Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta
Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.
Hộp sọ Petralona được phát hiện từ năm 1960 tại hang động cùng tên ở miền Bắc Hy Lạp, trông như một phần của một khối măng đá.
Kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã tranh luận về vị trí của hộp sọ này trên cây phả hệ loài người và gặp khó khăn trong việc xác định tuổi của nó, cho đến tận bây giờ.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Journal of Human Evolution đã vén một nửa tấm màn bí ẩn.
Theo Live Science, các nhà khoa học đã xác định niên đại của canxit nhô ra khỏi hộp sọ. Canxit là một dạng khoáng chất của canxi cacbonat thường được tìm thấy trong các hang động, là thành phần chính của các măng đá và thạch nhũ.
Kết quả cho thấy phần canxit nhô ra này có niên đại ít nhất 277.000 năm. Không biết chính xác hộp sọ đã ở trong hang bao lâu trước khi bị giữ lại bởi canxit, nhưng các nhà khoa học ước tính là khoảng 30.000 năm.
Trước đó, các bằng chứng khác cho thấy hộp sọ này có niên đại từ khoảng 170.000 đến 700.000 năm.
Ngoài ra, các tác giả cũng đã nỗ lực xác định loài của hộp sọ Petralona. Mặc dù mang nhiều chi tiết giống người hiện đại Homo sapiens, nhưng các tác giả khẳng định Petralona là một loài khác.
Kết quả đối chiếu với người Neanderthal (một loài cùng chi Homo với Homo sapiens) cũng loại trừ khả năng Petralona là loài này, theo nhà cổ nhân chủng học Chris Stringer từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh).
Cũng theo TS Stringer, ước tính mới nhất ủng hộ giả thuyết rằng quần thể này đã chung sống với người Neanderthal đang tiến hóa vào cuối thế Pleistocene (thế Canh Tân của kỷ Tân Cận) ở châu Âu.
Hộp sọ Petralona, đôi khi được gọi là "Người Petralona", gần như chắc chắn là của nam giới dựa trên kích thước và độ chắc chắn của hóa thạch.
Các nhà nghiên cứu cũng nghi ngờ họ có thể là Homo heidelbergensis, một loài vẫn chưa được chắc chắn vị trí trên cây phả hệ của con người.
Có giả thuyết cho rằng đó chính là loài tổ tiên của Homo sapiens, nhưng cũng có lập luận cho rằng họ chỉ là một loài gần gũi về mặt di truyền.
Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phảiTiêu điểm - 19 giờ trước
GĐXH - Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.
Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ nhưng khi trưởng thành lại khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể giữ vững hào quang.
Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạcTiêu điểm - 1 ngày trước
Khám phá bất ngờ này không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích nghi và tiến hóa của loài cá mập.
Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?Tiêu điểm - 2 ngày trước
Nếu hành tinh của chúng ta không phải là một khối cầu hoàn hảo mà là một khối lập phương khổng lồ, mọi định luật vật lý và sinh học sẽ bị đảo lộn.
Loài chim cô đơn nhất thế giớiTiêu điểm - 2 ngày trước
Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.
Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mớiTiêu điểm - 4 ngày trước
Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.
Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trướcTiêu điểm - 4 ngày trước
Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.
Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốnTiêu điểm - 5 ngày trước
Kho báu vàng bạc này nặng tổng cộng hơn 1 kg.
Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đenTiêu điểm - 6 ngày trước
Khi kiểm tra hành lý, cảnh sát phát hiện 12 túi nhựa đựng chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông.
Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều traTiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Người phụ nữ này đã hỏi người thân nhưng tất cả đều khẳng định không ai chuyển khoản số tiền lớn như vậy cho bà.
Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?Tiêu điểm
GĐXH - Dù được đền bù số tiền lên tới 6 tỷ đồng cùng 2 căn hộ nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết không chịu di dời vì cho rằng vẫn chưa thỏa đáng.