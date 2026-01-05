Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính tới thời điểm 15h ngày 5/1, phim điện ảnh "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường hiện thu về hơn 62 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp. Nếu tính doanh thu cuối tuần (từ thứ 6 đến hết Chủ nhật), "Thiên đường máu" thu về hơn 31 tỷ đồng, và tính theo doanh thu trong ngày, bộ phim hiện đạt 2,89 tỷ đồng.

Như vậy, bộ phim Việt "Thiên đường máu" đã vượt qua "Avatar 3" (doanh thu đạt 1,577 tỷ đồng) tính theo doanh thu trong ngày tại rạp Việt. Xét về doanh thu cuối tuần "Thiên đường máu" cũng xếp trên "Avatar 3" (đạt 26,648 tỷ đồng).

Theo dự báo, với tốc độ như hiện tại, tác phẩm có thể trở thành phim Việt đầu tiên chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2026.

Doanh thu phòng vé cuối tuần qua cho thấy "Thiên đường máu" đã vượt qua "Avatar 3" để trở thành phim hot nhất tại Việt Nam.

"Thiên đường máu" bắt đầu công chiếu từ ngày 30/12 (dịp Tết Dương lịch 2026). Tác phẩm của Hoàng Tuấn Cường gây chú ý khi là phim điện ảnh Việt đầu tiên xoay quanh nạn buôn người qua biên giới. Đây là vấn đề xã hội nhức nhối, mang tính thời sự và dễ khơi gợi tò mò nơi khán giả.

Phim khai thác những sự thật đen tối và đau lòng nhất khi nạn nhân người Việt bị tra tấn dã man, chích điện, đánh đập, bỏ đói… Thông qua hành trình tìm em gái rồi bị lừa vào trại của nhân vật chính, mọi thứ hiện lên một cách chân thật và cực kỳ u ám. Sự bế tắc của các nạn nhân khi buộc phải lừa liên tục, nếu không sẽ bị đánh đến mức bỏ mạng rồi bị mổ lấy nội tạng. Đường về quê hương như giấc mơ xa vời.

"Thiên đường máu" gây tò mò khi khác thác chủ đề mang tính thời sự.

Ngoài ra, dàn diễn viên gồm những gương mặt quen thuộc như: Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương... cũng góp phần tạo nên sức hút cho phim. Đáng chú ý, "Thiên đường máu" còn có sự tham gia diễn xuất của ca sĩ Hoài Lâm, đồng thời hát nhạc phim.



Tuy nhiên, bên cạnh doanh thu cao, phim "Thiên đường máu" cũng nhận về không ít phản hồi trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, diễn xuất.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan được coi là "điểm sáng" duy nhất của phim.

