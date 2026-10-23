Giá xe máy điện thương hiệu Việt chỉ từ 11,6 triệu đồng, đi xa tới 262km, đầy pin chỉ tốn 1 phút: Mẫu nào rẻ nhất?

Giá xe máy điện VinFast giảm nhờ ưu đãi

Xe máy điện VinFast giảm giá cực sâu, rẻ hơn cả xe xăng

Thị trường xe máy điện Việt Nam tiếp tục sôi động khi VinFast điều chỉnh giá bán hàng loạt sản phẩm trong tháng 10/2026. Theo thông tin được công bố, có 12 mẫu xe được cập nhật giá mới, với mức giảm từ 1,2 triệu đồng đến 4,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Đáng chú ý, hai mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất là Amio và Amio S, cùng được niêm yết ở mức 11,6 triệu đồng. Trong khi đó, các dòng xe phục vụ nhu cầu di chuyển xa hơn như Evo, Feliz II hay Viper cũng có mức giá mới, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Trong đợt điều chỉnh lần này, VinFast Viper là mẫu xe ghi nhận mức giảm lớn nhất, lên tới 4,9 triệu đồng. Sau điều chỉnh, Viper có giá 35 triệu đồng đối với phương án mua xe thuê pin và 40,6 triệu đồng nếu khách hàng lựa chọn mua kèm pin.

Ở phân khúc phổ thông, Amio và Amio S cùng giảm 2,3 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 11,6 triệu đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong danh mục xe máy điện VinFast được đề cập ở đợt cập nhật này.

Các mẫu ZGoo, Flazz, Flazz Max và Evo Lite Neo có giá dao động từ 12,5 triệu đồng đến 14,4 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chi phí mua ban đầu.

VinFast liên tục ra mắt nhiều mẫu xe máy điện mới

Ở phân khúc cao hơn, Evo Grand có giá 22,5 triệu đồng, Feliz 2025 ở mức 26 triệu đồng, trong khi Vero X được niêm yết 34,9 triệu đồng.

Đối với các dòng xe có tùy chọn thuê pin, mức giá mua ban đầu thấp hơn so với phương án sở hữu pin. Tuy nhiên, khách hàng cần tính thêm phí thuê pin định kỳ trong quá trình sử dụng.

Ngoài giá niêm yết, thông tin chương trình bán hàng còn đề cập mức ưu đãi chung 6% đối với các dòng xe máy điện đang phân phối.

Nếu được áp dụng trực tiếp trên giá 11,6 triệu đồng, mức giảm tương ứng là 696.000 đồng, đưa số tiền mua xe xuống khoảng 10,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính minh họa. Giá thanh toán thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện chương trình, thời điểm mua và khả năng kết hợp các ưu đãi.

Bảng giá xe máy điện Vinfast

Mẫu xe Giá xe thuê pin Giá xe kèm pin/ắc quy Amio / Amio S — 11,6 ZGoo — 13,3 Flazz — 14,2 Flazz Max — 12,5 Evo Lite 14,3 18,9 Evo Grand Lite — 16,5 Evo Grand — 22,5 Evo 18,8 24,1 Evo Lite Neo — 14,4 Feliz 2025 — 26,0 Feliz II 23,0 28,7 Vero X — 34,9 Viper 35,0 40,6 Kyo 31,9 37,5 Kinet 42,5 55,08

Mua xe máy điện VinFast cần lưu ý những chi phí nào?

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, dù giá bán giảm đáng kể, người tiêu dùng vẫn cần xem xét tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ quan tâm đến số tiền mua xe ban đầu. Với các mẫu xe bán kèm pin, khách hàng phải chi trả số tiền cao hơn lúc mua nhưng không phát sinh phí thuê pin hằng tháng.

Ngược lại, hình thức thuê pin giúp giảm chi phí ban đầu, phù hợp với những người muốn phân bổ khoản chi trong thời gian sử dụng.

Theo chính sách VinFast công bố cho các dòng xe máy điện MAX, mức thuê pin là 175.000 đồng/tháng đối với một pin và 300.000 đồng/tháng đối với hai pin, áp dụng theo điều kiện dịch vụ.

Bên cạnh đó, các dòng xe hỗ trợ đổi pin có thể được hưởng chính sách miễn phí 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028, tùy điều kiện chương trình.

Người mua cũng nên lưu ý chi phí đăng ký, biển số, bảo hiểm, tiền điện sạc tại nhà và các khoản bảo dưỡng phát sinh.

Ngoài ra, không phải mẫu xe máy điện nào cũng phù hợp với mọi nhóm người sử dụng. Những yếu tố như tốc độ tối đa, công suất động cơ, độ tuổi được phép điều khiển và nhu cầu di chuyển cần được xem xét trước khi lựa chọn.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



