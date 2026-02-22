Mới nhất
Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Chủ nhật, 17:17 22/02/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo dòng lịch sử, là một trong "tứ bất tử" của tín ngưỡng văn hoá dân gian Việt Nam, Thánh Gióng gắn liền với truyền thuyết về cậu bé làng Phù Đổng đánh giặc Ân, mang lại thái bình cho đất nước. Truyền rằng, sau khi đánh tan quân giặc, Thánh Gióng phi ngựa đến chân núi Sóc (xã Sóc Sơn), cởi bỏ giáp trụ rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời. Đây được coi là một trong những hình tượng đẹp và hào hùng nhất trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam.

Để tưởng nhớ công đức của Ngài, tại chân núi Sóc, nơi Thánh Gióng dừng ngựa trước khi về trời, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và mở hội hằng năm: Từ ngày Mùng 6 đến Mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

Bởi vậy, hôm nay (22/2, tức ngày Mùng 6 tháng Giêng), đại diện lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn đã nổi hồi trống khai hội Gióng đền Sóc năm 2026. Sau bài văn tế là lễ rước và lễ tế của các thôn làng.

Theo đó, 8 lễ vật được 8 thôn làng của hai xã: Sóc Sơn, Đa Phúc cung tiến tại Lễ hội Gióng năm 2026 đã dâng lên đức Thánh Gióng, gồm: Thần mã, Cầu húc, Trầu cau, Voi chiến, Ngà voi, Cỏ voi, Kiệu tướng và Giò hoa tre.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 là một trong những lễ hội lớn nhất của thành phố Hà Nội và cả nước, được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010.

So với những mùa lễ hội trước, Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 có nhiều điểm mới. Đây là năm đầu tiên Lễ hội được tổ chức với sự tham gia của 2 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc) sau tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Tại Lễ hội năm nay, hoạt động kinh doanh, buôn bán được quản lý chặt chẽ. Ban tổ chức cũng bố trí điểm trông giữ xe miễn phí cho người dân và du khách tham gia Lễ hội…

Trải qua hàng ngàn năm, Lễ hội Gióng đền Sóc đã trở thành sự kiện quan trọng hàng năm và là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá - tín ngưỡng của người dân các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.

Sự kiện văn hoá tín ngưỡng hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo của Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện Sóc Sơn, thúc đẩy du lịch phát triển...

