Phòng the

Khi nàng... thở mạnh!

Thứ tư, 09:36 15/10/2025 | Phòng the
GĐXH - Đây là một dấu hiệu rõ ràng và không thể che giấu về việc nàng đang rất muốn chuyện ấy.

Rất dễ dàng để quan sát một người đàn ông có hứng thú hay không và anh ấy sẽ "đạt đỉnh" khi nào. Nhưng chuyện này khó quan sát hơn ở phụ nữ. Dẫu vậy bạn vẫn có cách: Hãy quan sát hơi thở của nàng.

Trước khi yêu, khi nàng thở mạnh - Đây là một dấu hiệu rõ ràng và không thể che giấu về việc nàng đang rất muốn chuyện ấy. 

Khi cơ thể hưng phấn và bị kích thích, hơi thở tự nhiên sẽ trở nên gấp gáp và nhanh hơn. Đồng thời, những tiếng rên không có chủ đích sẽ phát ra khi không khí nhanh chóng đi qua dây thanh âm.

Nhịp tim tăng mạnh do cơ thể chuẩn bị cho cảm giác cực khoái, khiến những cơ quan bên trong cần nhiều ôxy hơn. Do đó, nếu nhịp tim của nàng tăng nhanh và hơi thở trở nên gấp gáp, đó là thời điểm mà nàng đang khao khát bạn.

Khi nàng... thở mạnh! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Và nếu trong quá trình "yêu", nhịp thở cũng "tố giác" nàng đang thực sự thăng hoa hay không.

Thông thường, nhịp thở của con người rất đều đặn và chậm rãi, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi cuộc yêu đến giai đoạn cao trào, các bạn nữ sẽ thở gấp gáp hơn. Tiếng thở cũng trở nên lớn hơn và nghe rõ hơn.

Nguyên nhân của hiện tượng thở gấp đó là do không khí bị nén nhanh và tác động một lực lớn vào dây thanh âm. Khi chuẩn bị lên đỉnh, nhịp tim tăng nhanh sẽ kéo theo sự tăng nhịp thở. Và đây là một trong những dấu hiệu phụ nữ lên đỉnh rất dễ nhận ra.

Hãy làm điều này sau "yêu", bạn sẽ được thăng hoa cảm xúcHãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

GĐXH - Cảm thấy đói khi quan hệ tình dục là điều hoàn toàn bình thường, bởi vì “yêu” giúp đốt cháy calo và làm tăng nhịp tim. Vì vậy ăn nhẹ sau khi quan hệ tình dục là hoạt động được một số cặp đôi chọn làm. Chọn một bữa ăn nhẹ như hạt chia hoặc trà xanh là lựa chọn tuyệt vời được chuyên gia tình dục học gợi ý.

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Hãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

Hãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Cảm thấy đói khi quan hệ tình dục là điều hoàn toàn bình thường, bởi vì “yêu” giúp đốt cháy calo và làm tăng nhịp tim. Vì vậy ăn nhẹ sau khi quan hệ tình dục là hoạt động được một số cặp đôi chọn làm. Chọn một bữa ăn nhẹ như hạt chia hoặc trà xanh là lựa chọn tuyệt vời được chuyên gia tình dục học gợi ý.

Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơn

Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơn

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Chamin Ajjan, một nhà trị liệu tâm lý và trị liệu tình dục tại thành phố New York cho biết, nói chuyện và âu yếm bạn đời sau khi quan hệ tình dục là một cách tuyệt vời để kết nối và tạo sự thân mật hơn nữa. Bạn có thể nói về hy vọng, ước mơ của hai người, những gì bạn muốn làm với đối phương hoặc bất cứ điều gì khác.

'Chuyện ấy' bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

'Chuyện ấy' bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

Phòng the - 3 ngày trước

Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?

Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn không?

Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn không?

Phòng the - 4 ngày trước

Thực tế có nhiều tranh cãi trái chiều về việc thủ dâm ảnh hưởng đến đời sống tình dục như thế nào.

Có nên quan hệ tình dục hằng ngày?

Có nên quan hệ tình dục hằng ngày?

Phòng the - 5 ngày trước

Quan hệ tình dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý một số hạn chế để duy trì đời sống tình dục lành mạnh.

Điều gì quan trọng hơn cả 'kỹ thuật yêu'?

Điều gì quan trọng hơn cả 'kỹ thuật yêu'?

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Một cuộc yêu có thể nóng bỏng nhưng chóng tàn nếu thiếu kết nối. Ngược lại, khi cả hai cùng cảm thấy được thấu hiểu, chia sẻ và đồng cảm, thì từng cái chạm – dù nhẹ nhàng – cũng khiến cơ thể rùng mình, tâm trí dâng trào.

5 vùng 'tuyệt đỉnh' của đàn ông

5 vùng 'tuyệt đỉnh' của đàn ông

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong khi phụ nữ có “điểm G” nổi tiếng, thì với đàn ông, “vùng tuyệt đỉnh” vẫn là một bí ẩn lớn với không ít người. Theo các nhà nghiên cứu về tình dục học, cơ thể nam giới chứa hàng nghìn đầu dây thần kinh cảm giác, tập trung dày đặc ở những khu vực ít ai ngờ tới. Khám phá những vùng này không chỉ giúp tăng hưng phấn mà còn gắn kết cảm xúc giữa hai người.

Rối loạn tình dục – không chỉ là chuyện “mất hứng”

Rối loạn tình dục – không chỉ là chuyện “mất hứng”

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, tình dục không chỉ là sự hòa hợp thể xác mà còn là sợi dây gắn kết cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều người đang âm thầm đối mặt với các vấn đề rối loạn tình dục mà không hề hay biết, khiến hạnh phúc lứa đôi bị đe dọa nghiêm trọng.

Tiểu tiện sau khi quan hệ: Thói quen nhỏ giúp bảo vệ sức khỏe

Tiểu tiện sau khi quan hệ: Thói quen nhỏ giúp bảo vệ sức khỏe

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người thường bỏ qua việc đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, cho rằng điều đó không cần thiết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe tình dục, đây là một trong những bước vệ sinh quan trọng giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu và bảo vệ vùng kín khỏi các tác nhân gây hại.

Xét nghiệm chẩn đoán rối loạn cương dương cần biết

Xét nghiệm chẩn đoán rối loạn cương dương cần biết

Phòng the - 1 tuần trước

Rối loạn cương dương là nỗi ám ảnh đối với nam giới. Đây là bệnh lý khiến cho bản lĩnh đàn ông đi xuống, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

5 vùng 'tuyệt đỉnh' của đàn ông

5 vùng 'tuyệt đỉnh' của đàn ông

Phòng the

GĐXH - Trong khi phụ nữ có “điểm G” nổi tiếng, thì với đàn ông, “vùng tuyệt đỉnh” vẫn là một bí ẩn lớn với không ít người. Theo các nhà nghiên cứu về tình dục học, cơ thể nam giới chứa hàng nghìn đầu dây thần kinh cảm giác, tập trung dày đặc ở những khu vực ít ai ngờ tới. Khám phá những vùng này không chỉ giúp tăng hưng phấn mà còn gắn kết cảm xúc giữa hai người.

Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơn

Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơn

Phòng the
Có nên quan hệ tình dục hằng ngày?

Có nên quan hệ tình dục hằng ngày?

Phòng the
Tiểu tiện sau khi quan hệ: Thói quen nhỏ giúp bảo vệ sức khỏe

Tiểu tiện sau khi quan hệ: Thói quen nhỏ giúp bảo vệ sức khỏe

Phòng the
3 cách khắc phục tại nhà cải thiện chứng khô âm đạo

3 cách khắc phục tại nhà cải thiện chứng khô âm đạo

Phòng the

