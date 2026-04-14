Hà Nội: Xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị
GĐXH - Tối 14/4, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại một khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội). Chiếc xe Mercedes sau khi va chạm với xe máy cùng chiều đã mất lái, đâm vào vòng xuyến rồi tiếp tục va chạm một xe máy khác đang di chuyển.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối 14/4, thời điểm trên tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes mang BKS 30K-366.XX lưu thông trên tuyến đường nội khu của một khu đô thị tại phường Vĩnh Tuy.
Trong quá trình di chuyển, chiếc xe này bất ngờ va chạm mạnh với xe máy BKS 29AN-021.XX do anh N.V.M. điều khiển đang đi cùng chiều. Sau cú va chạm đầu tiên, thay vì dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước đâm trực diện vào khu vực vòng xuyến trung tâm. Đà quán tính khiến chiếc Mercedes tiếp tục va chạm với xe máy thứ hai mang BKS 29D2-333.XX do anh N.T.H. điều khiển, đang chở theo vợ là chị T.T.V.A.
Vụ tai nạn khiến chị T.T.V.A. bị thương, ngay lập tức được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai người đàn ông điều khiển xe máy là anh M. và anh H. may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.
Tại hiện trường, chiếc Mercedes và hai xe máy đều bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường nội khu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
