Chơn tìm ra dấu hiệu bất thường về công ty của Nghiệm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Phù sa", nhớ tới việc từng nhìn thấy cái tên Bình Minh khi gặp Nghiệm ở nhà chú Tám, Chơn thấy có nghi vấn vì đây cũng là cái tên trên một sợi dây cáp mà anh đang giữ.

Chú Tư còn chia sẻ một manh mối quan trọng vừa điều tra được liên quan đến dòng chữ "Bình Minh" in trên một sợi dây cáp. Chú tiết lộ đây không phải công ty sản xuất cáp thông thường mà là công ty nạo vét và xây dựng Bình Minh - đơn vị từng phụ trách dự án nạo vét đường thủy nội địa ngang qua Bình Hòa vào 15 năm trước, hiện tại nghe đồn là đã giải thể. Đó cũng chính là khoảng thời gian ba mẹ Chơn qua đời tại khúc sông quê nhà.

Chơn nhận ra nhiều điểm bất thường liên quan tới công ty Bình Minh. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bảy Sang đi theo Sáu Lém học nghề "cò đất". Sau vài ngày, Bảy Sang đã phân tích cho "sư phụ" nghe về điểm yếu của gia đình ông Bảy. Anh ta nhận thấy ông Bảy vốn không màng đến chuyện đất đai, nhưng thái độ lại thay đổi hoàn toàn mỗi khi nhắc tới người con trai tên Út.

Bảy Sang cho rằng gia đình ông Bảy đang thiếu tiền để lo đám cưới cho Út. Từ đó, anh ta vạch ra đường hướng chỉ cần nhà gái đòi tiền thách cưới cao hoặc gia đình ông Bảy có việc cần một khoản tiền lớn gấp, chắc chắn sẽ phải nghĩ đến chuyện bán đất. Sáu Lém rất đắc ý với kế hoạch này và giao luôn nhiệm vụ cho Bảy Sang thực hiện.

Bảy Sang và Sáu Lém tìm mọi cách để khiến ông Bảy phải bán đất. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phù Sa vẫn trăn trở với việc phát triển cây ca cao của quê hương. Cô tự hiểu bản thân khá liều lĩnh khi bắt tay vào làm dù chưa thực sự giỏi. Thế nhưng, cô kiên định với quan điểm rằng nếu cứ đợi đến lúc hoàn hảo mới làm thì sẽ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nên một khi đã làm thì phải "làm cho tới".

Phù Sa kiên định với những việc đang làm dù bị đánh giá là viển vông. Ảnh VTV

Phù Sa cũng tâm sự với Chơn về những điều mình đang làm. Khi Chơn thẳng thừng đáp rằng những việc Phù Sa làm là "rất viển vông", cô lập tức vặn lại lý do tại sao anh lại mang sách và thùng ủ sang tặng mình. Lúc này, Chơn hoàn toàn bất ngờ, chối phăng việc tặng sách và than vãn vì bỗng dưng chuốc lấy rắc rối vào thân.

Tập 6 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 26/8 trên VTV1.

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