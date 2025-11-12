Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025 tại trung tâm triển lãm Việt Nam

Đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp – công nghệ lớn nhất hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp, tạo nền tảng xúc tiến thương mại chiến lược, kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 đã chính thức được khai mạc, trở thành cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề, cùng hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 15/11/2025 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức. Với chủ đề "Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối – Tương lai vươn tầm", triển lãm diễn ra trên quy mô gần 80.000 m2 tại Nhà triển lãm Kim Quy, thu hút gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc…; cùng sự tham gia của các lãnh đạo ngành, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam phát biểu khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025.

Trên không gian rộng lớn của VEC, lần đầu tiên, cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan sẽ được trải nghiệm liền mạch 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu quốc gia, tạo nên chuỗi giá trị liên kết toàn diện chưa từng có. Các gian trưng bày của doanh nghiệp đều được quy hoạch trực quan để phác họa rõ nét dấu ấn tiến bộ và năng lực sáng tạo quốc gia.

Ông Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết: "Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó - nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ".

Tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan sẽ được trải nghiệm liền mạch 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu quốc gia, tạo nên chuỗi giá trị liên kết toàn diện chưa từng có.

Trong đó, Triển lãm quốc tế Máy công cụ CMES Việt Nam 2025 tọa lạc tại Sảnh H1, quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc từ các ngành công nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu.

Sảnh H2 và H3 diễn ra Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam VIIF với thành tựu hơn 30 năm lịch sử trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo - công nghiệp phụ trợ, ngũ kim - điểm nhấn là ngành công nghiệp hạ tầng đường sắt Việt Nam.

Điểm nhấn ở sảnh H4 là Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam VNDA Expo, nơi quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện và phụ kiện công trình.

Sảnh H7 và H8 là không gian của VietBuild - Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị hàng công nghiệp, vận tải, thiết bị chiếu sáng, trang trí nội ngoại thất.

Sảnh trung tâm là Triển lãm quốc tế chuyên ngành Cafe Show Viet Nam - triển lãm công nghiệp F&B với công nghệ chế biến, đóng gói và thiết bị pha chế tự động.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành triển lãm Việt Nam, là cầu nối then chốt giữa tri thức, doanh nghiệp và các giải pháp công nghệ tiên tiến, kiến tạo nền tảng giao thương và xúc tiến đầu tư.

Trong Tuần lễ triển lãm, Ban tổ chức cùng các đối tác đã xây dựng hơn 20 hoạt động với chuỗi tọa đàm, hội thảo, diễn đàn chuyên sâu, như chuỗi sự kiện về công nghệ đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng Việt Nam năm 2025, Diễn đàn cấp cao Tập trung vào Công nghiệp 4.0 - Đổi mới số hóa ngành máy công cụ, Hội thảo Hành trình làm cà phê bền vững của phụ nữ Việt Nam…, từ đó khơi nguồn ý tưởng và phát huy các sáng kiến phát triển công nghiệp quốc gia.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 là sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành triển lãm Việt Nam. Không chỉ là điểm hội tụ chiến lược của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp – công nghệ, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 còn đóng vai trò là cầu nối then chốt giữa tri thức, doanh nghiệp và các giải pháp công nghệ tiên tiến, kiến tạo nền tảng giao thương và xúc tiến đầu tư thực chất.

Tại đây, hàng trăm doanh nghiệp sẽ trình diễn trực tiếp các dây chuyền sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh, hệ thống máy công cụ tích hợp AI – IoT – Big Data, thể hiện năng lực công nghệ trong kỷ nguyên tăng trưởng bứt phá. Thương hiệu ô tô - xe máy điện số một Việt Nam – VinFast – cũng sẽ tham gia trưng bày các dòng sản phẩm đẳng cấp nhất, khẳng định vị thế của ngành công nghiệp – công nghệ Việt Nam sánh ngang với các quốc gia hàng đầu thế giới. Đồng thời, triển lãm cũng được thiết kế để hiện thực hóa chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp 4.0, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi xanh đến hội nhập quốc tế.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 thể hiện mạnh mẽ vai trò tiên phong của Trung tâm Triển lãm Việt Nam trong việc kiến tạo mô hình triển lãm hiện đại, gắn kết xúc tiến thương mại với chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

Trong khuôn khổ tuần lễ, VEC sẽ vận hành khu vực Business Matching - một trung tâm xúc tiến thương mại thông minh hỗ trợ các nhà cung ứng và đối tác mua hàng đặt lịch hẹn trước, trao đổi các cơ hội hợp tác, gặp gỡ đàm phán 1-1, là nền tảng cho các mối quan hệ chiến lược lâu dài, các hợp đồng giao thương giá trị lớn trong tương lai.

Tiếp nối Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 có chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 thể hiện mạnh mẽ vai trò tiên phong của Trung tâm Triển lãm Việt Nam trong việc kiến tạo mô hình triển lãm hiện đại, gắn kết xúc tiến thương mại với chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia. Sự kiện cũng đặt nền móng cho việc hình thành thương hiệu triển lãm uy tín trong lĩnh vực Công nghiệp – Công nghệ, được tổ chức thường niên, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, kiến tạo tương lai phát triển bền vững.

Vingroup