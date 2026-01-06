Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?
GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.
Chương trình "Ai là triệu phú" – một trong những gameshow có tuổi đời lâu nhất trên sóng VTV3 tiếp tục làm mới mình bằng sự thay đổi ở vị trí người dẫn chương trình. Sau hành trình gắn bó với khán giả bằng loạt câu hỏi cân não, những giây phút kịch tính và nhiều cuộc đối thoại đầy cảm xúc, chương trình "Ai là triệu phú" sẽ chính thức nói lời chia tay với MC Đinh Tiến Dũng.
Trong 5 năm gắn bó với chương trình, anh đã mang đến cho “ghế nóng” một phong cách rất riêng: hóm hỉnh mà sâu sắc, thông minh mà đầy thấu hiểu, để mỗi câu hỏi không chỉ là kiến thức mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm với người chơi.
Theo Thời báo VTV, MC Đinh Tiến Dũng chia sẻ: "Trong 5 năm qua, tôi và ê-kíp đã đưa "Ai là triệu phú" đi vào một quỹ đạo ổn định và bền vững. Nhưng với một format chương trình đã quá kinh điển, tôi hiểu rằng, để chương trình có được luồng sinh khí mới, sự thay đổi vị trí người dẫn là điều tất yếu. Một gương mặt mới, một phong cách mới sẽ đem lại sự tươi mới mà khán giả muốn được nhận".
Đồng thời, MC Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng, khán giả yêu "Ai là triệu phú" không chỉ vì một cá nhân nào dẫn dắt. Họ yêu tổng thể chương trình, những kiến thức và niềm vui mà chương trình mang lại suốt nhiều năm qua. Điều đó được minh chứng qua việc chương trình đã từng đi qua nhiều thế hệ người dẫn, và sau mỗi lần thay đổi, nó vẫn tiếp tục được khán giả yêu thương.
Bước sang hành trình mới, "Ai là triệu phú" chào đón một gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình, đó là BTV - MC Quốc Khánh. Với phong thái điềm tĩnh, lối dẫn dắt sắc sảo đã ghi dấu ấn qua nhiều chương trình nổi tiếng của VTV, MC Quốc Khánh hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của gameshow đã bước sang năm thứ 20 tại Việt Nam. Tập đầu tiên của "Ai là triệu phú" có sự dẫn dắt của BTV Quốc Khánh sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 6/1 trên kênh VTV3.
MC Quốc Khánh sinh năm 1979, công tác tại Đài truyền hình Việt Nam nhiều năm qua. Anh là MC gạo cội của thể thao VTV, tham gia sản xuất nhiều chương trình nổi tiếng như "Chuyển động 24h", "Thể thao 24/7", "Ấn tượng thể thao 7 ngày", "Cuộc hẹn cuối tuần", "Giờ vàng thể thao"...
Đặc biệt, "Giờ vàng thể thao" phát sóng lúc 20h30 trên VTV1 được đánh giá có tính chuyên môn cao, nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. Chương trình tập trung vào các sự kiện lớn như SEA Games, ASEAN Cup, ASIAD, Olympic, EURO, World Cup, V.League… Anh ghi dấu với phong cách dẫn điềm đạm, tự tin, dí dỏm nhưng cũng đầy sâu sắc. Ngoài ra, nam MC cũng được lòng khán giả nhờ ngoại hình ưa nhìn, bảnh bao. Hồi tháng 3/2025, MC Quốc Khánh đảm nhận vị trí Phó giám đốc VTV Digital.
