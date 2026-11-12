Đây là những đối tượng được nhận quà đến 2.500.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2027

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Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trong đó có quy định mức quà tặng cụ thể cho đối tượng được hưởng.

Theo Kế hoạch, các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn gồm các hoạt động chủ yếu sau:

Hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

- Tham mưu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

+ Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán...

Mức chi dự kiến: 2.500.000 đồng/suất (trong đó 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật).

Dịp Tết Nguyên đán 2027, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp… được nhận quà theo Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đề xuất, tham mưu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành, một số Đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, NLĐ các công đoàn cơ sở như trên.

Mức chi dự kiến: 1.500.000 đồng/suất (trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật). Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

- Lãnh đạo Tổng Liên đoàn sẽ kết hợp tham dự, động viên đoàn viên, người lao động tại các Chương trình "Tết Sum vầy"; "Bữa cơm tất niên Công đoàn" được tổ chức tại các công đoàn cơ sở hoặc cấp tỉnh, ngành.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động

- Tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc địa phương, lãnh đạo bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở nêu trên; tham gia các hoạt động chăm lo Tết chung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương tổ chức.

Mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1.350.000 đồng (gồm tiền và hiện vật), khuyến khích xã hội hóa để nâng mức quà tặng.

- Chủ động cân đối nguồn tài chính công đoàn và huy động nguồn lực toàn xã hội để thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chăm lo tối đa: 1.000.000 đồng/suất và được chi bằng tiền mặt, phương thức thực hiện: chuyển khoản vào số tài khoản của đoàn viên, người lao động (trường hợp đặc biệt, có thể chuyển khoản cho công đoàn cơ sở đầu mối và công đoàn cơ sở chuyển khoản cho đoàn viên, người lao động). Trong tổng số quà tặng, dành không quá 15% tặng trực tiếp, gồm tiền và 01 phần quà. Đối với một số đơn vị đặc thù, mức chi có thể cao hơn theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Công đoàn cơ sở tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động

- Huy động nguồn lực của doanh nghiệp, sử dụng nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa để tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, tập trung cho đối tượng khó khăn, thu nhập thấp, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, lao động vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số. Khuyến khích việc chúc Tết, tặng quà cho 100% đoàn viên nếu nguồn lực cho phép.

- Tùy điều kiện thực tế, tham mưu tổ chức các đoàn có lãnh đạo công đoàn cấp trên, lãnh đạo địa phương, ngành, doanh nghiệp thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động.