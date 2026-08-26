Sau vụ ẩu đả với 'tình địch', Khánh nhận tội thay Phương

Trong tập 9 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Khánh và Phương chia tay nhau với những lời hẹn ước. 4 năm nữa, Phương nghĩ Khánh có lẽ sẽ là một kiến trúc sư. "4 năm nữa nhớ phải trở về đấy nhé? Về người ta có chuyện cần làm" - Khánh nhắn nhủ tới bạn gái.

Khánh thừa nhận mình hiện tại còn hơi "trẻ trâu", chưa chín chắn nhưng cậu mong khi Phương trở về bản thân sẽ trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với Phương. "4 năm nữa, Phương nhất định sẽ về" - Phương ôm Khánh thật chặt từ phía sau và khẳng định như một lời hứa.

Phương và Khánh chia tay nhau trước khi Phương lên đường du học. Ảnh VTV

Chung kết cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường đã diễn ra. Trong khi Phương tiếp tục chuẩn bị cho tiết mục, Khánh vội vã chạy vào viện với bố Phương chuẩn bị máy móc, lát sẽ livestream tiết mục biểu diễn của Phương.

Bố và chị của Phương xem Phương biểu diễn qua thiết bị điện tử. Ảnh VTV

Trong khi đó, tên giang hồ Long không thấy Thúy "trường múa" đâu nên đã nghi ngờ Thúy cặp kè với Khánh. Cả nhóm liền tới trường giở trò với Khánh. Ban đầu, đàn em Long lấy trộm mũ và quạt biểu diễn của Phương, khiến Khánh tức giận. Dù đòi lại được phụ kiện kịp cho Phương biểu diễn, nhưng tên đàn em kia nhắc nhở Khánh phải đến gặp đại ca - Long của hắn, "nếu không có nhiều thứ phải lo đấy".

Đến khi Phương biểu diễn, Khánh cổ vũ tinh thần cho bạn gái và cho cả Tùng. Rồi ngay sau đó, phát hiện không thấy Hoàng đâu, Khánh biết nhóm của Long đã giở trò. Nhưng thay vì báo công an, Khánh lại một mình đi tới điểm hẹn với nhóm Long.

Khánh đến gặp nhóm của Long. Ảnh VTV

Ở trường, Phương và Tùng đã hoàn thành xuất sắc tiết mục biểu diễn mà Phương giành giải Nữ sinh thanh lịch. Trên sân khấu, cô gửi lời cảm ơn tới từng người, trong đó đặc biệt là gia đình là hậu phương vững chắc của mình: "Bố ơi, con đã có một mùa hè thật đẹp! Cảm ơn bố vì đã luôn tin tưởng con!".

Bố Phương xem livestream xúc động trước những lời bày tỏ của con gái, rồi lịm đi trên giường bệnh. Các bác sĩ đã cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.

Phương có những lời xúc động nhắn gửi tới gia đình. Ảnh VTV

Sau phần biểu diễn, chị Thuý tìm đến trường hỏi Phương: "Có Khánh ở đây không?". Khi biết Khánh không có mặt ở trường, chị ta biết lời đe doạ của Long dành cho Khánh là thật. Ngay lập tức, Tùng chở Phương tới khu vực bờ sông, nơi Khánh và nhóm của Long đã đánh nhau. Đến nơi, thấy bạn trai của mình đang bị mấy tên "xâu xé", cho rằng không kịp chờ gọi công an, nên Phương xông vào bảo vệ Khánh. Trong khi đó, Tùng ở ngoài gọi báo công an.

Thấy Long cầm dao định đâm Khánh, Phương đã dùng chiếc gậy đập vào người hắn khiến hắn ngã ra đập đầu vào hòn đá. Trong khi Long ngã, tay hắn lại vung phải Phương khiến cô ngã và không chứng kiến được khoảnh khắc Long bị ngã đập đầu vào đá.

Đó cũng là lý do, sau đó, khi có giấy triệu tập của công an, Long đã nói với Phương rằng cô không làm gì, không liên quan gì, mà tất cả là do Khánh làm. Chỉ có Tùng biết Phương mới là người trực tiếp gây ra cú ngã đập đầu vào đá của Long, chứ không phải Khánh gây ra.

Vụ ẩu đả khiến Phương và Khánh gặp rắc rối. Ảnh VTV

Ngay sau vụ đánh nhau kết thúc, Phương nhận được điện thoại của chị gái báo tin bố khó qua khỏi. Phương vừa tới bệnh viện, thấy mẹ và chị đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu, ngay sau đó, bác sĩ bước ra thông báo bố cô không qua khỏi.

Sau khi gia đình lo hậu sự cho bố xong, Phương nhận được giấy triệu tập của công an. Cùng lúc đó, cả Khánh, Hoàng, Tùng cũng được triệu tập. Khánh quyết định sẽ nhận mọi trách nhiệm về mình. "Khánh mới là người quá tay" - Khánh nói với Phương và dặn bạn gái: "Ngày mai có gặp các chú, cứ nói là Phương có mặt nhưng không tham gia".

Bà Ngọc mắng Khánh và Phương hành động dại dột. Ảnh VTV