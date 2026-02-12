Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Như Anh về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331, Bộ Luật hình sự.

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ khoảng đầu năm 2020 đến nay, tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ cũ (nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), Vũ Như Anh (SN 1958, đăng ký HKTT Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội; hiện đang trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) nổi lên là đối tượng thường xuyên đi khiếu nại, tố cáo các cấp.

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp từ lâu. Đáng chú ý, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo không đúng, không có căn cứ, mang tính chất suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp, kéo dài.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Như Anh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đối tượng Vũ Như Anh luôn nhận rằng mình là người đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có trình độ hiểu biết về pháp luật nên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện theo đề nghị, mong muốn của mình.

Khi cán bộ chuyên môn tiếp nhận khiếu nại, tố cáo giải thích, đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ thì đối tượng tỏ thái độ tức giận với lời lẽ "cứ đi điều tra thì sẽ rõ". Thậm chí khi cán bộ từ chối yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật thì quay ra tố cáo cán bộ bao che tham nhũng, không hợp tác chống tham nhũng, cho rằng cán bộ không có trình độ…

Thời gian gần đây, mỗi khi đi đến cơ quan nhà nước gửi đơn khiếu nại, tố cáo đối tượng luôn sử dụng điện thoại ghi âm, ghi hình sau đó đăng video lên mạng xã hội với các tiêu đề mang tính quy chụp, mập mờ khiến nhiều người xem video hiểu lầm, hiểu sai rằng cán bộ, cơ quan nhà nước sai phạm, bao che tham nhũng. Thậm chí có nhiều video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của cán bộ cơ quan nhà nước.

Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.