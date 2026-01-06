Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Thứ ba, 09:25 06/01/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.

Chương trình "Ai là triệu phú" – một trong những gameshow có tuổi đời lâu nhất trên sóng VTV3 tiếp tục làm mới mình bằng sự thay đổi ở vị trí người dẫn chương trình. Sau hành trình gắn bó với khán giả bằng loạt câu hỏi cân não, những giây phút kịch tính và nhiều cuộc đối thoại đầy cảm xúc, chương trình "Ai là triệu phú" sẽ chính thức nói lời chia tay với MC Đinh Tiến Dũng. 

Trong 5 năm gắn bó với chương trình, anh đã mang đến cho “ghế nóng” một phong cách rất riêng: hóm hỉnh mà sâu sắc, thông minh mà đầy thấu hiểu, để mỗi câu hỏi không chỉ là kiến thức mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm với người chơi.

MC Quốc Khánh thay thế Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình ' Ai là triệu phú ' - Ảnh 1.

MC Đinh Tiến Dũng và MC Quốc Khánh hai gương mặt quen thuộc của khán giả VTV. Ảnh VTV

Theo Thời báo VTV, MC Đinh Tiến Dũng chia sẻ: "Trong 5 năm qua, tôi và ê-kíp đã đưa "Ai là triệu phú" đi vào một quỹ đạo ổn định và bền vững. Nhưng với một format chương trình đã quá kinh điển, tôi hiểu rằng, để chương trình có được luồng sinh khí mới, sự thay đổi vị trí người dẫn là điều tất yếu. Một gương mặt mới, một phong cách mới sẽ đem lại sự tươi mới mà khán giả muốn được nhận".

Đồng thời, MC Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng, khán giả yêu "Ai là triệu phú" không chỉ vì một cá nhân nào dẫn dắt. Họ yêu tổng thể chương trình, những kiến thức và niềm vui mà chương trình mang lại suốt nhiều năm qua. Điều đó được minh chứng qua việc chương trình đã từng đi qua nhiều thế hệ người dẫn, và sau mỗi lần thay đổi, nó vẫn tiếp tục được khán giả yêu thương.

MC Quốc Khánh thay thế Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình ' Ai là triệu phú ' - Ảnh 2.

MC Quốc Khánh đảm nhận vai trò dẫn Chương trình "Ai là triệu phú" từ ngày 6/1. Ảnh VTV

Bước sang hành trình mới, "Ai là triệu phú" chào đón một gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình, đó là BTV - MC Quốc Khánh. Với phong thái điềm tĩnh, lối dẫn dắt sắc sảo đã ghi dấu ấn qua nhiều chương trình nổi tiếng của VTV, MC Quốc Khánh hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của gameshow đã bước sang năm thứ 20 tại Việt Nam. Tập đầu tiên của "Ai là triệu phú" có sự dẫn dắt của BTV Quốc Khánh sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 6/1 trên kênh VTV3.

MC Quốc Khánh sinh năm 1979, công tác tại Đài truyền hình Việt Nam nhiều năm qua. Anh là MC gạo cội của thể thao VTV, tham gia sản xuất nhiều chương trình nổi tiếng như "Chuyển động 24h", "Thể thao 24/7", "Ấn tượng thể thao 7 ngày", "Cuộc hẹn cuối tuần", "Giờ vàng thể thao"...

Đặc biệt, "Giờ vàng thể thao" phát sóng lúc 20h30 trên VTV1 được đánh giá có tính chuyên môn cao, nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. Chương trình tập trung vào các sự kiện lớn như SEA Games, ASEAN Cup, ASIAD, Olympic, EURO, World Cup, V.League… Anh ghi dấu với phong cách dẫn điềm đạm, tự tin, dí dỏm nhưng cũng đầy sâu sắc. Ngoài ra, nam MC cũng được lòng khán giả nhờ ngoại hình ưa nhìn, bảnh bao. Hồi tháng 3/2025, MC Quốc Khánh đảm nhận vị trí Phó giám đốc VTV Digital. 

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả "Avatar 3" có gì đặc biệt?Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn

Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn

Cùng chuyên mục

Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Giải trí - 50 phút trước

GĐXH - Phan Minh Huyền - nữ diễn viên đóng vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" đã hé mở cái kết của nhân vật này. Chỉ một vài chia sẻ nhỏ của nữ diễn viên cũng khiến khán giả tò mò.

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.

NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?

NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Ở tuổi U60, nữ NSND này có sự nghiệp thăng hoa, liên tục được mời ngồi ghế nóng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trên khắp cả nước.

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi mới đây đã khoe ảnh Tết năm 1989 với dòng viết ngắn gọn, tuy nhiên, lời bình luận của Phan Hiển mới khiến mạng xã hội 'dậy sóng'

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?

Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hồng Diễm mới đây vào vai nhân vật Bùi Hằng Thu - bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đã thự sự gây chú ý với khán giả. Nếu trên phim, Hồng Diễm cứng cỏi, nghiêm nghị thì ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên cô vẫn giữ được sự trẻ trung, cuốn hút.

Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Vũ Thủy Tiên - nữ BTV quê Bắc Ninh - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ bởi nhan sắc mà còn với thành tích "khủng".

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bé Gia Khang - con trai Chi Bảo và Lý Thùy Chang đã tròn 4 tuổi, cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần khiến khán giả rất yêu thích.

Xem nhiều

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Giải trí

GĐXH - MC Đan Lê mới đây đã chia sẻ việc học về diễn xuất lẫn công nghệ làm phim ở học viện do ông xã - đạo diễn Khải Anh sáng lập. Khán giả bất ngờ vì ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

Giải trí
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top