Vùng biển từng nổi tiếng với du lịch Quất Lâm ở Ninh Bình sắp có diện mạo mới?

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết ngày 9/11/2026, tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 4033/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Giao Ninh, với quy mô nghiên cứu khoảng 81,3 ha.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch nằm ở phía Đông Nam xã Giao Ninh, thuộc phân khu 2 của Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm; phía Bắc giáp tuyến đường đê bao biển Quất Lâm, phía Đông Nam giáp vịnh Bắc Bộ, phía Tây Nam giáp đường Bình Minh và phía Đông giáp đường Đặng Đức Địch. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.500 người.

Nhiệm vụ quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm, hình thành khu đô thị mới kết hợp nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí ven biển với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; khai thác hợp lý cảnh quan ven biển, mặt nước và hệ sinh thái ngập mặn, gắn phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Khu vực biển Quất Lâm cũ sắp có diện mạo mới - (ảnh Nhật Tân).

Các chức năng chính dự kiến gồm nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ; dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; cây xanh công cộng, công viên, mặt nước; giáo dục; giao thông, bãi đỗ xe và công trình hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch cũng xác định các chỉ tiêu nghiên cứu về sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; trong đó, tỷ lệ đất giao thông tối thiểu chiếm 18% diện tích đất xây dựng. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ tiếp tục được rà soát, xác định trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết.

Quyết định yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải đánh giá đầy đủ hiện trạng đất đai, địa hình, thủy văn, nguy cơ ngập lụt, xói lở; làm rõ phạm vi rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, hành lang bảo vệ bờ biển và các khu vực hạn chế xây dựng. Không gian quy hoạch phải bảo đảm sự liên kết giữa khu ở, dịch vụ du lịch, công viên, mặt nước và lối tiếp cận bờ biển phục vụ cộng đồng; đồng thời tổ chức đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

UBND tỉnh giao UBND xã Giao Ninh tổ chức lập quy hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được duyệt; Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thẩm định theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện không quá 6 tháng kể từ ngày lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định.

Ngày 9/11/2026, tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 4033/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Giao Ninh, với quy mô nghiên cứu khoảng 81,3 ha - (ảnh Nhật Tân).

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực biển xã Giao Ninh trước đây là biển Quất Lâm, từng nổi tiếng một thời về du lịch.

Trước đó, ngày 17/6/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh. Đồng thời, UBND xã Giao Ninh được giao trực tiếp quản lý, khai thác và phát triển khu du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho du khách và tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động dịch vụ, phát triển kinh tế du lịch.

Trước đây, Quất Lâm từng là một trong những khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ. Tuy nhiên, theo thời gian, nơi đây cũng trở thành điểm nóng về tệ nạn mại dâm, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh điểm đến.

Đến năm 2020, dịch COVID-19 khiến ngành du lịch lao đao, lượng khách đến Quất Lâm giảm sâu. Năm 2021, chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa hơn 100 ki-ốt ven biển nhằm lập lại trật tự, chỉnh trang cảnh quan. Sau đợt giải tỏa này, hoạt động kinh doanh càng trở nên trầm lắng, nhiều cơ sở lưu trú và dịch vụ phải đóng cửa, bỏ hoang trong thời gian dài.