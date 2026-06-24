Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Tuổi trẻ vững bước trong kỷ nguyên mới

Trước thời điểm khai mạc, các đại biểu đã tham dự lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong hai ngày 24 - 25/6 với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026 - 2031.

Đoàn đại biểu thành kính dâng vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của Đại hội lần này là tiếp tục triển khai mô hình "Đại hội không giấy tờ", toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh, biểu quyết được thực hiện thông qua nền tảng số trên thiết bị di động. Cách làm này thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đoàn, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.

Trong chiều 24/6, Đại hội bước vào phiên làm việc thứ hai với nội dung trọng tâm là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua đề án nhân sự, tiến hành ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Bên cạnh công tác nhân sự, Đại hội tổ chức 5 diễn đàn chuyên đề nhằm đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Các diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề lớn như xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Đại hội, Trung ương Đoàn tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới". Triển lãm là không gian trải nghiệm công nghệ số, đại biểu được trực tiếp tương tác với những ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại đang được tuổi trẻ Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng trong thực tiễn.

Các công nghệ như camera nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI), holo box, màn hình tương tác thông minh mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người tham quan tiếp cận phương thức truyền tải thông tin hiện đại, trực quan.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật như máy in 3D, hệ thống giám sát thông minh IoT, các mô hình robot, mô hình khoa học công nghệ ứng dụng trong giáo dục và đào tạo; cùng các nền tảng số tiêu biểu như: Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên, các sản phẩm số do thanh niên sáng tạo...

Các gian trưng bày thể hiện sự đa dạng, sức sống và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, từ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng đến hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới của công tác Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

BOX: Theo thống kê, trong số gần 800 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, có 313 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 1 Phó Giáo sư và 23 Tiến sĩ; 503 đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp, cao cấp đến cử nhân. Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội là Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế. Đại hội cũng có sự tham gia của 2 đại biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, gồm đại diện Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Những điểm mới đáng chú ý tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 17-18/6 tại Hà Nội với nhiều điểm mới nổi bật, từ mô hình "không giấy tờ", ứng dụng AI trong tổ chức đến các không gian trải nghiệm số, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của tổ chức Hội.