Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026

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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 23/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/10/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 22/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 - Ảnh 2.Hôm nay (8/10) đã có một người trúng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 23/10/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 23/10/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O


10.000.000
Giải Nhì

O O O O


300.000
Giải Ba

O O O


30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 - Ảnh 3.May mắn liên tục mỉm cười, người đàn ông trúng hơn 71 tỷ Vietlott đã từng trúng xổ số 1.103 lần

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 71 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Quảng Trị.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 23/10/2026 - Ảnh 4.Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

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