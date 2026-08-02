8 năm kỷ niệm của NSND Hồng Vân với Hồng Đào

Mới đây, NSND Hồng Vân vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng nghệ sĩ Hồng Đào kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Đã gần 8 năm rồi đây". Bức ảnh được chụp từ năm 2019 ghi lại khoảnh khắc hai nghệ sĩ diện áo dài đồng điệu, rạng rỡ bên nhau. Chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, gợi nhắc về một tình bạn bền chặt kéo dài gần bốn thập kỷ của 2 nữ nghệ sĩ.

Trước đó, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân cũng không ít lần chia sẻ video thú vị khi "sơ hở là cãi lộn" hay "đi thu âm mà tưởng tấu hài" cùng Hồng Đào.

Bức ảnh kỷ niệm dấu mốc 8 năm với Hồng Đào được NSND Hồng Vân đăng tải trên trang cá nhân.

NSND Hồng Vân và Hồng Đào đều là những tên tuổi gắn liền với sân khấu kịch nói và hài kịch Việt Nam. Cả hai từng cùng nhau tạo nên nhiều dấu ấn trong các chương trình sân khấu từ thập niên 1990, xây dựng hình ảnh của một cặp nghệ sĩ thân thiết, ăn ý cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Không chỉ đồng hành trên sân khấu, hai nghệ sĩ còn nhiều lần hội ngộ trong các dự án phim ảnh. Tính đến nay, Hồng Vân và Hồng Đào đã cùng góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như: Phượng Khấu (2020) - dự án phim cung đấu dài tập đầu tiên của Việt Nam do Huỳnh Tuấn Anh đạo diễn; Chốt Đơn (2025) do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện.

Đến năm 2026, hai nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong "Lên Hương" do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, dự kiến ra rạp vào tháng 9 và phim điện ảnh chính kịch độc lập "Little Saigon" của đạo diễn Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân.

Hai nữ nghệ sĩ thường xuyên "nhí nhố" cùng nhau trong hậu trường các dự án.

Điện ảnh và truyền hình chỉ là một phần trong hành trình gắn bó của Hồng Vân và Hồng Đào. Tài sản chung lớn nhất của họ vẫn là hàng trăm vở kịch được dàn dựng và biểu diễn suốt nhiều thập kỷ. Chính sân khấu đã trở thành nơi vun đắp tình bạn gần 40 năm, đồng thời giúp cả hai trở thành những gương mặt tiêu biểu của kịch nói Việt Nam.

Vì vậy, chỉ với một bức ảnh cũ cùng dòng chia sẻ ngắn gọn, NSND Hồng Vân không chỉ gợi lại ký ức về một khoảnh khắc cách đây gần 8 năm mà còn khiến nhiều khán giả nhớ đến chặng đường dài hai nữ nghệ sĩ đã cùng nhau đi qua, từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh.