Khoa học phát hiện: Cha mẹ chỉ cần nhìn điều này có thể tiên đoán con có học giỏi toán hay ngôn ngữ

Chủ nhật, 19:00 01/03/2026 | Gia đình
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liệu chỉ cần nhìn vào chiều dài hai ngón tay cũng có thể dự đoán phần nào năng lực học tập của trẻ? Một nghiên cứu từ University of Bath (Anh) đã đưa ra phát hiện thú vị: tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út có thể liên quan đến thiên hướng học Toán hoặc Ngôn ngữ của trẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đây chỉ là một yếu tố tham khảo, không phải “thước đo” quyết định trí thông minh hay tương lai học tập của con, theo ScienceDaily.

Tỷ lệ ngón tay hình thành từ trong bào thai

Nghiên cứu được công bố trên British Journal of Psychology cho thấy tỷ lệ chiều dài giữa ngón trỏ (2D) và ngón áp út (4D), còn gọi là chỉ số 2D:4D, chịu ảnh hưởng từ mức độ tiếp xúc hormone trong tử cung người mẹ.

Cụ thể, thai nhi tiếp xúc nhiều với testosterone có xu hướng sở hữu ngón áp út dài hơn ngón trỏ. Ngược lại, mức estrogen cao hơn có thể liên quan đến ngón trỏ dài hơn ngón áp út. Sự khác biệt hình thể nhỏ này được cho là có mối liên hệ với cách não bộ phát triển các kỹ năng nhận thức khác nhau.

Cha mẹ có thể dự đoán năng lực học tập của trẻ qua chiều dài ngón tay - Ảnh 1.

Phát hiện từ nghiên cứu trên 75 trẻ em

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Mark Brosnan thực hiện đã so sánh tỷ lệ ngón tay của 75 trẻ em với kết quả bài kiểm tra chuẩn hóa (SAT) tại Anh. Kết quả cho thấy một số xu hướng đáng chú ý:

Trẻ có ngón áp út dài hơn ngón trỏ: Lợi thế về Toán học

Ở nhóm trẻ có ngón áp út dài hơn (thường gặp nhiều ở bé trai), các nhà khoa học ghi nhận mối tương quan thuận với năng lực số học.

Những trẻ này có xu hướng đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra liên quan đến tính toán và tư duy logic. Điều này được lý giải là do ảnh hưởng của testosterone trong giai đoạn phát triển não bộ trước khi sinh.

Trẻ có ngón trỏ dài hơn ngón áp út: Ưu thế về Ngôn ngữ

Ngược lại, trẻ có ngón trỏ dài hơn (phổ biến hơn ở bé gái, nhưng vẫn xuất hiện ở bé trai) lại thể hiện điểm mạnh ở lĩnh vực đọc hiểu và diễn đạt.

Nhóm này thường có kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra liên quan đến kỹ năng ngôn ngữ, đọc viết và sử dụng từ ngữ.

Mức độ ảnh hưởng chỉ ở mức "nhỏ"

Dù kết quả thống kê cho thấy có mối tương quan, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng tác động của tỷ lệ ngón tay đến kết quả học tập là tương đối nhỏ.

Nói cách khác, đây chỉ là một chỉ báo về thiên hướng tự nhiên, chứ không quyết định hoàn toàn việc trẻ có học giỏi Toán hay không. Trí tuệ và thành tích học tập còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như môi trường giáo dục, phương pháp giảng dạy, sự khuyến khích từ gia đình và nỗ lực cá nhân.

Cha mẹ nên hiểu nghiên cứu này như thế nào?

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh dễ bị cuốn vào các phương pháp “dự đoán tài năng” từ sớm, các chuyên gia khuyến nghị không nên dùng chiều dài ngón tay để dán nhãn con giỏi môn nào, kém môn nào.

Thay vào đó, nghiên cứu này có thể giúp cha mẹ hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có thiên hướng tự nhiên riêng. Việc quan trọng không phải là tìm cách khẳng định con “sinh ra để giỏi Toán” hay “hợp với Văn”, mà là tạo môi trường để trẻ được phát triển toàn diện.

Một đứa trẻ có lợi thế về tư duy số học vẫn cần được rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ. Ngược lại, trẻ mạnh về diễn đạt vẫn có thể cải thiện khả năng logic nếu được hướng dẫn đúng cách.

Khoa học mở ra gợi ý, không phải định mệnh

Phát hiện từ University of Bath mang đến góc nhìn thú vị về mối liên hệ giữa sinh học và năng lực nhận thức. Tuy nhiên, thành công học tập không được quyết định bởi chiều dài hai ngón tay, mà bởi quá trình nuôi dưỡng lâu dài.

Với cha mẹ, điều giá trị nhất không phải là đo ngón tay con để dự đoán tương lai, mà là quan sát, lắng nghe và đồng hành cùng con trên hành trình khám phá năng lực của chính mình.

