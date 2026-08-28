Johnny Trí Nguyễn: 'Tôi không công khai bạn gái vì muốn giữ sự riêng tư'

Thời gian qua, việc Johnny Trí Nguyễn liên tục xuất hiện cùng một cô gái trẻ tại các sự kiện giải trí được người hâm mộ quan tâm. Họ sánh đôi và có những tương tác khá thân mật, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ.

Người đẹp này cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng nam diễn viên. Cô còn khoe những khoảnh khắc tại võ đường của Johnny Trí Nguyễn. Trong khi đó, ngôi sao “Dòng máu anh hùng” cũng để lại tương tác dưới bài đăng của bạn gái tin đồn.

Johnny Trí Nguyễn và bạn gái tin đồn.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Johnny Trí Nguyễn không phủ nhận chuyện có tình yêu mới song từ chối việc công khai bạn gái. Nam diễn viên cho biết từ trước đến nay, anh chưa bao giờ công khai chuyện đời tư nên lần này cũng không ngoại lệ. Theo Johnny Trí Nguyễn, điều đó khiến cho khán giả chỉ tập trung vào công việc của mình.

“Tôi không công khai vì muốn giữ riêng cho mình sự riêng tư. Giống như một người làm văn phòng, đâu thể đưa bạn gái vào trong văn phòng, hay đưa vợ con vào trong công ty. Tôi muốn tập trung hết bản thân cho công việc, còn chuyện đời tư thì mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau tuỳ từng thời điểm. Đó là lý do tôi không công khai bạn gái vì đó là chuyện đời tư, không phải khía cạnh nghệ thuật”, anh cho biết.

Theo tìm hiểu, bạn gái tin đồn của Johnny Trí Nguyễn có tên Kalli Nguyễn, từng là hot girl Sài Gòn nổi tiếng một thời. Cô sinh năm 1998, kém tài tử 24 tuổi. Vài năm trước, Kalli Nguyễn nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp. Năm 2018, một số trang truyền thông Trung Quốc từng nhắc đến cô với biệt danh “nữ thần piano”.

Johnny Trí Nguyễn trở lại điện ảnh sau gần một thập kỷ.

Trước khi vướng tin hẹn hò bạn gái kém 24 tuổi, Johnny Trí Nguyễn từng có mối tình kéo dài một thập kỷ với diễn viên Nhung Kate. Họ khép lại mối quan hệ vào năm 2024.

Khoảng một năm qua, Johnny Trí Nguyễn thường xuyên chia sẻ những bài viết về tình yêu. Anh từng viết: “Ai cũng cần một góc không gian cho riêng mình. Phần còn lại của cuộc sống là để kết nối với gia đình, bạn bè, xã hội và cả những tầng rộng lớn hơn thế. Tất cả đều quan trọng, nhưng không có mối liên hệ nào thắm thiết bằng sự kết nối với người mình yêu”.

Dịp lễ 2/9 tới đây, Johnny Trí Nguyễn tái xuất điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Anh tham gia phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh với vai trò đạo diễn hành động và diễn viên.