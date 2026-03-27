Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

Thứ sáu, 10:29 27/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Để tỏi dưới gối trừ tà là mẹo dân gian được nhiều người truyền tai nhau, đặc biệt khi gặp tình trạng ngủ không yên, mộng mị, sợ vía hoặc cảm giác bất an vào ban đêm.

Vì sao người ta để tỏi dưới gối trừ tà?

Trong văn hóa dân gian, tỏi thường được xem là vật mang tính "dương khí" mạnh nhờ mùi hăng đặc trưng.

Người xưa cho rằng mùi nồng của tỏi có thể khiến tà khí hoặc những yếu tố vô hình mang tính âm phải tránh xa, từ đó giúp người ngủ cảm thấy an toàn hơn vào ban đêm.

Niềm tin này thường xuất hiện trong các trường hợp như trẻ nhỏ hay quấy khóc, người được cho là "yếu vía", hoặc những người thường xuyên gặp tình trạng mộng mị, ngủ không sâu. Khi đặt tỏi dưới gối, nhiều gia đình tin rằng nó có thể giúp giảm cảm giác bị "đè", tránh vía xấu hoặc những ảnh hưởng vô hình trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng đây chủ yếu là kinh nghiệm truyền miệng tồn tại lâu đời trong dân gian. Quan niệm này mang tính tín ngưỡng và tâm lý nhiều hơn là dựa trên các nguyên lý phong thủy chính thống.

Tỏi có phải vật trừ tà không?

Trong phong thủy, tỏi không được xem là một pháp khí trấn tà. Các vật phẩm trấn sát hoặc hóa giải sát khí trong phong thủy thường phải được chế tác theo những nguyên tắc nhất định về hình thế, chất liệu và cách khai quang, trong khi tỏi chỉ là một loại thực vật thông thường.

Mùi hăng của tỏi có thể tạo cảm giác "dương tính" mạnh về mặt cảm nhận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó mang năng lượng phong thủy đủ mạnh để xử lý các dạng âm khí hoặc sát khí phức tạp.

Vì vậy, trong phong thủy ứng dụng, tỏi chỉ được xem là yếu tố hỗ trợ tâm lý chứ không phải công cụ trấn tà chuyên dụng.

Nếu không gian sống xuất hiện các vấn đề về khí trường như ẩm thấp, bí bách hoặc bố cục phong thủy chưa hợp lý, việc điều chỉnh môi trường, ánh sáng và dòng khí trong nhà vẫn là giải pháp quan trọng hơn so với việc sử dụng các mẹo dân gian.

Theo góc nhìn thực tế và khoa học

Dưới góc nhìn khoa học, khái niệm "trừ tà" không được công nhận như một hiện tượng có thể đo lường. Tuy nhiên, mùi tỏi có tác động rõ rệt đến khứu giác và cảm giác của con người. Khi ngửi thấy mùi mạnh, cơ thể có thể trở nên tỉnh táo hơn, đồng thời giảm bớt cảm giác lo lắng ở những người nhạy cảm với môi trường xung quanh.

Trong nhiều trường hợp, hiệu quả mà người dùng cảm nhận được khi đặt tỏi dưới gối thực chất đến từ niềm tin cá nhân và cảm giác được bảo vệ khi ngủ. Khi tâm lý được trấn an, giấc ngủ có thể trở nên ổn định hơn, từ đó tạo cảm giác rằng phương pháp này "có tác dụng".

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

Trong đời sống dân gian, việc đặt tỏi dưới gối thường xuất hiện khi con người cảm thấy bất an về giấc ngủ hoặc môi trường xung quanh. Đây không phải là thói quen thường xuyên mà thường được áp dụng trong những tình huống khiến tâm lý dễ lo lắng hoặc mất ngủ.

Một số trường hợp dân gian thường áp dụng cách này gồm: Khi cảm thấy ngủ không yên, hay giật mình hoặc tỉnh giấc giữa đêm. Khi chuyển chỗ ngủ, ở nơi lạ như nhà mới, phòng trọ hoặc đi xa. Khi trẻ nhỏ quấy khóc ban đêm mà không rõ nguyên nhân. Khi tâm lý bất ổn, lo sợ về các yếu tố tâm linh hoặc môi trường xung quanh

Cách để tỏi dưới gối theo dân gian

Nếu áp dụng theo quan niệm dân gian, việc đặt tỏi dưới gối thường được thực hiện khá đơn giản và không có nghi thức phức tạp. Người ta chủ yếu dùng vài tép tỏi tươi với mục đích tạo cảm giác bảo vệ trong lúc ngủ.

Cách thực hiện thường được truyền miệng như sau: Dùng khoảng 1–3 tép tỏi tươi. Bọc tỏi trong giấy hoặc túi vải mỏng để giảm mùi quá mạnh. Đặt dưới gối hoặc gần đầu giường, tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Thay tỏi khi thấy tỏi héo, khô hoặc mùi trở nên quá nồng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

GĐXH - Trong đời sống, nhiều người thường nhắc đến "trừ tà" khi cảm thấy không gian sống bất an hoặc gặp những hiện tượng khó lý giải. Bài viết dưới đây giúp bạn cách trừ tà trong nhà, phòng ngủ đúng nguyên tắc, dễ áp dụng.

