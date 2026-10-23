SUV 5 chỗ động cơ hybrid giá 463 triệu đồng nhỏ gọn hơn Mazda CX-5, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Honda CR-V

Toyota ra mắt SUV 7 chỗ thiết kế thể thao, nâng cấp công nghệ, chắc chắn hút khách hơn Hyundai Santa Fe vì giá rẻ GĐXH - Toyota ra mắt SUV 7 chỗ sở hữu thiết kế cực thể thao và hầm hố, dễ hút khách hơn Ford Everest và Hyundai Santa Fe nhờ mức giá chỉ từ 980 triệu đồng.

SUV 5 chỗ động cơ hybrid nhỏ gọn hơn Mazda CX-5, tiết kiệm nhiên liệu

Renault Duster Hybrid

Thị trường ô tô Ấn Độ vừa đón chào màn ra mắt của một mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Renault Duster Hybrid, đánh dấu bước đi chiến lược của hãng xe Pháp trong phân khúc xe xanh đang tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực này.

Về mặt thiết kế tổng thể, Renault Duster Hybrid dù nằm ở phân khúc cỡ B, nhỏ hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V nhưng vẫn có ngoại hình trông khá mạnh mẽ. Mẫu SUV này giữ lại vẻ mạnh mẽ, nam tính đặc trưng của dòng xe Duster thế hệ mới, nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết để nhận diện phiên bản động cơ lai. Điểm nhấn ngoại thất bao gồm dải chữ Duster phát sáng ở phần đầu xe, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim thể thao và huy hiệu E-Tech Hybrid tinh tế gắn trên thân xe. Ngoại trừ những chi tiết này, kiểu dáng tổng thể của Renault Duster Hybrid gần như tương đồng hoàn toàn với các biến thể chạy bằng động cơ đốt trong thông thường.





Renault Duster Hybrid dù nằm ở phân khúc cỡ B

Bước vào bên trong khoang cabin, nội thất của phiên bản hybrid mang lại trải nghiệm thị giác mới mẻ và sang trọng hơn nhờ tông màu nâu cát chủ đạo. Không gian cabin được làm nổi bật thông qua các đường chỉ thêu màu trắng tương phản xuất hiện trên bề mặt ghế ngồi, ốp cửa và khu vực phần dưới của bảng táp-lô, tạo cảm giác ấm cúng và hiện đại. Tuy nhiên, việc bố trí cụm pin dưới sàn cốp xe khiến dung tích khoang chứa đồ phía sau giảm nhẹ xuống còn 418 lít so với con số 518 lít trên bản tiêu chuẩn, đồng thời làm trọng lượng xe tăng thêm 100 kg, đạt mức 1,450 kg.

Mẫu SUV mới tới từ nhà Renault còn gây ấn tượng mạnh với danh mục trang bị tiện nghi

Mẫu SUV mới tới từ nhà Renault còn gây ấn tượng mạnh với danh mục trang bị tiện nghi và công nghệ hiện đại được tích hợp bên trong khoang lái. Điểm nhấn ở trung tâm của bảng điều khiển là màn hình giải trí dạng cảm ứng cỡ lớn, tích hợp đầy đủ các kết nối điện thoại thông minh quen thuộc như Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số sắc nét, hiển thị trực quan các thông số vận hành và trạng thái hoạt động của hệ thống hybrid.

Renault Duster Hybrid còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lậ

Ngoài ra, Renault Duster Hybrid còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế sau, nút bấm khởi động start/stop thông minh, cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao mang lại trải nghiệm thư giãn tối đa trên mọi hành trình.

Về khả năng bảo vệ người lái và hành khách, Renault Duster Hybrid sở hữu gói trang bị an toàn khá toàn diện, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến va chạm xung quanh xe cùng nhiều túi khí an toàn bố trí quanh cabin.

“Trái tim” của Renault Duster Hybrid là hệ thống E-Tech 160 mạnh mẽ, kết hợp giữa động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi-lanh dung tích 1.8L, gói pin dung tích 1.4 kWh và hai mô-tơ điện. Toàn bộ hệ thống này sản sinh tổng công suất tối đa 158 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 208 Nm, truyền sức mạnh đến các bánh xe thông qua hộp số tự động nhiều cấp độ. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong thời gian 9,6 giây, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt cả trong đô thị lẫn trên các cung đường trường.

Điểm ăn tiền lớn nhất của mẫu SUV này nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và công nghệ vận hành linh hoạt.

Điểm ăn tiền lớn nhất của mẫu SUV này nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và công nghệ vận hành linh hoạt. Theo công bố từ nhà sản xuất, Duster Hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng theo chuẩn ARAI là 29 km/lít, cho phép chiếc xe di chuyển quãng đường tổng cộng lên tới hơn 1.400 km chỉ với một bình xăng dung tích 50 lít. Hơn thế nữa, hệ thống truyền động thông minh cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong khoảng 80% thời gian di chuyển nội đô, giúp cắt giảm đáng kể lượng khí thải cũng như tiết kiệm chi phí vận hành cho người sử dụng.

Giá SUV 5 chỗ Renault Duster Hybrid

Mức giá khởi điểm được hãng công bố cho phiên bản tiêu chuẩn Evolution là 16,99 lakh Rs, tương đương khoảng 463 triệu đồng tiền Việt. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn lần lượt là Techno có giá 18,99 lakh Rs (khoảng 518 triệu đồng) và bản cao cấp nhất Emotion sở hữu mức giá 19,49 lakh Rs (khoảng 531 triệu đồng), tạo ra sức ép không nhỏ lên các đối thủ cùng phân khúc.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



