Chương trình 'Vũ trụ Fandom' sắp lên sóng VTV3 có gì hấp dẫn?

Theo Thời báo VTV, vừa qua, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức ra mắt chương trình "Vũ trụ Fandom - talkshow" đầu tiên trên sóng VTV3 kiến tạo một điểm hẹn đầy cảm hứng giữa nghệ sĩ và những người yêu mến họ. Chương trình giống như một phòng khách ấm cúng - nơi những người từng dùng thanh xuân để yêu mến một ai đó có thể ngồi lại bên nhau, chia sẻ những kỷ niệm đẹp đẽ và lan tỏa những nguồn năng lượng chữa lành tích cực.

"Vũ trụ Fandom - talkshow" sắp lên sóng VTV3. Ảnh VTV

Phát sóng vào 12h trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, "Vũ trụ Fandom" không đơn thuần là một chương trình giải trí cuối tuần. "Vũ trụ Fandom" mang đến một góc nhìn đa chiều và dịu dàng hơn. Khán giả, đặc biệt là các gia đình, sẽ thấy được chân dung thực sự của những người hâm mộ văn minh: họ là một cộng đồng chung một cảm xúc, chung một nhiệt huyết.

Được định hình là một talkshow dài 45 phút, "Vũ trụ Fandom" hướng tới đa dạng đối tượng khán giả. Concept chung của chương trình được chia thành 3 trạm dừng chân với những cung bậc cảm xúc vô cùng tự nhiên, đưa người xem đi từ sự bồi hồi, những tràng cười sảng khoái cho đến những giọt nước mắt hạnh phúc.

Dàn nghệ sĩ khách mời là những gương mặt được giới trẻ yêu mến. Ảnh VTV

Mở đầu chương trình là Góc nhỏ kiêu hãnh. Tại đây, bản sắc của người nghệ sĩ được hiện lên thật rõ nét thông qua góc nhìn của chính những người yêu mến họ. Mỗi Fanclub xuất hiện trong chương trình cũng sẽ mang theo một màu sắc và dấu ấn riêng biệt, góp phần định vị bản sắc độc đáo của cộng đồng mình.

Chương trình khéo léo thiết kế các trò chơi tương tác hài hước để xóa nhòa khoảng cách giữa sao và fan. Khán giả truyền hình có thể sẽ bật cười trước những khoảnh khắc có một không hai giữa nghệ sĩ và fan.

Khán giả có góc nhìn đa chiều về nghệ sĩ. Ảnh VTV

Bước sang phần 2: Cấm Chat, bầu không khí sẽ trở nên vô cùng rộn ràng với những góc nhìn hai chiều được khai thác tinh tế. Là nơi nghệ sĩ được giãi bày những điều họ chưa có cơ hội để bày tỏ, gỡ bỏ những khúc mắc, hiểu nhầm, định kiến nghệ sĩ từng gặp phải, những khó khăn họ từng bước qua trên chặng đường sự nghiệp.

Điểm chạm cuối cùng và cũng là nơi lưu giữ nhiều cảm xúc nhất chính là phần 3: Bật lên hạnh phúc. Phía sau ánh đèn sân khấu hoa lệ, thứ còn lại mãi chính là hàng triệu trái tim kết nối với nhau bằng sự chân thành.

Khoảnh khách gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả. Ảnh VTV

Dù chỉ vừa mới bắt đầu thực hiện những đợt ghi hình đầu tiên, "Vũ trụ Fandom" đã mang đến một danh sách khách mời đầy hứa hẹn. Khán giả sẽ được gặp lại nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người sở hữu "gia tài" những ca khúc thanh xuân của khán giả nhiều thế hệ. Hay là một không gian sôi động, chuyên nghiệp nhưng cũng rất đỗi gần gũi với nam ca sĩ Isaac hay nữ ca sĩ đa tài Ái Phương.



Cùng với đó, sự xuất hiện của những đại diện cho dòng chảy âm nhạc thế hệ mới như 14 Casper, Đỗ Nam Sơn, hay Toki Thành Thỏ, hứa hẹn sẽ giải mã những màu sắc fandom rất tươi trẻ, hiện đại và tràn đầy năng lượng.

Jisoo, Jennie (BLACKPINK) sắp phát hành sản phẩm âm nhạc mới GĐXH - Jennie sẽ phát hành đĩa đơn mang tên "Fallen Angel" vào cuối tuần này, trong khi Jisoo dự kiến ra mắt sản phẩm "Click" vào ngày 4/9.