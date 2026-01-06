Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Trong tập 45 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Bí thư tỉnh Sơn và Chủ tịch tỉnh Thủy đã hẹn nhau đi câu cá. Cả hai cùng thảo luận về vụ việc của Tập đoàn Trinh Tam. Bí thư tỉnh Sơn thể hiện rõ quan điểm xử lý vụ việc tới cùng. Ông Thủy khẳng định những lo lắng của Bí thư tỉnh Sơn là có thực, sai phạm của Trinh Tam không đơn giản chỉ là việc xây vượt tầng trái phép, còn rất nhiều vấn đề đáng lo ngại cần phải làm rõ.

Những điều này đã được thanh tra tỉnh nắm bắt nhưng để giải quyết thấu đáo, triệt để thì không đơn giản trong thời gian ngắn. Đặc biệt, ông Thủy còn nhắc tới việc Phó Bí thư tỉnh Sách hẹn gặp Chánh thanh tra Tú để chỉ đạo chủ trương làm nhanh nhằm giải quyết cấp sổ cho người dân. “Nếu Trinh Tam có sai phạm, anh Sách khó tránh khỏi việc có trách nhiệm liên đới, tất nhiên có cả những cá nhân khác, có thể cả trách nhiệm của tôi nữa”, ông Sơn nhận định.



Bí thư tỉnh Sơn và Chủ tịch tỉnh Thủy đi câu cá và cùng bàn luận về hướng xử lý vụ việc sai phạm ở Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong khi đó, Triển tới gặp Khắc để làm “công tác tư tưởng”. Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển nhắc nhở cậu bạn tiếp tục cố gắng, làm vừa lòng tất cả và không tổn hại đến ai. Ở thời điểm này, làm được như vậy cũng là một loại thành tựu. Đây cũng là nội dung lời nhắn của Phó bí thư tỉnh Sách gửi tới Khắc.



Khắc có dấu hiệu trạng thái tâm lý không ổn định, thậm chí còn bỏ cuộc họp quan trọng khiến sếp không hài lòng. Phó Giám đốc Sở Xây dựng bực bội nói bản thân có cảm giác như bị “quy hoạch” đặt vào con đường cụt.

Triển khuyên Khắc cứ làm việc bình thường, thoải mái, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Anh khẳng định họ là anh em nên sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sẻ. “Anh Sách bảo ông qua đây để nhắc tôi về sự trung thành chứ gì? Tôi đã dừng lại, vẫn chưa đủ à?” - Khắc chất vấn. Triển khuyên Khắc không nên nghĩ ngợi nhiều vì anh sẽ hỗ trợ.

Triển tới gặp và làm "công tác tư tưởng" với Khắc. Ảnh VTV

Thông tin Chủ tịch tỉnh Thủy câu cá cùng Bí thư tỉnh Sơn khiến Phó bí thư Sách đăm chiêu. Bên cạnh đó, Mỹ Trinh cũng báo việc Khắc tới gặp Thu tại Viện Kiểm sát. Ông Sách nhận định điều Thu muốn hỏi là về Nguyệt và đó là nghiệp vụ thông thường. Cả ông Sách và Trinh đều nhận định Thiệu đứng sau việc trưởng đoàn thanh tra mất tích. Mục đích là khiến mọi chuyện không bung quá sớm, có thời gian để anh ta rút lui.



Phó bí thư tỉnh Sách bên người tình Mỹ Trinh. Ảnh VTV

Khi ông Sách đang vui vẻ bên Trinh thì nhận được điện thoại của bà Tứ. Bà bất ngờ hỏi về lịch trình khiến ông Sách khó chịu. Phó Bí thư tỉnh Sách còn nặng lời nói vợ mình toàn hỏi những câu vô nghĩa, muốn bà Tứ phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, suy xét kỹ.

Bà Tứ bộc bạch rằng sống cạnh chồng mình khiến bản thân bà cũng vô cùng áp lực. “Em là vợ anh, đồng hành với anh mấy chục năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ em thấy anh xa cách như lúc này. Em có điều gì không nên không phải, anh cứ nói để em điều chỉnh. Đừng né tránh. Đừng tìm chỗ khác”, bà Tứ khóc nói.

Dù có người nhìn thấy chồng ngoại tình nhưng bà Tứ vẫn bảo vệ, tin tưởng chồng.

Nghe vậy, ông Sách lại bực mình trách vợ nói vớ vẩn. Hóa ra, có người quen nhìn thấy ông Sách ngoại tình nên đã báo cho bà Tứ. Bà vẫn bênh vực, bảo vệ chồng trước người ngoài, kiên quyết phủ nhận việc chồng mình ngoại tình.