Bà ngoại của Phù Sa không tin tưởng Nghiệm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Phù sa", Nghiệm đã đưa bản hợp đồng vay vốn cho Phù Sa, trong đó hỗ trợ 100 kg ca cao tươi cùng chi phí chuyên gia và thiết bị. Đây là một số tiền lớn tương đương với việc kinh doanh của một xưởng nhỏ.

Nghiệm giúp đỡ Phù Sa trong hoạt động kinh doanh. Ảnh VTV

Bà ngoại của Phù Sa nói ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì. Việc Nghiệm đầu tư cả đống tiền thì chắc chắn điều Nghiệm muốn không hề nhỏ. Ngoại đã nhắc nhở Phù Sa phải tìm hiểu kỹ.

"Người ta giúp thì mình mang ơn nhưng tại sao người ta giúp thì phải tìm hiểu. Không ai cho không ai cái gì", bà ngoại dặn dò Phù Sa.

Bà ngoại của Phù Sa dặn cháu gái cần cẩn thận trước những việc làm của Nghiệm. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Hai Phước muốn gửi Bảy Sang qua xưởng của Chơn để vừa làm vừa học nghề. Ông hy vọng con trai có công việc đàng hoàng, tránh cảnh nhàn rỗi dễ bị dụ dỗ làm chuyện bậy bạ. Chơn ngay lập tức đồng ý.



Ông Hai Phước gửi Bảy Sang tới học việc ở xưởng của Chơn. Ảnh VTV

Bảy Sang lập tức nổi nóng, lớn tiếng trách cha tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến mình. Anh tuyên bố dứt khoát không bao giờ chấp nhận làm lính dưới quyền ở xưởng của Chơn.

"Con có chết cũng không qua xưởng nó làm đâu", Bảy Sang lớn tiếng.

Tập 7 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h ngày 27/8 trên VTV1.

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