Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Thứ ba, 09:29 06/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.

Trong tập 45 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Bí thư tỉnh Sơn và Chủ tịch tỉnh Thủy đã hẹn nhau đi câu cá. Cả hai cùng thảo luận về vụ việc của Tập đoàn Trinh Tam. Bí thư tỉnh Sơn thể hiện rõ quan điểm xử lý vụ việc tới cùng. Ông Thủy khẳng định những lo lắng của Bí thư tỉnh Sơn là có thực, sai phạm của Trinh Tam không đơn giản chỉ là việc xây vượt tầng trái phép, còn rất nhiều vấn đề đáng lo ngại cần phải làm rõ. 

Những điều này đã được thanh tra tỉnh nắm bắt nhưng để giải quyết thấu đáo, triệt để thì không đơn giản trong thời gian ngắn. Đặc biệt, ông Thủy còn nhắc tới việc Phó Bí thư tỉnh Sách hẹn gặp Chánh thanh tra Tú để chỉ đạo chủ trương làm nhanh nhằm giải quyết cấp sổ cho người dân. “Nếu Trinh Tam có sai phạm, anh Sách khó tránh khỏi việc có trách nhiệm liên đới, tất nhiên có cả những cá nhân khác, có thể cả trách nhiệm của tôi nữa”, ông Sơn nhận định.

Lằn ranh - Tập 45: Ông Sách bị vợ phát hiện ngoại tình, vào “tầm ngắm” của Bí thư Sơn - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh Sơn và Chủ tịch tỉnh Thủy đi câu cá và cùng bàn luận về hướng xử lý vụ việc sai phạm ở Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong khi đó, Triển tới gặp Khắc để làm “công tác tư tưởng”. Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển nhắc nhở cậu bạn tiếp tục cố gắng, làm vừa lòng tất cả và không tổn hại đến ai. Ở thời điểm này, làm được như vậy cũng là một loại thành tựu. Đây cũng là nội dung lời nhắn của Phó bí thư tỉnh Sách gửi tới Khắc.

Khắc có dấu hiệu trạng thái tâm lý không ổn định, thậm chí còn bỏ cuộc họp quan trọng khiến sếp không hài lòng. Phó Giám đốc Sở Xây dựng bực bội nói bản thân có cảm giác như bị “quy hoạch” đặt vào con đường cụt.

Triển khuyên Khắc cứ làm việc bình thường, thoải mái, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Anh khẳng định họ là anh em nên sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sẻ. “Anh Sách bảo ông qua đây để nhắc tôi về sự trung thành chứ gì? Tôi đã dừng lại, vẫn chưa đủ à?” - Khắc chất vấn. Triển khuyên Khắc không nên nghĩ ngợi nhiều vì anh sẽ hỗ trợ.

Lằn ranh - Tập 45: Ông Sách bị vợ phát hiện ngoại tình, vào “tầm ngắm” của Bí thư Sơn - Ảnh 4.

Triển tới gặp và làm "công tác tư tưởng" với Khắc. Ảnh VTV

Thông tin Chủ tịch tỉnh Thủy câu cá cùng Bí thư tỉnh Sơn khiến Phó bí thư Sách đăm chiêu. Bên cạnh đó, Mỹ Trinh cũng báo việc Khắc tới gặp Thu tại Viện Kiểm sát. Ông Sách nhận định điều Thu muốn hỏi là về Nguyệt và đó là nghiệp vụ thông thường. Cả ông Sách và Trinh đều nhận định Thiệu đứng sau việc trưởng đoàn thanh tra mất tích. Mục đích là khiến mọi chuyện không bung quá sớm, có thời gian để anh ta rút lui.

Lằn ranh - Tập 45: Ông Sách bị vợ phát hiện ngoại tình, vào “tầm ngắm” của Bí thư Sơn - Ảnh 8.

Phó bí thư tỉnh Sách bên người tình Mỹ Trinh. Ảnh VTV

Khi ông Sách đang vui vẻ bên Trinh thì nhận được điện thoại của bà Tứ. Bà bất ngờ hỏi về lịch trình khiến ông Sách khó chịu. Phó Bí thư tỉnh Sách còn nặng lời nói vợ mình toàn hỏi những câu vô nghĩa, muốn bà Tứ phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, suy xét kỹ.

Bà Tứ bộc bạch rằng sống cạnh chồng mình khiến bản thân bà cũng vô cùng áp lực. “Em là vợ anh, đồng hành với anh mấy chục năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ em thấy anh xa cách như lúc này. Em có điều gì không nên không phải, anh cứ nói để em điều chỉnh. Đừng né tránh. Đừng tìm chỗ khác”, bà Tứ khóc nói. 

Lằn ranh - Tập 45: Ông Sách bị vợ phát hiện ngoại tình, vào “tầm ngắm” của Bí thư Sơn - Ảnh 10.

Dù có người nhìn thấy chồng ngoại tình nhưng bà Tứ vẫn bảo vệ, tin tưởng chồng.

Nghe vậy, ông Sách lại bực mình trách vợ nói vớ vẩn. Hóa ra, có người quen nhìn thấy ông Sách ngoại tình nên đã báo cho bà Tứ. Bà vẫn bênh vực, bảo vệ chồng trước người ngoài, kiên quyết phủ nhận việc chồng mình ngoại tình.

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả "Avatar 3" có gì đặc biệt?Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tìnhVợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.

Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).

Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Cặp đôi này vừa lộ hint hẹn hò khiến netizen bàn tán xôn xao.

Xem nhiều

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Xem - nghe - đọc
Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Xem - nghe - đọc
Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top