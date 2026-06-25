Hướng nhà hợp tuổi Mão: Chọn đúng để đại cát - đại lợi song hành

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Người tuổi Mão hợp hướng nào?

Theo phong thủy, việc sống trong ngôi nhà hợp tuổi sẽ giúp gia đình sung túc, thịnh vượng, mọi thành viên đều gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, thành công trong sự nghiệp.

Hướng nhà hợp tuổi Tân Mão 1951

Gia chủ tuổi Tân Mão (1951) thuộc Đông tứ mệnh, ngũ hành là mệnh Mộc nên hướng nhà hợp tuổi là:

Bắc (Sinh Khí): Đây là hướng tốt, mang ý nghĩa sinh sôi, nảy nở, thu hút tài lộc, mang đến danh tiếng, thành đạt cho các thành viên trong gia đình.

Đông Nam (Phục Vị): Giúp củng cố tinh thần gia chủ thêm vững vàng, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, giúp chủ nhân ngôi nhà được hưởng lộc về đường con cái.

Nam (Thiên Y): Mang ý nghĩa làm gì cũng thuận lợi, giúp gia chủ viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Đông (Diên Niên): Xây nhà theo hướng này giúp gia đình gắn kết, cuộc sống viên mãn.

Việc lựa chọn hướng nhà hợp tuổi không chỉ giúp thu hút tài lộc mà còn mang lại sức khỏe.

Ngoài ra, gia chủ tuổi Tân Mão không nên xây nhà các hướng sau: Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Vì các hướng này có thể dễ khiến gia đình gặp nhiều biến cố, làm ăn không may mắn, con đường công danh bị ảnh hưởng, không có cơ hội thăng tiến.

Hướng nhà hợp tuổi Quý Mão 1963

Gia chủ tuổi Quý Mão (1963) thuộc Đông tứ mệnh, ngũ hành là mệnh Kim nên chọn hướng nhà sau:

Đông Nam (Sinh Khí): Gia đình hạnh phúc vẹn toàn, mọi người mạnh khỏe.

Bắc (Phục Vị): Việc học hành của con cháu thuận lợi, công danh sáng lạn.

Đông (Thiên Y): Được lộc trời phù hộ về con đường làm ăn, kinh doanh phát đạt.

Nam (Diên Diên): Khi gặp khó khăn, thử thách luôn được quý nhân phù trợ.

Các gia chủ tuổi Quý Mão chú ý không xây nhà hướng Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, hướng Tây vì gia đình có thể dễ gặp nhiều tai tiếng, bị vu oan, thị phi.

Hướng nhà hợp tuổi Ất Mão 1975

Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thuộc Tây tứ mệnh có ngũ hành mệnh Thủy, hợp với các hướng nhà sau:

Tây Bắc (Sinh Khí): Gia đình hạnh phúc, ấm no.

Đông Bắc (Diên Diên): Có quý nhân phù trợ khi gặp khó khăn, thử thách.

Gia chủ tuổi Ất Mão lưu ý không xây nhà hướng: Bắc, Đông Nam, Nam Đông. Việc xây nhà hướng này sẽ khiến mọi việc khi làm đều có thể không may mắn và suôn sẻ.

Tây (Phục Vị): Con đường sự nghiệp mở rộng, đạt được nhiều thành công.

Tây Nam (Thiên Y): Được lộc trời cho về đường làm ăn, kinh doanh thuận lợi.

Gia chủ tuổi Ất Mão lưu ý không xây nhà hướng: Bắc, Đông Nam, Nam Đông. Việc xây nhà hướng này sẽ khiến mọi việc khi làm đều có thể không may mắn và suôn sẻ.

Hướng nhà hợp tuổi Đinh Mão 1987

Gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 thuộc Đông tứ mệnh, ngũ hành mệnh Hỏa nên xây nhà hướng sau:

Hướng Bắc (Sinh khí): Giúp gia chủ có cuộc sống giàu sang, gia đình êm ấm, sự nghiệp thành công mỹ mãn.

Hướng Nam (Thiên y): Giúp gia chủ vạn sự hanh thông, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào.

Hướng Đông (Diên niên): Mang đến sự bình an, hỗ trợ củng cố các mối quan hệ cho gia chủ.

Hướng Đông Nam (Phục vị): Nâng cao sức mạnh tinh thần, may mắn trong thi cử, đặc biệt tốt cho công danh sự nghiệp.

Ngược lại, gia chủ tuổi Đinh Mão không nên xây nhà hướng: Bắc, Tây, Nam, Đông Bắc. Các hướng này khiến mọi người có thể gặp nhiều bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng.

Hướng nhà hợp tuổi Kỷ Mão 1999

Những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 thuộc Đông tứ mệnh, ngũ hành mệnh Thổ nên chọn hướng nhà sau:

Bắc (Phục Vị): Cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc, làm gì cũng thành công.

Đông (Thiên Y): Cược lộc trời, gia đình viên mãn cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Việc xem người tuổi Mão hợp hướng nào là rất quan trọng bởi đây là yếu tố ảnh hưởng đến phong thủy của gia chủ.

Nam (Diên Diên): Gặp được nhiều may mắn, con cháu thành công.

Đông Nam (Sinh Khí): Công cuộc làm ăn khấm khá, sự nghiệp sớm thành công.

Cách hóa giải nhà không hợp hướng cho người tuổi Mão

Việc xem người tuổi Mão hợp hướng nào là rất quan trọng bởi đây là yếu tố ảnh hưởng đến phong thủy của gia chủ. Tuy nhiên, nếu phải sinh sống trong ngôi nhà không hợp hướng, gia chủ tuổi Mão cũng đừng lo lắng mà có thể áp dụng một số cách hóa giải dưới đây.

Hướng nhà Tuyệt Mệnh

Cửa chính đối lập nhà bên cạnh: Dùng chuông gió treo trước cửa.

Cửa chính và cửa hậu thông nhau: Sửa lại hướng cửa, xây lại cửa mới hoặc để bình phong ở chính.

Đường tâm chạy thẳng vào nhà: Dùng màu tím, vàng của đá phong thủy để hóa giải.

Hướng nhà Ngũ Quỷ

Sử dụng phương pháp đa cát thắng tiểu hung tức nghĩa là dùng cái tốt của phong thủy để trấn áp đi cái xấu của hướng nhà. Cụ thể là chọn hướng phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp... hợp mệnh gia chủ giúp tăng dương khí, xua đuổi điều xấu.

Sử dụng phương pháp đa cát thắng tiểu hung tức nghĩa là dùng cái tốt của phong thủy để trấn áp đi cái xấu của hướng nhà.

Theo quy luật ngũ hành: Ngũ Quỷ thuộc hành Hỏa nên cần sử dụng đồ vật mệnh Thủy để khắc chế (cụ thể là hồ cá, tiểu cảnh, màu sơn xanh dương).

Hướng nhà Lục Sát

Có thể hóa giải hướng nhà này bằng cách bố trí lại vị trí các phòng trong nhà. Dùng vật phẩm phong thủy tạo năng lượng tích cực giúp hóa giải hướng nhà xấu.

Hướng nhà Họa Hại

Sử dụng màu sắc thảm trải trước cửa để hóa giải tà khí. Giúp chủ nhà hạn chế khí xấu, không may mắn đem đến cho ngôi nhà. Ngoài ra, nên chọn màu sắc thảm phù hợp với mệnh của gia chủ tuổi Mão để tăng thêm hiệu quả.

Có thể chuyển hướng cửa hoặc xây thêm cửa phụ theo hướng Sinh Khí, Diên Niên, Phục Vị, Thiên Y.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Người tuổi Tý hợp hướng nào để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió? GĐXH - Trong phong thủy, việc chọn hướng nhà, hướng làm việc hay hướng đặt bàn thờ phù hợp với tuổi tác được xem là yếu tố quan trọng để thu hút tài lộc và may mắn.