha mẹ tổn thương hoặc lo lắng.

Cô nhớ lại một lần thời nhỏ thường xuyên đi tắm sông, tắm biển cùng bạn bè khiến mẹ lo lắng. Sau nhiều lần được nhắc nhở nhưng không thay đổi, mẹ cô đã có lần đánh con. Phương Anh Đào cho biết đó cũng là lần duy nhất cô bị mẹ đánh. Điều khiến nữ diễn viên nhớ nhất không phải chuyện bị phạt mà là hình ảnh hai tay mẹ sưng sau đó.

Từ trải nghiệm ấy, Phương Anh Đào nhìn lại cách cha mẹ thể hiện tình cảm và cho rằng trong một số gia đình, sự nóng giận đôi khi xuất phát từ bất lực trong việc truyền đạt mong muốn và sự lo lắng dành cho con. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho rằng cách ứng xử của mỗi gia đình là khác nhau và điều quan trọng là sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái.

Clip first look của phim.

Với cảnh quay cùng Hồng Đào, Phương Anh Đào cho biết đàn chị khá ái ngại khi phải thực hiện cảnh tát. Trong khi đó, cô chủ động đề nghị Hồng Đào thực hiện động tác dứt khoát để bảo đảm cảm xúc của nhân vật.

Hồng Đào cũng chia sẻ quan điểm riêng về việc dạy con. Nữ nghệ sĩ cho biết từ nhỏ cô chưa từng bị bố mẹ đánh và bản thân cũng không sử dụng đòn roi với hai con gái. Khi tức giận, cô thường lựa chọn cách nói chuyện, đôi khi lớn tiếng hoặc nhắc nhở con. Theo Hồng Đào, cách cô thể hiện sự giận dữ rõ nhất lại là khi hạ giọng và nói chuyện nhẹ nhàng. Các con hiểu đó là lúc mẹ thực sự nghiêm khắc.

"Ngày con còn mẹ" đánh dấu lần Hồng Đào và Phương Anh Đào cùng xuất hiện trong vai mẹ con. Trước đó, hai diễn viên từng có sự kết hợp trong Mai, nhưng lần này đảm nhận hai nhân vật có mối quan hệ gia đình và nhiều xung đột tâm lý.

Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, xoay quanh câu chuyện gia đình và những khoảng cách trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026.