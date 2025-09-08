Khi cả nhà 'khổ sở' vì chiếc bồn cầu cũ – và cách NEO JET mang lại giải pháp cho từng thành viên

"Phòng tắm thì nhỏ, két nước chiếm hết không gian, ẩm ướt, lại hay bám mốc. Mỗi lần xả, nước yếu là phải chờ cả mấy phút để két đầy. Mùa hè thì muỗi bay ra từ chỗ đó, mùa đông thì nắp két lạnh buốt", chị chia sẻ.

Không chỉ bất tiện về diện tích, gia đình chị còn nhiều lần lo lắng vì bồn cầu điện tử ở nhà bố mẹ bị hỏng mạch khi mất điện đột ngột, phải thay linh kiện tốn kém. "Người già, trẻ nhỏ trong nhà cứ ngại dùng, sợ chạm phải nút điện hay xả không được khi mất điện" - anh Hùng, chồng chị Minh Anh, nói thêm.

Khi nỗi khổ không còn là chuyện riêng của một gia đình

Thực tế, nhiều gia đình Việt đang gặp cùng những vấn đề như nhà chị Minh Anh:

• Phòng tắm chật hẹp nhưng két nước cồng kềnh, gây bí bách.

• Xả yếu hoặc phải chờ nước khiến sinh hoạt bị gián đoạn.

• Nguy cơ mất vệ sinh từ két nước ẩm mốc - nơi trú ngụ của vi khuẩn và muỗi.

• Lo ngại an toàn điện với các thiết bị vệ sinh điện tử, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

Chính từ những "nỗi khổ" đó, BASIC Việt Nam đã phát triển NEO JET - bồn cầu chăm sóc công nghệ không két nước, không dùng điện - như một giải pháp tối ưu cho phòng tắm gia đình Việt.

Giải pháp từ NEO JET - cho phòng tắm gọn gàng, an toàn, tiện nghi

Ngay khi tìm hiểu về NEO JET, chị Minh Anh ấn tượng nhất ở thiết kế tinh gọn: loại bỏ hoàn toàn két nước, giúp phòng tắm rộng rãi và dễ lau chùi hơn. Không chỉ vậy, NEO JET còn không dùng điện, hoạt động ổn định ngay cả khi mất điện, giúp cả gia đình yên tâm sử dụng.

Công nghệ bình thủy áp xả xoáy độc quyền tạo lực xả mạnh mẽ, cuốn trôi vết bẩn ngay cả khi áp lực nước yếu, chỉ dùng 4 lít nước/lần xả - tiết kiệm nước hơn nhiều so với bồn cầu truyền thống.

Bề mặt được phủ men NaNo SNoC kháng khuẩn chống bám bẩn, giữ bồn cầu luôn sáng bóng, hạn chế vi khuẩn và nấm mốc. Bệ ngồi công thái học với chất liệu kháng khuẩn ion bạc AG giúp ngồi thoải mái, giảm áp lực và ức chế vi khuẩn

Đặc biệt, nút chạm xả chân và hai chế độ rửa chăm sóc (rửa phủ rộng, rửa trước cho nữ) giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng, tiện lợi hơn cho cả trẻ nhỏ, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai.

Trải nghiệm thực tế - khi cả nhà cùng hài lòng

Từ khi lắp NEO JET, phòng tắm nhà chị Minh Anh trở nên thoáng hơn hẳn. Bé gái 7 tuổi trong nhà có thể tự dùng nút chạm xả chân, không cần gọi mẹ hỗ trợ. Bố mẹ chồng lớn tuổi cũng không còn lo cúi người khó khăn. Còn anh Hùng thì thích nhất việc không còn phải "đợi nước" hay lo két nước rỉ.

"Lúc đầu tôi nghĩ bồn cầu không két nước, không điện thì chắc lực xả yếu. Nhưng dùng rồi mới thấy xả rất mạnh, mà còn tiết kiệm nước. Quan trọng là cả nhà thấy thoải mái và an toàn" - chị Minh Anh chia sẻ.

Khoản đầu tư đáng giá cho gia đình Việt

Bồn cầu chăm sóc công nghệ NEO JET không chỉ là một thiết bị vệ sinh, mà là giải pháp đồng hành cùng các gia đình Việt trong nhiều năm, giúp tiết kiệm diện tích, tiết kiệm nước, an toàn và bền bỉ. Với mức giá hợp lý và thời gian bảo hành dài, sản phẩm phù hợp từ chung cư đến nhà phố, từ thành thị đến nông thôn.

Ông Nguyễn Quang Bình - Chủ tịch BASIC Việt Nam - nhấn mạnh:

"Chúng tôi tạo ra NEO JET không phải để phô trương công nghệ, mà để giải quyết đúng những vấn đề thật của người dùng. Mục tiêu là mang đến sự an toàn, tiện nghi và lâu bền cho mọi gia đình Việt."

Với Bồn cầu chăm sóc công nghệ NEO JET, nỗi khổ về bồn cầu cồng kềnh, xả yếu, mất vệ sinh hay phụ thuộc vào điện sẽ chỉ còn là chuyện cũ. Đây chính là minh chứng rằng một thiết bị tối giản, thông minh và bền bỉ hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho cả gia đình - từ người già đến trẻ nhỏ.

📍 Trung tâm trải nghiệm BASIC – Phòng tắm chăm sóc công nghệ

•TP.HCM: 202 Vũ Tông Phan, P. Bình Trưng, TP. Thủ Đức

• Hà Nội: 78 – TT20, KĐT Văn Phú, P. Kiến Hưng

