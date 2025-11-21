Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Vì sao nhiều doanh nghiệp ưu tiên chọn Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc?

Nhiều đơn vị khám bệnh cho nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc.

Khám sức khỏe doanh nghiệp – Nhanh, chuẩn, đúng quy định

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc (Số 5, đường Hồ Xuân Hương, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép chính thức theo Quyết định số 3039/SYT-GP, đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người lao động, lái xe, cũng như phục vụ nhu cầu khám tập thể của các tập đoàn, công ty, khu công nghiệp.

Với phương châm "Khám chuẩn – Kết quả nhanh – Phục vụ tận tâm", Hồng Phúc đang khẳng định vị thế là đơn vị y tế đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Dịch vụ khám sức khỏe doanh nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc được triển khai theo đúng quy trình Bộ Y tế ban hành, bảo đảm khoa học và sự thuận tiện.

Bệnh viện có thể tổ chức khám trực tiếp tại cơ sở hoặc cử đội ngũ y tế lưu động đến tận doanh nghiệp, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị sản xuất – kinh doanh.

Tất cả kết quả được trả đúng hẹn, bảo mật và lưu trữ điện tử, giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, quản lý hồ sơ nhân sự.

Anh Nguyễn Văn Cường, Quản lý hành chính, một công ty kinh doanh thực phẩm phường An Dương chia sẻ: "Công ty tôi có gần 60 cán bộ, công nhân, trước đây mỗi lần đi khám rất mất thời gian. Nhưng khi hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc, mọi khâu đều được sắp xếp chu đáo, nhân viên hỗ trợ tận nơi, bác sĩ làm việc chuyên nghiệp, chỉ trong buổi sáng đã hoàn tất.

Trong khi đó, gọi điện liên lạc làm việc với bệnh viện cũng khá đơn giản, chỉ gọi qua số Hotline 0987.126688 để liên lạc làm việc, sắp xếp thời gian. Gói khám đa dạng, chi phí linh hoạt. Chúng tôi thật sự yên tâm vì hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và rõ ràng khi khám bệnh tại đây".

Chị Phạm Hồng Vân, công nhân may mặc, Công ty may mặc phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng cho biết: "Lần đầu tôi đi khám sức khỏe tập thể, cứ nghĩ sẽ phải chờ đợi lâu, nhưng ở Hồng Phúc thì mọi thứ diễn ra rất nhanh, bác sĩ nhẹ nhàng, hướng dẫn tận tình. Tôi còn được tư vấn thêm về sức khỏe định kỳ, cảm giác được quan tâm thực sự".

Khi đi khám bệnh về rồi nhưng có điều gì băn khoăn tôi nhắn tin qua zalo hay fanpage của bệnh viện là 'Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phúc - Hải Phòng' cũng đều được trả lời nhanh chóng, kịp thời.

Số người đến khám bệnh đông nhưng bệnh viện bố trí khoa học, tổ chức khám nhanh gọn, chính xác.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp vì sức khỏe cộng đồng

Theo Bác sĩ Trần Huy Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc (Hải Phòng), việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đội ngũ nhân sự – tài sản quý giá nhất của tổ chức. "Khám sức khỏe cho người lao động là trách nhiệm và cũng là cam kết của Hồng Phúc trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng và niềm tin của khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động," bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp về chất lượng và tính chuyên nghiệp trong khám sức khỏe định kỳ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc đã đầu tư hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Đội ngũ bác sĩ của Hồng Phúc đều là những chuyên gia có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm, có khả năng phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đưa ra tư vấn toàn diện giúp người lao động hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Bệnh viện đồng thời triển khai các gói khám linh hoạt theo đặc thù ngành nghề, môi trường làm việc và mức ngân sách của từng doanh nghiệp; kèm theo nhiều chính sách ưu đãi cho các đoàn đăng ký số lượng lớn.

Với uy tín đã được khẳng định suốt nhiều năm qua – khám đúng, kê khai chuẩn, trả kết quả nhanh, quy trình gọn nhẹ – Hồng Phúc hiện là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và khu vực duyên hải Bắc Bộ. Việc lựa chọn Hồng Phúc đồng hành không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về an toàn lao động mà còn góp phần thiết thực vào việc chăm lo sức khỏe cho người lao động – nền tảng quan trọng tạo nên năng suất, sự ổn định và phát triển bền vững của mỗi tổ chức.

