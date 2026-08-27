Khánh bị bắt, chưa kịp tiễn Phương đi du học

Trong tập 10 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, bố mẹ Khánh và mẹ Phương có mặt tại đồn công an để đợi tin của các con. Sau khi được lấy lời khai, nhóm bạn được ra về. Phương, Ly và Hoàng ra bờ hồ ngồi nói chuyện trong khi Khánh rủ Tùng đi nói chuyện riêng.

Khánh nhờ Tùng giữ kín việc Phương mới là người gây ra thương tích cho Long. Điều này khiến Tùng thắc mắc thì được Khánh giải thích rằng mọi việc chỉ muốn tốt cho Phương. Từ đầu đến cuối Khánh là nguyên nhân gây rắc rối nên một mình gánh chịu tội lỗi. Còn Phương phải đi du học bằng học bổng nên không được để sự việc này làm ảnh hưởng đến tương lai.

Khánh đối diện với rắc rối sau vụ ẩu đả với nhóm của Long. Ảnh VTV

Trong bữa cơm, bà Ngọc và Kim Anh lo lắng hỏi thăm tình hình của Khánh thì Phương cho rằng mọi việc sẽ khó. Bà Ngọc nói với Phương: "Kể ra thằng Khánh là đứa tốt tính, nhưng lại quá bốc đồng, xốc nổi. Con ở bên những người như thế sẽ rất thấp thỏm đấy!".

Đồng thời bà cũng cho rằng Phương cứ đi du học trước, chuyện tương lai của Phương và Khánh sẽ từ từ tính tiếp. Bà sẽ vay tiền để trang trải bớt nợ nần của gia đình Khánh trong lúc khó khăn này. Phương thấy chị Kim Anh cũng ủng hộ ý kiến của mẹ nên đành đồng ý, dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Khánh.



Mẹ của Phương lo cho tương lai của Khánh. Ảnh VTV

Sau khi vào bệnh viện thăm Long về, bà Liên buồn bã về nhà gọi điện thoại cho chồng - ông Vệ. Một mặt bà cố gắng động viên ông Vệ để cùng tìm cách gỡ rối, tuy nhiên thực tế bà rất lo lắng đến mức rơi nước mắt cho con trai. Khánh nhìn thấy tình cảm của mẹ nên không khỏi xúc động.

Đúng lúc này bà Ngọc tìm đến. Bà Ngọc trả trước cho bà Liên 100 triệu đồng. Khánh nép sau bức tường, hiểu được những trăn trở của người lớn nên rất đau lòng.

Bà Ngọc mang trả trước cho bà Liên 100 triệu đồng. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phương rất sốt ruột hỏi thăm Khánh cập nhật tình hình sự việc. Khánh cho biết bố mẹ đang nỗ lực để giúp đỡ mình. Thấy thế Phương liền có kế hoạch riêng.

Bà Ngọc vô tình nghe được chuyện Phương gọi điện thoại xin hoãn học bổng nửa năm nên rất xúc động vì lý do đưa ra là lo lắng cho gia đình. Bà Ngọc thẳng thắn về chuyện mình đã biết Phương và Khánh đang yêu nhau. Tuy nhiên, bà khuyên Phương nên suy nghĩ kỹ càng. Bà nhắc nhở Phương không được làm hỏng mơ ước của bố trước khi qua đời. Vì thế Phương đã đồng ý đi du học để hoàn thành tâm nguyện của gia đình.

Phương và Khánh trò chuyện. Phương cảm thấy bồi hồi khi sắp phải đi du học. Khánh động viên Phương rằng cả hai có thể nói chuyện. Nhưng Phương vẫn lo lắng việc rắc rối của Long. Thấy vậy Khánh liền an ủi rằng mọi việc đã có bố mẹ mình thu xếp. Việc của Phương là yên tâm học hành, hai người có thể trò chuyện qua điện thoại. Phương sẽ về thăm gia đình vào các kỳ nghỉ, cũng như Khánh tiếp nối nghề mộc của cha, tích lũy tiền để đi thăm cô.

Trong lúc xúc động, Phương đã hôn lên má của Khánh khiến anh chàng đứng hình vài giây. Nhưng ngay sau đó, với bản tính tinh nghịch, Khánh đòi Phương phải hôn thêm má còn lại. Tuy nhiên Phương ngại ngùng bỏ chạy.

Phương và Khánh thể hiện tình cảm khi ở bên nhau. Ảnh VTV

Gia đình và bạn bè bịn rịn chia tay Phương trước giờ lên máy bay. Nhóm bạn Ly, Hoàng và Tùng hẹn ước với nhau về tương lai 4 năm sau khi Phương đi du học về. Mọi người đều động viên Phương cố gắng nỗ lực để tiếp tục là niềm tự hào của mọi người. Đến lúc Phương phải lên xe ô tô ra sân bay thì Khánh vẫn không có mặt.

Trên đường ra sân bay, Phương vẫn chờ đợi sự có mặt của Khánh trước khi lên đường. Thấy Phương nâng niu món quà kỷ niệm, bà Ngọc nén cảm xúc để động viên con. Sau những đau khổ mất mát, bà luôn là người mạnh mẽ để hướng dẫn, uốn nắn, khuyên răn con gái út có chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Sau khi chồng mất, Phương là niềm an ủi và tự hào lớn nhất của bà.

Khánh bị bắt trong lúc Phương ra sân bay lên đường đi du học. Ảnh VTV

Tuy nhiên cô không ngờ chính lúc này Khánh đang bị công an đọc lệnh bắt tại nhà. Trên tay của Khánh vẫn còn túi sấu - món ăn vặt yêu thích của Phương. Lần chia tay chưa kịp tạm biệt này của cặp đôi đã khép lại chuyện tình dang dở.

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