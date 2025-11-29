Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”
Loại cá với cái tên lạ và hương vị thơm ngon, dù có kích thước bé nhưng lại có hương vị thơm ngon, mang đậm đà hương vị miền sông nước luôn được lòng du khách.
Theo tìm hiểu, cá lòng tong có tên tiếng Anh là Rasbora, thuộc chi cá Cyprinidae. Chúng có kích thước nhỏ, dẹt nhưng rất săn chắc, khi trưởng thành chiều dài cơ thể cá chỉ đạt khoảng 10cm, phần hàm dưới của cá dài, miệng hơi nhếch lên trên, phần mắt cá khá to, viền có màu ánh bạc và hơi lồi, trên lưng có vây dài, mỏng và nhỏ.
Lòng tong từng là loài cá phổ biến, bơi dày đặc trên các dòng sông, kênh rạch miền Tây Nam Bộ. Cá lòng tong – thứ cá nhỏ bé từng bị xem là "cá mèo ăn" nay lại trở thành món đặc sản được nhiều người tìm mua. Sự thay đổi này phản ánh không chỉ sự biến động của môi trường sinh thái vùng sông nước, mà còn là minh chứng cho quá trình chuyển mình trong thói quen ẩm thực của người dân nơi đây.
Loài cá này sinh sống chủ yếu ở các ao hồ, mương vườn, kênh rạch, sông ngòi thuộc các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Long An, An Giang và Kiên Giang.
Từ cá long tong có thể làm thành các món như chiên xù, hay ướp muối cho cá cứng lại rồi nấu canh chua trái giác, đặc biệt là kho tiêu… Nếu như trước đây chúng gắn với bữa cơm của người nghèo thì hiện nay đã "lên đời" thành đặc sản nổi tiếng. Nhiều nhà hàng ở miền Tây đưa cá lòng tong vào thực đơn để đãi khách gần xa. Vì cái tên lạ và hương vị thơm ngon, loại cá nhà nghèo mang đậm đà hương vị miền sông nước này đã được lòng du khách.
Trên thị trường, cá lòng tong được bán với giá khoảng 80.000 đồng/kg. Trong khi đó có khô cá lòng tong có giá trung bình từ 450.000 – 500.000 đồng/kg. Cá khô chỉ việc đem chiên sơ với dầu mỡ là có thể sử dụng được.
Mỗi khi vào mùa, bà con ở các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... lại có cơ hội kiếm thêm thu nhập nhờ nghề bắt cá lòng tong.
"Khi trời đổ mưa, cá kéo từng đàn theo dòng nước chảy xuôi, hoặc có khi ngược hướng từ các hầm kênh lên đồng ruộng. Vì vậy, người bắt cá phải có kinh nghiệm đón hướng chạy của cá mà đặt đáy. Hôm nào trời có mưa, trung bình mỗi đêm trút cá tôi bán được khoảng 1 triệu đồng", một người dân (ở Tiền Giang) kể.
Khoảng 4-5kg cá tươi sẽ ra thành phẩm 1kg cá lòng tong khô. Loại cá khô có thể bảo quản được lâu và vận chuyển đi mọi nơi nên rất được ưa chuộng. Cá khô mà không bảo quản an toàn sẽ dễ bị hỏng, ẩm mốc, hương vị không còn thơm ngon như ban đầu. Vì thế, khi mua cá lòng tong khô, người tiêu dùng nên nhìn kỹ sản phẩm và chọn những cơ sở sản xuất uy tín.
Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnhĂn - 18 phút trước
GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.
Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quảĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.
Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốtĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Các dưỡng chất thiết yếu trong loại quả này được cô đặc lại, biến thành một "viên nén" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho người cần dưỡng gan.
Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!Ăn - 9 giờ trước
Mỗi lần nhà tôi làm món này, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là ai cũng háo hức, riêng tôi đã muốn ăn thêm hai bát cơm nữa rồi!
Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đìnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ ngon miệng, thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là nguyên liệu nên có trong thực đơn hàng ngày.
Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.
Có nên uống sữa hạt thay sữa tươi không? So sánh sữa hạt và sữa tươiĂn - 1 ngày trước
Xu hướng sử dụng sữa hạt ngày càng phổ biến nhờ ưu điểm tự nhiên, lành tính và phù hợp nhiều đối tượng. Tuy nhiên, không ít người phân vân liệu có thể dùng sữa hạt để thay hoàn toàn sữa tươi không. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốtĂn - 1 ngày trước
3 công thức món ăn mà mẹ tôi nấu đều đơn giản và dễ thực hiện, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu ở chợ và áp dụng để cải thiện sức khỏe gia đình nhé!
4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một mónĂn - 2 ngày trước
Từ sâu gỗ Philippines đến bạch tuộc "giãy giụa" Hàn Quốc, nhiều món đặc sản châu Á khiến thực khách phải nuốt từng con khi chúng vẫn còn cử động.
Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.
Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩnĂn
Nếu đang vội hoặc không đủ dụng cụ nấu nướng, bạn có thể tận dụng lò vi sóng làm món trứng chiên nhanh gọn theo hướng dẫn của chuyên gia Tom Ferris.