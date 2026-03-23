Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

Bản chất và tác dụng trừ tà của gừng

Trong phong thủy, tác dụng trừ tà của gừng không đến từ yếu tố huyền bí, mà xuất phát từ chính đặc tính năng lượng của loại củ này. Người xưa tin rằng, nơi nào có dương khí mạnh thì âm khí khó tồn tại lâu dài.

Dương khí mạnh mẽ: Gừng mang tính cay và ấm, đại diện cho dương khí thuần khiết. Khi hiện diện trong không gian, gừng giúp cân bằng âm dương, đặc biệt hiệu quả ở những nơi lạnh, ẩm, thiếu ánh sáng hoặc ít sinh khí.

Xua đuổi và thanh tẩy năng lượng xấu: Dân gian cho rằng gừng có khả năng làm "tán âm", đẩy lùi khí lạnh, tà khí và những nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ lâu ngày trong nhà ở hoặc trên cơ thể con người.

Kích hoạt và bảo vệ: Ngoài tác dụng trừ tà, gừng còn tượng trưng cho sức sống mới, sự khởi đầu và sinh khí dồi dào. Vì vậy, gừng thường được dùng với mong cầu bảo vệ gia chủ, ổn định tinh thần, đồng thời hỗ trợ kích hoạt tài lộc và vận may.

Chính từ những quan niệm này, nhiều phương pháp dùng gừng để xả xui, trấn tà đã được lưu truyền và ứng dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.

Các phương pháp sử dụng gừng để trừ tà và xả xui

Trong dân gian, gừng được sử dụng linh hoạt tùy theo mục đích và hoàn cảnh cụ thể. Dưới đây là những cách phổ biến nhất, được áp dụng rộng rãi từ xưa đến nay:

Phương pháp Vị trí/Cách thực hiện Tác dụng/Mục đích Mang theo người Mang một nhánh gừng tươi khi ra ngoài, đặc biệt khi đi đám tang hoặc nơi âm khí nặng. Tránh tà ma, bảo vệ năng lượng cá nhân, đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ. Đặt trong phòng ngủ Đặt vài lát gừng trong túi vải dưới gối hoặc đầu giường. Giúp ngủ ngon, xua đuổi năng lượng xấu, giảm mộng mị và bóng đè. Đặt trong nhà/văn phòng Đặt ở cửa chính, bàn làm việc, hoặc gian bếp. Giữ lửa, chiêu tài, tạo không gian ấm áp, tràn đầy sinh khí. Sử dụng trên bàn thờ Đặt củ gừng nguyên vỏ trên bàn thờ. Thanh tẩy, trừ tà khí và thu hút may mắn. Gừng kết hợp với muối Dùng gừng giã nhỏ trộn muối rải trước cửa nhà hoặc góc phòng. Hóa giải vận đen, thanh lọc không gian sống. Xông hoặc thắp nhang gừng Đun gừng để xông hoặc dùng tinh dầu gừng. Làm sạch năng lượng, phục hồi khí dương. Dùng gừng già để tránh bóng đè Đặt gừng già cạnh giường. Kỵ tà, ngăn hiện tượng bóng đè, trấn an tinh thần.

Có thể thấy, trong phong thủy và tâm linh dân gian, gừng không chỉ là gia vị hay dược liệu, mà còn được xem như một phương tiện đơn giản, dễ ứng dụng để bảo vệ năng lượng, giữ sự an yên và cân bằng cho con người cũng như không gian sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.