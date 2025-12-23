Trước thời điểm này người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú)
GĐXH - Trong trường hợp nào người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (hay gia hạn tạm trú)? Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Người dân phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú) trong trường hợp nào?
Theo Luật Cư trú 2020, người dân cần phải thực hiện đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú) trong các trường hợp sau đây:
1. Hết thời hạn tạm trú 2 năm
Theo Điều 27, 28 Luật Cư trú 2020 nêu rõ thời hạn tạm trú tối đa cho mỗi lần đăng ký là 2 năm.
Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.
Nếu quá thời hạn mà không gia hạn, thông tin tạm trú trên hệ thống sẽ bị xóa, người dân buộc phải làm thủ tục đăng ký tạm trú mới từ đầu.
2. Thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký
Trong trường hợp người dân chuyển đến sinh sống tại một địa điểm khác (thuê nhà mới, sinh sống tại nhà người thân...) ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã đã đăng ký tạm trú trước đó.
Theo đó: Nếu sinh sống tại nơi mới từ 30 ngày trở lên, người dân phải có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại nơi ở mới. Việc đăng ký tạm trú tại nơi ở mới sẽ giúp cơ quan chức năng cập nhật đúng địa chỉ cư trú thực tế của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3. Bị xóa đăng ký tạm trú
Nếu thuộc các trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách tạm trú thì người dân cũng bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại. Các trường hợp cụ thể:
- Nếu vắng mặt tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không thông báo hoặc không đăng ký tạm trú tại nơi ở mới.
- Chỗ ở đã đăng ký tạm trú bị giải tỏa, phá dỡ hoặc bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước.
- Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.
- Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác.
Hồ sơ đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú) gồm những gì?
Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.
Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú bao gồm:
- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp
Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.
Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Ngọ năm 2026Đời sống - 5 phút trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm tuổi của người tuổi Ngọ, phạm Trực Thái Tuế nên vận trình nhìn chung nhiều biến động, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bất ổn cảm xúc.
3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nayĐời sống - 50 phút trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay.
Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này được quý nhân che chở, sống an nhàn đến giàĐời sống - 56 phút trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, phụ nữ sinh vào ba tháng Âm lịch dưới đây thường được xem là có số "phúc lộc đầy tay", càng về hậu vận càng sung túc, hạnh phúc.
Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ emĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH – Ngày 22/12, sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng với chủ đề “An toàn không gian mạng – Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến” đã được tổ chức, nhấn mạnh trách nhiệm chung của toàn xã hội trong phòng chống bạo lực và lừa đảo trên môi trường số.
Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướngĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm Nhân tướng học phương Đông, mỗi nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể không chỉ đơn thuần là đặc điểm sinh học mà còn được xem như "dấu ấn số mệnh".
Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội và TP.HCM.
Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biếtĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông mà người vi phạm không bị dừng xe và xử lý ngay tại chỗ, mà được ghi lại bằng camera hoặc thiết bị kỹ thuật. Tham gia giao thông đường bộ, lái xe cần lưu ý những gì để không bị phạt nguội?
Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Tấm bia đá lớn với khối lượng hàng chục tấn, được khắc Chiếu Cần Vương, dựng trong khuôn viên đền thờ để tưởng nhớ vua Hàm Nghi và các nhà yêu nước trong phong trào Cần Vương.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Tử vi tuổi Tỵ năm Bính Ngọ 2026 được nhận định là một năm cát hung song hành, tốt xấu đan xen. Dù không phải giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, nhưng vận trình lại khá ổn định.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này không tỏa sáng sớm nhưng càng sống lâu càng sắc nét, càng trải đời càng sáng rõ giá trị của mình.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâuĐời sống
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này không tỏa sáng sớm nhưng càng sống lâu càng sắc nét, càng trải đời càng sáng rõ giá trị của mình.