Bí quyết giúp tình yêu của bạn luôn bền chặt, mặn nồng

Tôn trọng "khoảng trời riêng"

Theo VTV, những cặp đôi thân mật nhất cũng có lúc cần được yên tĩnh một mình. Nếu anh ấy muốn tĩnh tâm trong yên lặng, thích ra ngoài vui chơi mà không có vợ đi cùng, bạn nên tôn trọng anh ấy.

Nhớ về kỉ niệm thuở ban đầu

Đừng bao giờ quên lần đầu tiên gặp gỡ, buổi hẹn hò đầu tiên, ngày nhận lời yêu, ngày cưới, ngày sinh nhật và hãy làm điều gì đó đặc biệt trong những ngày ấy.

Không nhất thiết phải là buổi tiệc hoành tráng, những món quà đắt tiền, hoặc một bó hoa to. Chỉ cần vợ (chồng) của bạn biết rằng, bạn luôn nhớ những ngày đặc biệt đó, chắc chắn "nửa kia" sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Chia sẻ nhiều hơn để giảm bớt mệt mỏi

Người phụ nữ vừa phải làm kinh tế, vừa quán xuyến hết việc nhà, sức khỏe dẻo dai đến mấy thì cũng có lúc xuống cấp. Người chồng nên chia sẻ việc nhà với vợ lúc rảnh rỗi. Nam nữ bình đẳng, vợ chồng hãy cùng lên kế hoạch cân bằng giữa công việc và gia đình, cùng hỗ trợ nhau để đạt kết quả tốt nhất.

Những cặp đôi thân mật nhất cũng có lúc cần được yên tĩnh một mình.

Thay đổi không gian

Thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, xưa kia "chuyện phòng the" là của hai vợ chồng trong phòng riêng - đề cao yếu tố riêng tư, thì ngày nay cần phải thay đổi tư duy đó.

Trong nhà bạn tất cả mọi nơi có thể biến thành giường - khá kỳ quặc với một số người - nhưng đàn ông ưa thích sự mới mẻ và phiêu lưu – nhất là "chuyện ấy". Nếu bạn chủ động gợi ý những địa điểm sex ngoài giường ngủ, chắc anh ấy sẽ rất bất ngờ và cực kỳ ấn tượng.

Luôn gợi cảm trong cuộc yêu

Phòng ngủ là nơi riêng tư của hai người, nên không ngần ngại gì mà phải che giấu cơ thể. Hãy để ánh đèn vàng mờ ảo và chiếc váy ngủ ren quyến rũ khơi dậy sự phấn khích và bản năng "chiếm hữu" của chàng. Khi đó dù chàng có bận rộn, hay mệt mỏi mấy cũng không thoát khỏi vòng tay của bạn.

Nếu muốn mới mẻ hơn, hãy thử trò chơi "hóa thân", tạo bất ngờ cho chàng bằng cách vào vai "nữ sinh ngây thơ", mới lớn và e ấp khiến chàng tan chảy trước sự ngọt ngào này. Hình tượng y tá, thư ký cũng là những lựa chọn "hóa thân" giúp cuộc yêu thăng hoa hơn.

Lên lịch cho cuộc yêu thêm hoàn hảo

Trước cuộc sống bận rộn như thế, lên kế hoạch cho cuộc yêu cũng là phương án khả thi. Bởi lẽ yêu trong lúc cả hai đều mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần là một sự tra tấn không hề nhẹ.

Nếu muốn mới mẻ hơn, hãy thử trò chơi "hóa thân", tạo bất ngờ cho chàng bằng cách vào vai "nữ sinh ngây thơ", mới lớn và e ấp khiến chàng tan chảy trước sự ngọt ngào này.

Thay vào đó, dành ra một buổi tối hẹn hò, gửi con ở nhà ông bà, đặt chỗ ở một nhà hàng yêu thích của cả hai. Sau đó đêm về, với chút men của ly rượu vang đỏ và sự chuẩn bị kỹ càng sẽ khiến cuộc yêu của hai bạn trọn vẹn hơn.

Quan hệ gần ngày rụng trứng

Vào những ngày gần rụng trứng hay rụng trứng, nồng độ hormone Testosterone luôn ở mức cao và làm tăng nhu cầu ham muốn của phụ nữ. Vì vậy, khi quan hệ gần ngày rụng trứng sẽ dễ dàng thỏa mãn cảm xúc tình dục cho cả hai và khiến cả 2 gắn bó hơn. Bởi trong những ngày này, các nàng sẽ trở lên nồng nhiệt hơn trong việc thể hiện các kỹ thuật phòng the.

Tuy nhiên, khả năng thụ thai sẽ tăng cao nếu quan hệ gần sát ngày rụng trứng. Do đó, nếu cả hai chưa muốn có con ngay, hãy sử dụng bao cao su nhằm ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn. Việc sử dụng bao cao su vừa giúp ngừa thai, vừa tạo cảm giác chân thật giúp cả hai cùng đạt khoái cảm.

Bí quyết cải thiện ham muốn và "thắp lửa" yêu sau tuổi 60 GĐXH - Suy giảm ham muốn ở tuổi U60 là tình trạng hoàn toàn tự nhiên, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu biết áp dụng đúng cách.

Điều nên và không nên làm sau mỗi cuộc 'yêu' GĐXH - Những việc nên và không nên làm sau khi "yêu" đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đời sống tình dục an toàn. Hãy đọc những chỉ dẫn chi tiết về những điều trên trong bài viết này, với những lưu ý khác biệt dành cho nam và nữ.