Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch
Theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 97 người.
Theo đó, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ (+1,43%), giảm 3 người chết (-6,82%), tăng 8 người bị thương (+16,67%).
Về kết quả xử lý vi phạm, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.285 trường hợp vi phạm; tạm giữ 82 xe ô tô, 3.633 xe mô tô, 102 phương tiện khác; tước 423 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 2.114 trường hợp.
Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.373 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.670 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp; quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 58 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 7 trường hợp.
