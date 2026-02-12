Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Theo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Như Anh về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331, Bộ Luật hình sự.
Quá trình điều tra xác minh, cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ khoảng đầu năm 2020 đến nay, tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ cũ (nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), Vũ Như Anh (SN 1958, đăng ký HKTT Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội; hiện đang trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) nổi lên là đối tượng thường xuyên đi khiếu nại, tố cáo các cấp.
Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp từ lâu. Đáng chú ý, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo không đúng, không có căn cứ, mang tính chất suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp, kéo dài.
Đối tượng Vũ Như Anh luôn nhận rằng mình là người đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có trình độ hiểu biết về pháp luật nên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện theo đề nghị, mong muốn của mình.
Khi cán bộ chuyên môn tiếp nhận khiếu nại, tố cáo giải thích, đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ thì đối tượng tỏ thái độ tức giận với lời lẽ "cứ đi điều tra thì sẽ rõ". Thậm chí khi cán bộ từ chối yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật thì quay ra tố cáo cán bộ bao che tham nhũng, không hợp tác chống tham nhũng, cho rằng cán bộ không có trình độ…
Thời gian gần đây, mỗi khi đi đến cơ quan nhà nước gửi đơn khiếu nại, tố cáo đối tượng luôn sử dụng điện thoại ghi âm, ghi hình sau đó đăng video lên mạng xã hội với các tiêu đề mang tính quy chụp, mập mờ khiến nhiều người xem video hiểu lầm, hiểu sai rằng cán bộ, cơ quan nhà nước sai phạm, bao che tham nhũng. Thậm chí có nhiều video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của cán bộ cơ quan nhà nước.
Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hộiXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Liên hệ nhờ chủ xe tải di chuyển để thuận tiện buôn bán dịp cận Tết nhưng không được hợp tác, một chủ cửa hàng (Nghệ An) dùng hai ô tô chặn đầu, đuôi phương tiện này. Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ănPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn trong việc làm ăn.
Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dânPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tốXã hội - 3 giờ trước
Theo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.
Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn TuânĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang gây ra những phiền toái cho người dân khi bùn đất chất đống ngổn ngang, vỉa hè bị cày xới tan hoang và bụi mù mịt bao phủ khắp nơi.
[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?Đời sống - 7 giờ trước
Giới trẻ hiện nay đang sống trong thời đại nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng cũng là thế hệ lo lắng về tiền bạc nhiều nhất từ trước đến nay. Thậm chí những áp lực tiền bạc còn kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vì sao lại như vậy, làm thế nào để người trẻ có thể đứng vững trước vô vàn những áp lực về tài chính?
Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấmĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Ngay dưới biển cấm họp chợ, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại, buôn bán tấp nập, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Dù báo Gia đình và Xã hội đã từng phản ánh, song đến nay, thực trạng vi phạm gần như chưa có chuyển biến, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồngĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn DũngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Dũng liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiệnĐời sống - 8 giờ trước
Sáng 25 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng từ đường vào đến khu làm thủ tục, qua cửa an ninh đến nhà chờ, khác hẳn cảnh đông nghẹt ngày hôm qua.
Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớnĐời sống
GĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.