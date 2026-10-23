CellphoneS trả hàng iPhone Duo - chiếc iPhone gập thân máy mỏng nhất đầu tiên của Apple

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

CellphoneS sẵn hàng iPhone Duo, iPhone gập đầu tiên của Apple

Bạn có thể tìm mua iPhone Duo tại hệ thống hơn 180 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc. Hệ thống có đầy đủ bốn tùy chọn dung lượng bộ nhớ từ 256GB, 512GB cho tới 1TB và 2TB, đi kèm hai phiên bản màu sắc tinh tế, sang trọng là Trời Đêm và Trắng Ánh Sao.

iPhone Duo có thiết kế gập kiểu sách, khung titan, khi gập lại có kích thước gần bằng một cuốn hộ chiếu. Máy có màn hình trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch, cho phép chuyển từ thao tác nhanh trên màn hình nhỏ sang không gian làm việc rộng khi mở ra.

Giá bán iPhone Duo tại CellphoneS cho bản 256 đến 2TB

Giá iPhone Duo Series tại CellphoneS từ 64.990.000đ đến 103.990.000đ, tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ. Dưới đây là bảng giá giúp bạn so sánh mức chênh lệch giữa các tùy chọn bộ nhớ.

Sản phẩm Giá bán iPhone Duo 256GB 64.990.000đ iPhone Duo 512GB 71.490.000đ iPhone Duo 1TB 84.490.000đ iPhone Duo 2TB 103.990.000đ

Lưu ý: Mức giá trên là giá niêm yết tại CellphoneS, chưa áp dụng các chương trình ưu đãi và khuyến mại đi kèm.

Với mỗi phiên bản iPhone Duo phục vụ từng nhu cầu, từ dùng cơ bản đến lưu trữ dữ liệu dài hạn. Chính vì vậy, trước khi sở hữu bạn nên cân nhắc thói quen sử dụng cũng như ngân sách muốn bỏ ra.

Ưu đãi khi đặt mua iPhone Duo tại CellphoneS

Sở hữu siêu phẩm iPhone Duo với chi phí tối ưu nhờ trọn bộ đặc quyền hấp dẫn từ CellphoneS cùng loạt quà tặng giá trị:

• Thu cũ đổi mới: Trợ giá lên đời hấp dẫn đến 5 triệu đồng, giá thu thực tế phụ thuộc vào dòng máy, tình trạng và kết quả thẩm định.

• Trả góp 0% lãi suất: Kỳ hạn linh hoạt lên đến 18 tháng qua các đối tác tài chính liên kết.

• Ưu đãi thanh toán: Giảm thêm 1.000.000đ - 2.000.000đ khi thanh toán qua ngân hàng hoặc cổng thanh toán đối tác.

• Mua kèm phụ kiện: Giảm sốc lên đến 50% cho các dòng phụ kiện chính hãng khi mua cùng máy.

• Ưu đãi hệ sinh thái: Giảm 1.000.000đ khi mua kèm Apple Watch Series 12 hoặc Ultra 4.

• Đặc quyền HSSV & Giáo viên: Giảm thêm 5% - 10% hoặc nhận voucher ưu đãi riêng theo từng chương trình.

Mua ngay iPhone Duo chính hãng tại hệ thống CellphoneS

Để sở hữu iPhone Duo chính hãng với mức giá tốt cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo, CellphoneS chính là điểm đến đáng tin cậy dành cho bạn. Là hệ thống bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, CellphoneS cam kết mang đến những sản phẩm iPhone Duo chính hãng VN/A nguyên seal, đầy đủ hóa đơn VAT cùng chế độ bảo hành 12 tháng tiêu chuẩn Apple.

Bên cạnh đó, bạn còn được hỗ trợ kỹ thuật tận tâm, trải nghiệm trực tiếp máy tại khu vực demo tại của hàng CellphoneS. Hãy ghé ngay cửa hàng CellphoneS gần nhất hoặc đặt mua online để nhận máy nhanh chóng cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn!

Tóm lại, CellphoneS đang có sẵn hàng iPhone Duo với nhiều phiên bản dung lượng cùng bảng màu đa dạng. Để rõ hơn, bạn có thể truy cập trang chủ CellphoneS hoặc đến cửa hàng gần khu vực để được tư vấn thủ tục mua. Đừng quên theo dõi CellphoneS để cập nhật lịch nhận hàng cùng những ưu đãi mới.

Nguồn: CellphoneS