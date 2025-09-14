Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Vì sao phải chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông?

Khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025 được quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 119/2024/NĐ-CP.

Do vậy, việc chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lưu thông xuyên suốt qua các làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí đường bộ.

Nâng cấp lên tài khoản giao thông thế nào?

Theo báo Chính phủ, tại Hội thảo "Vì sao từ 1/10, lái xe cần có tài khoản giao thông?" đại diện các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng là Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Công ty VETC) và Công ty CP Giao thông số Việt Nam ePass (Công ty VDTC) thông tin: Việc nâng cấp từ tài khoản thu phí lên tài khoản giao thông rất đơn giản.

Có thể hiểu, tài khoản giao thông là định danh cho phương tiện, tài khoản giao thông sẽ liên kết với các ví điện tử như ePass hay VETC là trung gian để thanh toán chi phí cầu, đường…

Đối với tài khoản thu phí VETC, chủ phương tiện chỉ cần nâng cấp từ tài khoản thu phí lên ví điện tử VETC, nạp tiền từ các ngân hàng liên kết vào ví và dùng để thanh toán phí tự động không dừng như cầu đường, đỗ xe, ra vào sân bay…

Còn đối với tài khoản thu phí ePass, chủ xe chỉ cần liên kết với ví điện tử Viettel Money là đã thành công. Trong trường hợp chủ xe không có ví điện tử Viettel Money có thể liên kết với thẻ Visa. Tuy nhiên, việc liên kết thanh toán từ thẻ Visa (cùng tên chủ tài khoản ePass) sẽ mất thêm phụ phí 1-2% mỗi lần thanh toán, tùy ngân hàng.

Ông Nguyễn Lê Thắng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) cho biết, nhà cung cấp dịch vụ VETC đã thực hiện kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn tại Việt Nam phục vụ thanh toán cho các phương tiện sử dụng dịch vụ. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm bất cứ ngân hàng nào cũng có thể kết nối vào tài khoản VETC, đảm bảo cho việc kết nối giữa tài khoản giao thông với tài khoản thanh toán.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam ePass cũng cho biết, việc kết nối tài khoản giao thông với ví điện tử và ngân hàng hiện đang được đơn vị này triển khai thuận lợi.

Chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông thế nào?

Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của VETC thì có thể thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông (TKGT) ngay trên ứng dụng VETC hoặc tại các điểm hỗ trợ chính thức. Các bước thực hiện bao gồm:

- Cập nhật thông tin cá nhân (CCCD, ảnh khuôn mặt) và quét chip NFC.

- Liên kết với phương tiện thanh toán hợp lệ.

Quá trình này chỉ mất khoảng 3–5 phút và không phát sinh chi phí. Người dùng cần lưu ý là đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng mà khách hàng lựa chọn liên kết.

Đối tượng mở tài khoản giao thông

Tại Điều 11 Nghị định 119/2024/NĐ-CP, đối tượng mở tài khoản giao thông bao gồm:

- Chủ phương tiện là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Chủ phương tiện là tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Cách mở tài khoản giao thông VETC

Dưới đây là cách mở tài khoản giao thông VETC, bạn đọc có thể tham khảo. Các bước bao gồm:

Bước 1: Kích hoạt dịch vụ thu phí đường bộ VETC

- Dán thẻ điện tử định danh phương tiện VETC.

+ Thẻ VETC là thẻ định danh phương tiện được dán lên kính hoặc đèn xe.

+ Thẻ VETC được thiết kế gồm hai phần độc lập, một phần dán trên phương tiện và một phần được lưu trên hồ sơ để kích hoạt tài khoản giao thông VETC.

+ Thẻ VETC sau khi dán lên phương tiện giao thông nếu cố tình hay vô ý bóc ra khỏi xe sẽ không thể tái sử dụng.

- Mở tài khoản giao thông VETC.

Mỗi tài khoản giao thông có thể chi trả cho nhiều phương tiện thuộc sở hữu của chủ phương tiện, nhưng mỗi phương tiện chỉ nhận chi trả từ một tài khoản.

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản giao thông VETC

Tài khoản giao thông VETC được sử dụng giống như tài khoản điện thoại trả trước, Chủ phương tiện nạp tiền và sử dụng cho các dịch vụ VETC cung cấp.

Cách mở tài khoản giao thông ePass

Với ePass, thao tác sẽ đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông, đó đó chủ xe có các lựa chọn để liên kết tài khoản giao thông như Viettel Money, thẻ Visa...

Chủ xe cần tải app ePass, liên kết trực tiếp với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ Visa. Lưu ý đối với thẻ tín dụng sẽ bị tính thêm phí khoảng 2%. Cần thêm thông tin chi tiết, chủ phương tiện có thể liên hệ lên tổng đài để được hướng dẫn cụ thể.

Cách sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 119/2024/NĐ-CP về việc sử dụng tài khoản giao thông như sau:

(1) Chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

(2)Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc.

(3) Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ, trừ trường hợp quy định tại (2).

(4) Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trừ trường hợp quy định tại (2), (3) thì thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu.

(5) Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ sử dụng trực tiếp các tài khoản giao thông do mình quản lý để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ đối với các dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cung cấp.

(6) Khi có yêu cầu hoặc được sự đồng ý của chủ tài khoản giao thông, Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ sử dụng thông tin tài khoản giao thông thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ đối với các dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ cung cấp.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ cung cấp tài khoản truy cập ứng dụng thanh toán điện tử giao thông đường bộ cho chủ phương tiện.

(7) Trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông không duy trì được dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải quyết định việc sử dụng tài khoản giao thông để bảo đảm không gián đoạn hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ trên cơ sở đồng ý của chủ tài khoản giao thông.

Lưu ý:

- Tại thời điểm thực hiện giao dịch thanh toán điện tử giao thông đường bộ, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật ngân hàng để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cung cấp thông qua hợp đồng dịch vụ với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông.

- Mỗi tài khoản giao thông có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện tham gia giao thông thuộc sở hữu của chủ phương tiện; mỗi phương tiện tham gia giao thông chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản giao thông.

Tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không tiền mặt mang lại lợi ích gì?

Tài khoản thu phí khi chuyển sang tài khoản giao thông mang lại nhiều lợi ích như:

- Nạp tiền nhanh, chính xác: hạn chế tối đa tình trạng nạp nhầm vào tài khoản người khác (khi nhớ nhầm, gõ nhầm BSX, mã tài khoản), đồng thời giảm thiểu thời gian tra soát giao dịch nếu có sự cố xảy ra.

- An toàn tài chính: giảm rủi ro mất tiền mặt, tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi tại trạm.

- Xác thực chính chủ, giúp đảm bảo quyền lợi, chống gian lận, bảo vệ tài sản người dùng.

- Một tài khoản đã định danh có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ trong tương lai như: bãi đỗ xe, trạm xăng, các dịch vụ giao thông nội đô

Nếu chủ xe ô tô không thực hiện chuyển đổi tài khoản giao thông thì gặp bất lợi gì?

Theo quy định của Nghị định 119/2024/NĐ-CP, chủ tài khoản hoàn thành việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Từ 01/10/2025, nếu chủ tài khoản chưa thực việc chuyển đổi thì sẽ không có nguồn tiền để thực hiện thanh toán, do đó sẽ không lưu thông được qua các làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí đường bộ.

