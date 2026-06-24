Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Tuổi trẻ vững bước trong kỷ nguyên mới
GĐXH – Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Trước thời điểm khai mạc, các đại biểu đã tham dự lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới".
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong hai ngày 24 - 25/6 với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026 - 2031.
Điểm nhấn của Đại hội lần này là tiếp tục triển khai mô hình "Đại hội không giấy tờ", toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh, biểu quyết được thực hiện thông qua nền tảng số trên thiết bị di động. Cách làm này thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đoàn, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.
Trong chiều 24/6, Đại hội bước vào phiên làm việc thứ hai với nội dung trọng tâm là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua đề án nhân sự, tiến hành ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Bên cạnh công tác nhân sự, Đại hội tổ chức 5 diễn đàn chuyên đề nhằm đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Các diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề lớn như xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ Đại hội, Trung ương Đoàn tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới". Triển lãm là không gian trải nghiệm công nghệ số, đại biểu được trực tiếp tương tác với những ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại đang được tuổi trẻ Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng trong thực tiễn.
Các công nghệ như camera nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI), holo box, màn hình tương tác thông minh mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người tham quan tiếp cận phương thức truyền tải thông tin hiện đại, trực quan.
Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật như máy in 3D, hệ thống giám sát thông minh IoT, các mô hình robot, mô hình khoa học công nghệ ứng dụng trong giáo dục và đào tạo; cùng các nền tảng số tiêu biểu như: Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên, các sản phẩm số do thanh niên sáng tạo...
Các gian trưng bày thể hiện sự đa dạng, sức sống và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, từ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng đến hội nhập quốc tế.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới của công tác Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
BOX: Theo thống kê, trong số gần 800 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, có 313 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 1 Phó Giáo sư và 23 Tiến sĩ; 503 đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp, cao cấp đến cử nhân.
Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội là Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế. Đại hội cũng có sự tham gia của 2 đại biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, gồm đại diện Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.
Giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua TiktokĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Công an xã Minh Tân (tỉnh Tuyên Quang) nhận được bức thư cảm ơn của công dân G.M.G (SN 1976, trú tại xã Minh Tân) vì kịp thời giải cứu con trai và cháu của ông đã bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao”, trở về an toàn với gia đình.
Người đàn ông kể về hành trình sinh, tử khi vượt biên bằng thuyền qua AustraliaĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình vượt biên trái phép, suốt 24 ngày đêm thuyền lênh đênh giữa biển khơi, họ liên tục phải đối mặt với sóng to, gió lớn và những cơn bão bất ngờ, cái nắng cháy da.
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hóa trong đêmĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Qua xác minh ban đầu, bé gái bị bỏ rơi khoảng 7 ngày tuổi, nặng gần 3kg, cùng một số đồ dùng vật dụng cho trẻ sơ sinh và 1 tờ giấy với nội dung nhờ người nuôi giúp...
Danh sách 13 dự án nhà ở xã hội chuẩn bị triển khai tại Hà NộiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công khai vị trí 13 khu đất được đề xuất phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn thành phố. Với quy mô dao động từ vài nghìn đến gần 200.000m², các dự án này hứa hẹn sẽ giải tỏa "cơn khát" nguồn cung nhà ở phân khúc bình dân cho người dân Thủ đô trong thời gian tới.
Sinh vào tháng Âm lịch nào dễ sở hữu cả trí tuệ lẫn tài lộc?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Nhờ sự chăm chỉ cùng khả năng nắm bắt cơ hội, những người sinh vào các tháng Âm lịch này có thể tạo dựng cuộc sống sung túc bằng chính năng lực của mình.
Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trật tự đô thị. Trong đó sử dụng trái phép lòng đường, hè phố với mức phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng.
Hà Nội: Phạt 75 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Giọng ca vàng Bolero' không phépĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Tổ chức cuộc thi âm nhạc mang tên “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, một đơn vị tổ chức vừa bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 75 triệu đồng.
Ra đường vi phạm điều này, nhiều người đi xe máy bị phạt đến 1.000.000 đồngĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Sở hữu tố chất lãnh đạo, 4 con giáp dễ thành công lớn sau tuổi 40Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những con giáp này không nhất thiết thành công từ sớm nhưng càng bước vào tuổi trung niên càng thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh và khả năng tích lũy tài sản.
Chỉ còn 6 ngày nữa, thay đổi quan trọng trên VNeID người dân cần lưu ýĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2026, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID.
Dự báo tử vi cuối tháng 6 với nhiều biến đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, TuấtĐời sống
GĐXH - Tuần cuối tháng 6 dự báo mang đến nhiều biến động đáng chú ý cho 12 con giáp. Một số tuổi đối mặt áp lực về tài chính và công việc.