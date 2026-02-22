Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?
GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).
Theo dòng lịch sử, là một trong "tứ bất tử" của tín ngưỡng văn hoá dân gian Việt Nam, Thánh Gióng gắn liền với truyền thuyết về cậu bé làng Phù Đổng đánh giặc Ân, mang lại thái bình cho đất nước. Truyền rằng, sau khi đánh tan quân giặc, Thánh Gióng phi ngựa đến chân núi Sóc (xã Sóc Sơn), cởi bỏ giáp trụ rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời. Đây được coi là một trong những hình tượng đẹp và hào hùng nhất trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam.
Để tưởng nhớ công đức của Ngài, tại chân núi Sóc, nơi Thánh Gióng dừng ngựa trước khi về trời, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và mở hội hằng năm: Từ ngày Mùng 6 đến Mùng 8 tháng Giêng âm lịch.
Bởi vậy, hôm nay (22/2, tức ngày Mùng 6 tháng Giêng), đại diện lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn đã nổi hồi trống khai hội Gióng đền Sóc năm 2026. Sau bài văn tế là lễ rước và lễ tế của các thôn làng.
Theo đó, 8 lễ vật được 8 thôn làng của hai xã: Sóc Sơn, Đa Phúc cung tiến tại Lễ hội Gióng năm 2026 đã dâng lên đức Thánh Gióng, gồm: Thần mã, Cầu húc, Trầu cau, Voi chiến, Ngà voi, Cỏ voi, Kiệu tướng và Giò hoa tre.
Theo ban tổ chức, Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 là một trong những lễ hội lớn nhất của thành phố Hà Nội và cả nước, được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010.
So với những mùa lễ hội trước, Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 có nhiều điểm mới. Đây là năm đầu tiên Lễ hội được tổ chức với sự tham gia của 2 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc) sau tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Tại Lễ hội năm nay, hoạt động kinh doanh, buôn bán được quản lý chặt chẽ. Ban tổ chức cũng bố trí điểm trông giữ xe miễn phí cho người dân và du khách tham gia Lễ hội…
Trải qua hàng ngàn năm, Lễ hội Gióng đền Sóc đã trở thành sự kiện quan trọng hàng năm và là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá - tín ngưỡng của người dân các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.
Sự kiện văn hoá tín ngưỡng hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo của Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện Sóc Sơn, thúc đẩy du lịch phát triển...
GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò "quả đấm thép", bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.
GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.
GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).
GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2 (ngày mồng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt thương tâm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.
GĐXH - Trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước.
