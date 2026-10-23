Honda City hatchback 2026 động cơ hybrid giá 608 triệu đồng đẹp long lanh, nâng cấp công nghệ

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Honda City hatchback 2026 động cơ hybrid đẹp long lanh, nâng cấp công nghệ

Honda City hatchback 2026

Honda City hatchback 2026 phiên bản nâng cấp vừa chính thức ra mắt tại Malaysia với ba phiên bản gồm V, RS sử dụng động cơ xăng và RS e:HEV hybrid.

Tạp chí công nghệ Techz cho biết, đây là lần nâng cấp giữa vòng đời thứ hai của Honda City hatchback kể từ khi mẫu xe ra mắt vào cuối năm 2021. Phiên bản đầu tiên được nâng cấp vào năm 2024. Theo Honda, tổng doanh số City Hatchback tại Malaysia đã vượt 51.000 xe.

Ở phiên bản 2026, mẫu hatchback 5 cửa được điều chỉnh thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại và sắc nét hơn, tương tự Honda City sedan facelift. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha projector bi-LED thanh mảnh hơn cùng cản trước thiết kế mới. Phía sau, bộ khuếch tán gió được làm mới nhằm tạo điểm nhấn cho diện mạo tổng thể. Xe cũng được trang bị các thiết kế mâm hợp kim cập nhật, trong đó có bộ mâm 16 inch hai tông màu Berlina Black với bề mặt gia công tối màu.

Honda City hatchback 2026 không có thay đổi về động cơ và công suất.

Khoang nội thất nhận được một số nâng cấp đáng chú ý. Màn hình giải trí Display Audio cảm ứng được tăng kích thước lên 10 inch, trong khi bảng táp-lô sử dụng ốp trang trí màu bạc với họa tiết 3D, kết hợp đường viền đỏ và hệ thống đèn viền nội thất. Thiết kế bọc ghế cũng được điều chỉnh nhằm tạo cảm giác mới mẻ hơn.

Danh sách trang bị bổ sung gồm gương chiếu hậu bên ngoài tự động gập, gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói và hệ thống giám sát điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống này phối hợp với camera LaneWatch hiện có để cung cấp cảnh báo cho người lái ở cả hai bên xe. Riêng các phiên bản RS được trang bị camera 360 độ nâng cấp, hỗ trợ hiển thị đa góc và phát hiện vật thể chuyển động.





Khoang nội thất nhận được một số nâng cấp đáng chú ý.

Tính thực dụng tiếp tục là một trong những điểm mạnh của Honda City hatchback. Xe duy trì hệ thống ghế Ultra Seats đặc trưng, cho phép dựng phần đệm ghế sau lên để mở rộng không gian chứa đồ. Với bốn cách bố trí linh hoạt, người dùng có thể điều chỉnh khoang cabin theo nhu cầu chở hành khách hoặc vận chuyển những vật dụng có kích thước khác nhau.

Về vận hành, Honda City hatchback 2026 không có thay đổi về động cơ và công suất. Các phiên bản sử dụng động cơ xăng tiếp tục được trang bị máy L15Z 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 121 PS tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT thuộc dòng Earth Dreams.

Tính thực dụng tiếp tục là một trong những điểm mạnh của Honda City hatchback.

Trong khi đó, phiên bản RS e:HEV tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid i-MMD. Hệ thống gồm mô-tơ điện kéo có công suất 109 PS và mô-men xoắn 253 Nm, truyền lực thông qua hộp số một cấp. Động cơ xăng 1.5L hoạt động theo chu trình Atkinson đóng vai trò máy phát điện để sạc pin, đồng thời có thể truyền lực cơ học trực tiếp tới bánh xe ở tốc độ cao. Động cơ này đạt công suất tối đa 98 PS tại 5.600–6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127 Nm tại 4.500–5.000 vòng/phút.

Honda City hatchback 2026 có các tùy chọn màu sơn tương tự bản sedan, gồm đỏ Blazing Red Pearl, trắng Platinum White Pearl, xám Meteoroid Gray Metallic và Stellar Diamond Pearl. Hai màu đỏ và trắng có mức phụ thu 400 RM, trong khi màu Stellar Diamond Pearl không được cung cấp cho phiên bản hybrid.

Giá Honda City hatchback 2026

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, giá bán lần lượt là 95.900 RM, 100.900 RM và 112.900 RM, tương đương khoảng 608 triệu đồng, 640 triệu đồng và 716 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo. Các mức giá này chưa bao gồm bảo hiểm và các khoản thuế, phí phát sinh nếu nhập khẩu về Việt Nam.

So với phiên bản sedan được nâng cấp trước đó, Honda City Hatchback 2026 có giá cao hơn 1.000 RM ở từng phiên bản tương đương. Đáng chú ý, danh mục sản phẩm tại Malaysia hiện chỉ còn ba phiên bản. Sau khi bản sedan loại bỏ phiên bản S tiêu chuẩn, City Hatchback tiếp tục bị cắt giảm phiên bản E.

Về chính sách hậu mãi, Honda áp dụng chế độ bảo hành xe 8 năm không giới hạn số km. Riêng phiên bản hybrid e:HEV được bảo hành pin và các bộ phận hybrid trong 10 năm, không giới hạn số km. Khách hàng còn được hưởng 5 lần miễn phí công bảo dưỡng trong vòng 5 năm hoặc 100.000 km. Các chương trình ưu đãi đi kèm bao gồm hỗ trợ tiền mặt 4.000 RM khi đăng ký xe, giảm 2.000 RM khi đổi xe Honda cũ thông qua chương trình Honda Certified Used Car và giảm 1.000 RM khi đổi xe thuộc thương hiệu khác.

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