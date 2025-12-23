Mới nhất
Trước thời điểm này người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú)

Thứ ba, 06:55 23/12/2025
GĐXH - Trong trường hợp nào người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (hay gia hạn tạm trú)? Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

Người dân phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú) trong trường hợp nào?

Theo Luật Cư trú 2020, người dân cần phải thực hiện đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú) trong các trường hợp sau đây:

1. Hết thời hạn tạm trú 2 năm

Theo Điều 27, 28 Luật Cư trú 2020 nêu rõ thời hạn tạm trú tối đa cho mỗi lần đăng ký là 2 năm.

Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Nếu quá thời hạn mà không gia hạn, thông tin tạm trú trên hệ thống sẽ bị xóa, người dân buộc phải làm thủ tục đăng ký tạm trú mới từ đầu.

2. Thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký

Trong trường hợp người dân chuyển đến sinh sống tại một địa điểm khác (thuê nhà mới, sinh sống tại nhà người thân...) ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã đã đăng ký tạm trú trước đó.

Theo đó: Nếu sinh sống tại nơi mới từ 30 ngày trở lên, người dân phải có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại nơi ở mới. Việc đăng ký tạm trú tại nơi ở mới sẽ giúp cơ quan chức năng cập nhật đúng địa chỉ cư trú thực tế của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Bị xóa đăng ký tạm trú

Nếu thuộc các trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách tạm trú thì người dân cũng bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại. Các trường hợp cụ thể:

- Nếu vắng mặt tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không thông báo hoặc không đăng ký tạm trú tại nơi ở mới.

- Chỗ ở đã đăng ký tạm trú bị giải tỏa, phá dỡ hoặc bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước.

- Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.

- Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác.

Trước thời điểm này người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú) - Ảnh 1.

Trường hợp người dân sắp hết hạn đăng ký tạm trú, trước 15 ngày kết thúc phải làm thủ tục gia hạn tạm trú theo quy định. Ảnh minh họa: N.T

Hồ sơ đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú) gồm những gì?

Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

