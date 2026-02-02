Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
GĐXH - Sáng 2/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng" chính thức được khai mạc, trở thành nhịp cầu kết nối giao thương và là điểm hẹn văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng", Hội chợ Mùa Xuân sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ ngày 2/2 đến 13/2/2026.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức.
Với quy mô trưng bày 100.000m2 trong nhà và hơn 45.000 m2 ngoài trời, hội chợ bố trí khoảng 3.000 gian hàng nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…
