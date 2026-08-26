Sau 'Mưa đỏ', Hạ Anh đi làm nail

NSND Hồng Vân: Thanh xuân của tôi không thể thiếu Hồng Đào GĐXH - NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào có với nhau gần 40 năm gắn bó, họ không chỉ có tình đồng nghiệp mà còn có cả tình thân.

Cũng giống như bao diễn viên khác, lần đầu tiên nữ diễn viên Hạ Anh khi gặp gỡ cặp đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông để trò chuyện với nhau về vai diễn chính là… nhìn nhau cười cho đến khi những con người hướng nội bắt đầu nắm bắt được tần số chung.

Đối với Hạ Anh, mỗi một nhân vật đảm nhận đều có sự khác biệt và đánh dấu sự trải nghiệm trưởng thành trong diễn xuất. Nếu O Hồng của "Mưa Đỏ", Hạ Anh phải học cách chèo đò trong nhiều tháng để có thể thuyết phục, ghi dấu ấn mạnh trong lòng khán giả hay sự dịu dàng, ngọt ngào của Hồng - người y tá kiêm lái đò liều mình chở bộ đội qua sông Thạch Hãn trong chiến tranh thì nay được thay thế bằng nhân vật có phần sắc sảo - Kim Ánh và sở hữu "combo đau lưng - cổ - vai - gáy" của những người làm nghề nail.

Một phân cảnh trong phim của diễn viên Hạ Anh.

Đạo diễn Khương Ngọc "giao bài tập riêng" cho mỗi diễn viên, Hạ Anh cũng đã đi học nghề nail hơn nửa tháng và thực hành cho các chị em ngay trong phim trường khi có thời gian rảnh rỗi. Chỉ khi thực sự là một người hành nghề làm nail thì Hạ Anh mới tự tin thể hiện đúng từ dáng ngồi, hành động.... Và cũng nhờ vào việc tham gia Lên Hương, Hạ Anh không chỉ hiểu thêm về nghề làm nail mà còn có nhiều sự thay đổi trong tư duy, nhân sinh quan của bản thân.

Đạo diễn Khương Ngọc mượn câu chuyện "ngủ hòm cầu vận" để cho khán giả nhìn thấy những lát cắt thực tế của nghề tang lễ và mưu cầu tốt đẹp nhất của người ở lại dành cho người ra đi. Hạ Anh chia sẻ: "Cuộc đời của một con người là luôn hướng đến những điều tốt đẹp nên giây phút cuối đời chính là lúc người ở lại có thể thực hiện những gì tươm tất nhất cho người ra đi. Trang điểm cho người đã mất đối với tôi là một trong những công việc rất thiêng liêng. Ngoài việc đáp ứng được nguyện vọng của người đã khuất là vẫn luôn xinh đẹp lúc cuối đời thì chí ít phần nào giúp đỡ cho người ở lại an lòng hơn. Họ có thể nhìn thấy người thân, người thương của mình chỉ như đang chìm trong giấc ngủ bình yên".

Bên cạnh đó, "Lên hương" còn là những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng nhưng không biết cách thể hiện sự quan tâm, giãi bày nên đã dẫn đến sự lệch nhịp, không thấu hiểu nhau trong cuộc sống. Và cũng nhờ những cái duyên đến bất đắc dĩ, nghề chọn người nên đã khiến cho các nhân vật xuất hiện những mối liên kết rất chặt chẽ cùng nhau.

Ngoài ra, bộ đôi đạo diễn kiến tạo nên cặp đôi Hạ Anh – Võ Tấn Phát rất "tình". Trong quá trình quay hình, Hạ Anh chỉ cần một câu nói đã khiến Võ Tấn Phát tự nguyện "giao" thân mình cho nữ diễn viên. Nữ diễn viên hài hước kể: "Ngày đó là ngày quay cuối cùng, hai anh em quay từ sáng sớm, Hạ Anh lái xe chở anh Phát cùng các dụng cụ ghi hình ở phía sau. Lúc đầu mình cũng hơi lo, nên có hỏi anh Phát: "Anh tin em không?", anh ấy chỉ trả lời "Anh tin". Nghe vậy là mình tự tin "bảo vệ" anh Phát và dụng cụ đến tận những cảnh quay cuối cùng". Hạ Anh cũng không quên nói thêm: "Võ Tấn Phát là người rất duyên dáng và mang lại năng lượng tích cực cho cả đoàn phim. Nhưng khi bắt đầu làm việc chung, mình còn bất ngờ hơn vì anh rất nghiêm túc, chịu khó trao đổi về nhân vật và luôn tạo cảm giác thoải mái để bạn diễn có thể nhập vai tốt nhất".

Hạ Anh gặp nhiều vất vả trong phim "Lên hương".

Hạ Anh với vai diễn Kim Ánh được chia sẻ là một vai diễn rất khác biệt từ khi cô vào nghề đến nay. Võ Tấn Phát lần đầu trải nghiệm nằm trong quan tài. Hồng Đào cũng không ngoại lệ khi thể hiện một hình ảnh người phụ nữ có phần cô độc, lạnh lùng và đầy gai góc. Cả ba diễn viên đều có một sự nhìn nhận thay đổi lớn về tình yêu thương, nhân sinh quan sau khi tham gia phim "Lên hương".

"Lên hương" là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình. Câu chuyện phim xoay quanh những con người bình dị, họ vất vả mưu sinh và yêu một cách hết lòng, cũng đặt ra cho mình những lựa chọn khắt khe. Mỗi người đều mang trong mình chấp niệm phải giữ lại sợi dây ký ức, đến mức có những hành xử cực đoan, từ đó phát sinh những tình huống đau lòng và đẩy người mình yêu thương ra xa… Tình bạn, tình yêu, tình mẹ con… xoay vần trong uẩn khuất thời quá khứ, chỉ được cởi bỏ khi tất cả đứng trước guồng quay sinh - tử.

Phim điện ảnh Lên Hương khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 18/9/2026. Đặc biệt, phim sẽ có suất chiếu sớm: 11,12,13/9/2026. Hiện nay, phim "Lên hương" đang đứng trong top có độ thảo luận sôi nổi trên các mạng xã hội ở mục phim điện ảnh.



