Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, thu giữ trên 2.000 tấn hàng hóa
GĐXH - Sáng 19/6, tại buổi họp báo thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn, Công an TP Hà Nội Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn, với số lượng tiêu thụ trong nước lên tới hơn 10.000 tấn.
Tại buổi họp báo, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về buôn lậu hàng hóa thực phẩm.
Quá trình xác minh cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty CP Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF (địa chỉ tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979) trực tiếp điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu.
Tổng khối lượng hàng hóa nhập khẩu ước tính hơn 12.000 tấn, trị giá khoảng 347 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, không kê khai và nộp thuế theo quy định mà đưa hàng tiêu thụ trong nước.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tố Loan đã chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (SN 1981), Trưởng phòng trợ lý của An Bình Group, tổ chức tiêu thụ hơn 10.000 tấn chân gà ra thị trường nội địa.
Đáng chú ý, trong số chân gà nhập khẩu có sản phẩm xuất xứ từ những quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm. Theo quy định, các lô hàng này chỉ được phép nhập khẩu để gia công rồi tái xuất, không được tiêu thụ tại Việt Nam.
Tuy nhiên, vì mục đích lợi nhuận, các đối tượng vẫn đưa hàng ra thị trường tại nhiều địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh... để cung cấp cho các quán ăn và cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Quá trình khám xét các kho lạnh liên quan, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn chân gà đông lạnh có dấu hiệu vi phạm.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tố Loan đã chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (SN 1981), Trưởng phòng trợ lý của An Bình Group, tổ chức tiêu thụ hơn 10.000 tấn chân gà ra thị trường nội địa.
Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội ở Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng (Hà Nội), cơ quan công an thu giữ hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có khoảng 260 tấn đã hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và có dấu hiệu hư hỏng.
Tại kho đông lạnh THL của Công ty CP Xuất nhập khẩu kho vận THL ở tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh có dấu hiệu không bảo đảm điều kiện lưu thông thực phẩm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc về tội Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại cơ quan điều tra, hai bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
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