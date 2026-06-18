Bắt tạm giam người phụ nữ đăng video trên TikTok bị cho là bịa đặt, vu khống hai bệnh viện ở Hà Nội
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thiên Hương để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sau khi đăng tải nhiều video trên nền tảng TikTok với nội dung bị xác định là bịa đặt, vu khống.
Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thiên Hương về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng nền tảng mạng xã hội TikTok, Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đã sử dụng tài khoản "Hà My" (@h.my3208) để đăng tải 9 video clip có nội dung bịa đặt, vu khống, kích động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Trên cơ sở kết quả điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thiên Hương về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
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