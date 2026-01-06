Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình
GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.
Trong tập 45 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Bí thư tỉnh Sơn và Chủ tịch tỉnh Thủy đã hẹn nhau đi câu cá. Cả hai cùng thảo luận về vụ việc của Tập đoàn Trinh Tam. Bí thư tỉnh Sơn thể hiện rõ quan điểm xử lý vụ việc tới cùng. Ông Thủy khẳng định những lo lắng của Bí thư tỉnh Sơn là có thực, sai phạm của Trinh Tam không đơn giản chỉ là việc xây vượt tầng trái phép, còn rất nhiều vấn đề đáng lo ngại cần phải làm rõ.
Những điều này đã được thanh tra tỉnh nắm bắt nhưng để giải quyết thấu đáo, triệt để thì không đơn giản trong thời gian ngắn. Đặc biệt, ông Thủy còn nhắc tới việc Phó Bí thư tỉnh Sách hẹn gặp Chánh thanh tra Tú để chỉ đạo chủ trương làm nhanh nhằm giải quyết cấp sổ cho người dân. “Nếu Trinh Tam có sai phạm, anh Sách khó tránh khỏi việc có trách nhiệm liên đới, tất nhiên có cả những cá nhân khác, có thể cả trách nhiệm của tôi nữa”, ông Sơn nhận định.
Trong khi đó, Triển tới gặp Khắc để làm “công tác tư tưởng”. Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển nhắc nhở cậu bạn tiếp tục cố gắng, làm vừa lòng tất cả và không tổn hại đến ai. Ở thời điểm này, làm được như vậy cũng là một loại thành tựu. Đây cũng là nội dung lời nhắn của Phó bí thư tỉnh Sách gửi tới Khắc.
Khắc có dấu hiệu trạng thái tâm lý không ổn định, thậm chí còn bỏ cuộc họp quan trọng khiến sếp không hài lòng. Phó Giám đốc Sở Xây dựng bực bội nói bản thân có cảm giác như bị “quy hoạch” đặt vào con đường cụt.
Triển khuyên Khắc cứ làm việc bình thường, thoải mái, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Anh khẳng định họ là anh em nên sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sẻ. “Anh Sách bảo ông qua đây để nhắc tôi về sự trung thành chứ gì? Tôi đã dừng lại, vẫn chưa đủ à?” - Khắc chất vấn. Triển khuyên Khắc không nên nghĩ ngợi nhiều vì anh sẽ hỗ trợ.
Thông tin Chủ tịch tỉnh Thủy câu cá cùng Bí thư tỉnh Sơn khiến Phó bí thư Sách đăm chiêu. Bên cạnh đó, Mỹ Trinh cũng báo việc Khắc tới gặp Thu tại Viện Kiểm sát. Ông Sách nhận định điều Thu muốn hỏi là về Nguyệt và đó là nghiệp vụ thông thường. Cả ông Sách và Trinh đều nhận định Thiệu đứng sau việc trưởng đoàn thanh tra mất tích. Mục đích là khiến mọi chuyện không bung quá sớm, có thời gian để anh ta rút lui.
Khi ông Sách đang vui vẻ bên Trinh thì nhận được điện thoại của bà Tứ. Bà bất ngờ hỏi về lịch trình khiến ông Sách khó chịu. Phó Bí thư tỉnh Sách còn nặng lời nói vợ mình toàn hỏi những câu vô nghĩa, muốn bà Tứ phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, suy xét kỹ.
Bà Tứ bộc bạch rằng sống cạnh chồng mình khiến bản thân bà cũng vô cùng áp lực. “Em là vợ anh, đồng hành với anh mấy chục năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ em thấy anh xa cách như lúc này. Em có điều gì không nên không phải, anh cứ nói để em điều chỉnh. Đừng né tránh. Đừng tìm chỗ khác”, bà Tứ khóc nói.
Nghe vậy, ông Sách lại bực mình trách vợ nói vớ vẩn. Hóa ra, có người quen nhìn thấy ông Sách ngoại tình nên đã báo cho bà Tứ. Bà vẫn bênh vực, bảo vệ chồng trước người ngoài, kiên quyết phủ nhận việc chồng mình ngoại tình.
Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩaXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.
Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.
Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.
Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.
Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương ThảoXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thươngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.
Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).
Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 nămXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Cặp đôi này vừa lộ hint hẹn hò khiến netizen bàn tán xôn xao.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.