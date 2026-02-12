Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 14/2/2026, Nghị định số 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Tại Điều 3 Nghị định số 373/2025/NĐ-CP nêu rõ về việc cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định nêu trên thì cơ quan thuế nơi đã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đó căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 14/2/2026 cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất nhưng bằng nhau, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp các tổ chức chi trả nguồn thu nhập lớn nhất đó.

Quyết toán thuế TNCN là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.

Thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026 thế nào?

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2025 được quy định khác nhau tùy từng trường hợp.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho mình thì thời gian quyết toán thuế TNCN 2025 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức chậm nhất là ngày 31/3/2026.

Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN thì thời gian quyết toán thuế TNCN 2025 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức ngày 30/4/2026.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo lịch vạn niên, ngày 30/4/2026 là ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày nghỉ lễ 1/5/2026 và sau đó rơi vào thứ bảy ngày 2/5/2026 và chủ nhật ngày 3/5/2026, do đó thời hạn được kéo dài đến ngày 4/5/2026.

Như vậy, đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN, thời gian quyết toán thuế TNCN 2025 trong năm 2026 chậm nhất là ngày 4/5/2026.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập tiến hành kê khai số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế về các vấn đề bao gồm: số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Trong trường hợp cá nhân không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể gặp các rắc rối sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân phải nộp thêm thuế những không thực hiện kê khai đúng thời hạn mà bị cơ quan thuế phát hiện.

- Trường hợp cá nhân nộp thừa tiền thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa và không được bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt thế nào?

Theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy theo thời gian chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Cụ thể:

Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Đồng thời, căn cứ theo Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người lao động chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì bị phạt số tiền là:

- Quá thời hạn từ 1 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.500.000 đồng (trong trường hợp quá thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì chỉ phạt cảnh cáo).

- Quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày: Phạt tiền từ 2.500.000 - 4.000.000 đồng.

- Quá thời hạn từ 61 ngày đến 90 ngày: Phạt tiền từ 4.000.000 - 7.500.000 đồng.

- Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 4.000.000 - 7.500.000 đồng.

- Quá thời hạn trên 90 ngày và có phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 7.500.000 - 12.500.000 đồng. Trong trường hợp số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn 5.75 triệu đồng.

