Rất dễ dàng để quan sát một người đàn ông có hứng thú hay không và anh ấy sẽ "đạt đỉnh" khi nào. Nhưng chuyện này khó quan sát hơn ở phụ nữ. Dẫu vậy bạn vẫn có cách: Hãy quan sát hơi thở của nàng.

Trước khi yêu, khi nàng thở mạnh - Đây là một dấu hiệu rõ ràng và không thể che giấu về việc nàng đang rất muốn chuyện ấy.

Khi cơ thể hưng phấn và bị kích thích, hơi thở tự nhiên sẽ trở nên gấp gáp và nhanh hơn. Đồng thời, những tiếng rên không có chủ đích sẽ phát ra khi không khí nhanh chóng đi qua dây thanh âm.

Nhịp tim tăng mạnh do cơ thể chuẩn bị cho cảm giác cực khoái, khiến những cơ quan bên trong cần nhiều ôxy hơn. Do đó, nếu nhịp tim của nàng tăng nhanh và hơi thở trở nên gấp gáp, đó là thời điểm mà nàng đang khao khát bạn.

Ảnh minh họa

Và nếu trong quá trình "yêu", nhịp thở cũng "tố giác" nàng đang thực sự thăng hoa hay không.

Thông thường, nhịp thở của con người rất đều đặn và chậm rãi, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi cuộc yêu đến giai đoạn cao trào, các bạn nữ sẽ thở gấp gáp hơn. Tiếng thở cũng trở nên lớn hơn và nghe rõ hơn.

Nguyên nhân của hiện tượng thở gấp đó là do không khí bị nén nhanh và tác động một lực lớn vào dây thanh âm. Khi chuẩn bị lên đỉnh, nhịp tim tăng nhanh sẽ kéo theo sự tăng nhịp thở. Và đây là một trong những dấu hiệu phụ nữ lên đỉnh rất dễ nhận ra.