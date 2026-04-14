Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị

Thứ ba, 22:38 14/04/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối 14/4, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại một khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội). Chiếc xe Mercedes sau khi va chạm với xe máy cùng chiều đã mất lái, đâm vào vòng xuyến rồi tiếp tục va chạm một xe máy khác đang di chuyển.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối 14/4, thời điểm trên tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes mang BKS 30K-366.XX lưu thông trên tuyến đường nội khu của một khu đô thị tại phường Vĩnh Tuy.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe này bất ngờ va chạm mạnh với xe máy BKS 29AN-021.XX do anh N.V.M. điều khiển đang đi cùng chiều. Sau cú va chạm đầu tiên, thay vì dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước đâm trực diện vào khu vực vòng xuyến trung tâm. Đà quán tính khiến chiếc Mercedes tiếp tục va chạm với xe máy thứ hai mang BKS 29D2-333.XX do anh N.T.H. điều khiển, đang chở theo vợ là chị T.T.V.A.

Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes gây tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến chị T.T.V.A. bị thương, ngay lập tức được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai người đàn ông điều khiển xe máy là anh M. và anh H. may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc Mercedes và hai xe máy đều bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường nội khu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng trên phố Trung Kính vào cuối tháng 3, Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển chiếc xe Lexus gây tai nạn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hai bãi rác tại thôn Lũ Phong và La Xuyên, xã Vũ Dương (Ninh Bình) đang trở thành điểm nóng ô nhiễm khi rác thải chất đống, đốt lộ thiên, khói bay mù mịt vào khu dân cư. Điều đáng nói, dù người dân liên tục phản ánh, chính quyền địa phương thừa nhận trước mắt “chưa có cách nào” xử lý dứt điểm ngoài việc gom lại chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự kiến vào ngày 15/4 tới đây, tuyến đường mới ven hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) sẽ chính thức thông xe kỹ thuật. Việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch 45 ngày được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, "giải vây" cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô vốn luôn trong tình trạng áp lực giao thông đè nặng.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Cây muội hồng bỗng "sốt" giá nhờ chiêu trò thổi phồng hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người dân tại Thanh Hóa bất chấp hiểm nguy để vào rừng khai thác trái phép.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Từ 15/4/2025, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực trong đó ban hành quy định siết lại tình trạng SIM không chính chủ.

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Dù từng trải qua không ít gian truân, 5 con giáp dưới đây vẫn giữ vững ý chí, kiên trì nỗ lực để rồi khi bước vào tuổi già, họ được tận hưởng cuộc sống an nhàn, viên mãn.

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Tra cứu sổ đỏ online không chỉ thuận tiện mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc kiểm tra quyền sử dụng đất. Để tra cứu sổ đỏ mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng người dân cần làm thế nào?

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ khéo léo trong cách đối nhân xử thế, phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch này còn được xem là có phúc khí trời ban.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi từ 13/4 - 19/4/2026. Các con giáp này hãy nắm bắt ngay điều dưới đây để đón tài lộc.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những cánh đồng lúa xanh mướt và khu dân cư đông đúc tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình đang bị "bóp nghẹt" bởi những bãi rác khổng lồ. Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, việc đốt rác lộ thiên đang tạo ra những "cơn ác mộng" khói độc trong đời sống sinh hoạt của người dân.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Công an xã Xuân Chinh (Thanh Hóa) đã phát hiện ông Hà Đình Thiết trong tình trạng mệt lả tại khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Xem nhiều

Đời sống

GĐXH - Những con giáp dưới đây thường khiến người khác bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung vượt thời gian.

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top