Khánh nhận tội thay bạn gái, Phương muốn bảo lưu học bổng du học

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 phim "Mùa hè năm ấy", Khánh gặp Tùng để nhờ bạn giữ kín việc Phương mới là người đánh Long bị thương, ngã xuống đập đầu vào đá. Tùng kể rằng mình chỉ khai với công an là đứng ở phía xa nên không biết chuyện xảy ra. Khánh động viên Tùng giữ vững ý kiến, để bản thân mình chịu tội.

Tùng thắc mắc lý do Khánh lại muốn gánh tội thay bạn. Khánh cho biết sự việc lần này là lỗi của mình, Phương chỉ vô tình liên quan. Hơn nữa, nếu sự việc bị tiết lộ sẽ ảnh hưởng nặng nề đến học bổng, tương lai sau này của Phương. Vì thế chỉ cần bản thân chịu thiệt thòi là đủ.

Khánh muốn nhận hết tội về mình để Phương không ảnh hưởng về việc đi du học. Ảnh VTV

Trong khi đó, mẹ Phương tìm đến gặp mẹ Khánh để hỏi thăm, được biết bố của Long không đồng ý hòa giải nên vụ việc đánh người trọng thương của Khánh sẽ khó khăn.

Mẹ Phương và mẹ của Khánh lo lắng trước việc con đang gặp rắc rối. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Ngọc phát hiện Phương bảo lưu học bổng nên rất tức giận. Bà cho rằng công sức học hành của Phương nhiều năm, cùng với sự giúp đỡ của mọi người không thể đổ sông đổ biển.

Phương trấn an mẹ rằng mình chỉ xin bảo lưu kết quả học bổng nửa năm. Thời điểm bố vừa mất, Phương muốn hoãn kế hoạch để có thể giúp đỡ chị, chăm sóc mẹ. Nhưng bà Ngọc không đồng ý. Phương cảm thấy bản thân không xứng đáng với sự hy sinh to lớn của người thân. Bà Ngọc khẳng định mọi việc đều do mọi người tự nguyện.

Phương muốn bảo lưu học bổng nhưng mẹ của cô không đồng ý. Ảnh VTV

Tập 10 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h trên VTV3.

Chơn tìm ra dấu hiệu bất thường về công ty của Nghiệm GĐXH - Theo tìm hiểu của Chơn, công ty của Nghiệm là đơn vị được giao nạo vét khúc sông Bình Hoà cách đây 15 năm.