Lo cho tính mạng của con gái, trùm ma túy Lão Công cầu cứu công an

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 phim "Lửa trắng", khi Mai trốn thoát ra ngoài, cô đã gặp Cương và hắn cố tìm cách giúp cô bỏ trốn khỏi Làng Tĩnh Lặng. Tuy nhiên, đáng buồn, khi cả hai chưa kịp làm gì thì Lan và đám thuộc hạ của cô ta đã xuất hiện. Mai một lần nữa bị bắt trở lại.

Cương sau đó đã nói với Huân rằng bằng mọi cách phải cứu Mai ra khỏi hang ổ của Lan. Để đạt được điều này, Cương chấp nhận nguy hiểm nhận lời chuyển hàng cho Lan dù chính hắn cũng không tin Lan sẽ thả Mai nếu hắn làm điều đó.

Mai tiếp tục gặp nguy hiểm khi bị Lan phát hiện và giam giữ lại. Ảnh VTV

Sau đó, Mai đã nắm lấy bàn tay của Cương với vẻ xúc động. Cô nói với hắn rằng cô không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn. Mai không muốn Cương mạo hiểm tính mạng vì mình. Điều cô mong hắn làm là hãy sống tốt.

Cương chấp nhận vận chuyển chuyến hàng lớn cho Lan để đổi lấy sự an toàn cho Mai. Ảnh VTV

Trong khi đó, Huệ đã nhận được một mẩu giấy nhắn được cho vào giỏ đựng ga gối của khách sạn. Mẩu giấy viết muốn cô cùng hỗ trợ cứu Mai ra ngoài bằng cách đưa cho Mai một vật nhỏ. Huệ sau đó đã chuyển được thành công đến Mai.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lão Công sau khi bị bắt phải trải qua những cuộc thẩm vấn của công an. Trong cuộc thẩm vấn này, lão bày tỏ sự lo lắng cho tính mạng của con gái mình và cầu xin công an giúp đỡ cứu con gái lão. Lão Công lo Mai sẽ không thể chịu được những đòn tra tấn của Lan và băng Santana. Lão biết Lan đang muốn moi thông tin về lộ tuyến từ Mai.

Lão Công lo cho tính mạng của con gái nên nhiều khả năng sẽ hợp tác với công an. Ảnh VTV

Đỗ Việt nói với Lão Công rằng muốn cứu con gái, lão phải hợp tác với công an. Một trong những việc đó chính là khai ra lộ tuyến.

Tập 21 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 27/8 trên VTV3.

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