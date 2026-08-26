NSƯT Đăng Dương, Cẩm Vân và Võ Hạ Trâm biểu diễn tại chương trình 'Sao độc lập 2026'

Theo Thời báo VTV, hòa chung không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập" năm 2026 (lần thứ XI), với chủ đề "Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường".



Chương trình tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10, ngày 30/8/2026, trên kênh VTV1. Chương trình dự kiến có sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ: NSƯT Đăng Dương, Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách...

Nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong "Sao Độc lập".

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, "Sao Độc lập" đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân đón đợi mỗi độ mùa Thu tháng Tám. Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, chương trình còn là không gian tri ân sâu sắc những thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến trong mỗi người Việt Nam.

Chương trình "Sao Độc lập" gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D... tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.

Với chiều sâu chính luận, sự đầu tư công phu và ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức truyền cảm, "Sao Độc lập" năm 2026 hứa hẹn mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng.