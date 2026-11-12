Hà Nội: Quán phở từng nhận sao Michelin bị xử phạt vì liên tiếp xả nước thải trái phép

Quán phở có tiếng tại Hà Nội tái phạm xả thải ra vỉa hè

Ngày 12/11, thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường đô thị, Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Hoàn Kiếm vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có hành vi xả, đổ nước thải không đúng quy định.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Tư Lùn (địa chỉ số 34 Ấu Triệu).

Đáng chú ý trong danh sách vi phạm có cơ sở Phở Tư Lùn (địa chỉ số 34 Ấu Triệu, do ông Bùi Huy Hải làm chủ). Đây là địa chỉ ẩm thực có tiếng, từng được tổ chức quốc tế Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand (quán ăn ngon với giá cả phải chăng) liên tục trong các năm 2023–2025.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ sở này vẫn bị phát hiện tái phạm hành vi xả, đổ nước thải trái phép ra môi trường (vi phạm lần 2). Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở phải lập tức tháo dỡ toàn bộ đường ống nước đấu nối xả thải trực tiếp ra khu vực vỉa hè.

Kiên quyết xử lý, không có "vùng cấm"

Bên cạnh Phở Tư Lùn, đợt kiểm tra cũng phát hiện và xử phạt 3 cơ sở kinh doanh ăn uống khác vi phạm lần đầu về hành vi tương tự, bao gồm: Cơ sở Cơm Phủ Doãn (số 75 Phủ Doãn) do bà Bạch Thị Hồng Hoa làm chủ; Cơ sở Bún Chả Hội Vũ (số 16 Hội Vũ) do bà Nguyễn Thị Hường làm chủ và Cơ sở Bún ngan chặt (số 65 Phùng Hưng) do bà Trần Thị Bền làm chủ. Cơ sở này cũng bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ đường ống đấu nối xả nước ra ngoài vỉa hè.

Cơ sở Bún ngan chặt (số 65 Phùng Hưng) cũng cũng bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ đường ống đấu nối xả nước ra ngoài vỉa hè.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định, việc kiên quyết xử lý các vi phạm vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Sự việc của Phở Tư Lùn là một ví dụ điển hình cho thấy, dù cơ sở kinh doanh có thương hiệu lớn hay từng được ghi nhận bởi các giải thưởng ẩm thực quốc tế, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị vẫn là yêu cầu bắt buộc.

Chính quyền địa phương yêu cầu các hộ kinh doanh phải nhanh chóng khắc phục triệt để tồn tại, chấm dứt ngay tình trạng xả nước thải ra lòng đường, hè phố, chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô văn minh, sạch đẹp.